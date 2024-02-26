Закрытые проекты СССР
Обсуждаем историю легендарного проекта «Буран» с подполковником КГБ в отставке Андреем Игоревичем Масаловичем
Ведущий: Игорь Печенкин
Комментарий редакции
Основные темы беседы:
1. Проект "Буран" – первый в мире многоразовый космический корабль. Он мог совершать полеты в беспилотном режиме и приземляться в автоматическом режиме. Это был выдающийся технологический прорыв для своего времени.
2. Проекту "Буран" предшествовали другие секретные советские разработки в области беспилотных орбитальных самолетов, такие как "Бор" и "Спираль". Они также опережали западные разработки.
3. СССР сумел решить сложнейшую научно-техническую задачу создания многоразового космического корабля, несмотря на ограничения КОКОМ по передаче передовых технологий.
4. В СССР проводились фундаментальные исследования в области вычислительной техники, параллельно с копированием западных образцов (серия ЕС ЭВМ).
5. Были созданы отечественные суперкомпьютеры для решения сложнейших научных и оборонных задач.
6. После распада СССР многие выдающиеся ученые и разработчики уехали на Запад, что нанесло урон технологическому потенциалу России.
Вывод: СССР обладал выдающимися компетенциями и научно-техническим заделом в области космонавтики, вычислительной техники и других передовых областях. Эти достижения были во многом утрачены в постсоветский период, но сохранившийся потенциал позволяет надеяться на новые прорывы в будущем.
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РАЗНОЕ…оно Правдивое-ТАКое…
_ Была Великая(Хорошая)страна = СССР!
Которая РАЗНОЕ Производила,
…Хотя НЕКОТОРЫЕ утверждают,что “НИЧЕГО”,кроме КАЛОШ…
,,,НО ТО,что ЭТО НЕ-так – очеВИДНАЯ Л О Ж Ь !!!
(ЭТОЙ статьёй Подтверждённая!ЛОЖЬ – Политическая!)
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_Никто НЕ повторил ТОГДАшний “БУРАН”,
НИКТО – из МНОЖЕСТВА развитых стран!
* СССР “ничего” не-производила КРОМЕ калош – ОБМАН!
* НЫНЕ у-кое-кого:БОЛЕЕ 1000 спутниов,а У РФ – 100-то с чем-то…
* Жаль,но РФ ОТСТАЁТ ТЕХнологически И ФАКТически…
* Вернуться к РАЗНОМУ из СССР – МНОГИЕ Захотели…
* НО,ТЕ разработки – Реально УСТАРЕЛИ,,,это-КАК-летом-”метели”…
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…не ЯВЛЯЕТСЯ-ли ЭТА статья,НА-ФОНЕ(в РФ)происходящего…
…и ГРЯДУЩЕГО,,,Т.Н.”ПОЛИТ-флюгером” – ОТВЛЕКАЛОВКОЙ… :-(
…в НУЖНОМ-направлении(ДЛЯ социУМА…)- КАК светофор…
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! Но НЕСОМНЕННО то,что Россия,как Великая страна
(по РАЗНЫМ показателям…)Имеет СВОИ,совремённые ДОСТИЖЕНИЯ,
которые(БЕЗ сомнений)ПРЕВЗОШЛИ раное “ТО” _ ИЗ СССР!
* но НЕ надо “ПАЧКАТЬ” Память о СССР – “базарами” О колошах…
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- Ничего ни к кому личного.БЛАГОдарю.
- С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 26-2-24.