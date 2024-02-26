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Закрытые проекты СССР

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Обсуждаем историю легендарного проекта «Буран» с подполковником КГБ в отставке Андреем Игоревичем Масаловичем

Ведущий: Игорь Печенкин

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Проект "Буран" – первый в мире многоразовый космический корабль. Он мог совершать полеты в беспилотном режиме и приземляться в автоматическом режиме. Это был выдающийся технологический прорыв для своего времени.

2. Проекту "Буран" предшествовали другие секретные советские разработки в области беспилотных орбитальных самолетов, такие как "Бор" и "Спираль". Они также опережали западные разработки.

3. СССР сумел решить сложнейшую научно-техническую задачу создания многоразового космического корабля, несмотря на ограничения КОКОМ по передаче передовых технологий.

4. В СССР проводились фундаментальные исследования в области вычислительной техники, параллельно с копированием западных образцов (серия ЕС ЭВМ).

5. Были созданы отечественные суперкомпьютеры для решения сложнейших научных и оборонных задач.

6. После распада СССР многие выдающиеся ученые и разработчики уехали на Запад, что нанесло урон технологическому потенциалу России.

Вывод: СССР обладал выдающимися компетенциями и научно-техническим заделом в области космонавтики, вычислительной техники и других передовых областях. Эти достижения были во многом утрачены в постсоветский период, но сохранившийся потенциал позволяет надеяться на новые прорывы в будущем.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pbowUAgsezU
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1482 1186
    Valeriy Bondarik 19 мин. назад

      ,,,pRRRivet,,,

      РАЗНОЕ…оно Правдивое-ТАКое…

      _ Была Великая(Хорошая)страна = СССР!
      Которая РАЗНОЕ Производила,
      …Хотя НЕКОТОРЫЕ утверждают,что “НИЧЕГО”,кроме КАЛОШ…
      ,,,НО ТО,что ЭТО НЕ-так – очеВИДНАЯ Л О Ж Ь !!!
      (ЭТОЙ статьёй Подтверждённая!ЛОЖЬ – Политическая!)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

      _Никто НЕ повторил ТОГДАшний “БУРАН”,
      НИКТО – из МНОЖЕСТВА развитых стран!
      * СССР “ничего” не-производила КРОМЕ калош – ОБМАН!
      * НЫНЕ у-кое-кого:БОЛЕЕ 1000 спутниов,а У РФ – 100-то с чем-то…
      * Жаль,но РФ ОТСТАЁТ ТЕХнологически И ФАКТически…
      * Вернуться к РАЗНОМУ из СССР – МНОГИЕ Захотели…
      * НО,ТЕ разработки – Реально УСТАРЕЛИ,,,это-КАК-летом-”метели”…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …не ЯВЛЯЕТСЯ-ли ЭТА статья,НА-ФОНЕ(в РФ)происходящего…
      …и ГРЯДУЩЕГО,,,Т.Н.”ПОЛИТ-флюгером” – ОТВЛЕКАЛОВКОЙ… :-(
      …в НУЖНОМ-направлении(ДЛЯ социУМА…)- КАК светофор…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ! Но НЕСОМНЕННО то,что Россия,как Великая страна
      (по РАЗНЫМ показателям…)Имеет СВОИ,совремённые ДОСТИЖЕНИЯ,
      которые(БЕЗ сомнений)ПРЕВЗОШЛИ раное “ТО” _ ИЗ СССР!
      * но НЕ надо “ПАЧКАТЬ” Память о СССР – “базарами” О колошах…
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      - Ничего ни к кому личного.БЛАГОдарю.
      - С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 26-2-24.

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