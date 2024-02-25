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«Лучше потратить жизнь на детей, чем на футбол и любовниц»

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- Павел, у вас 10 детей. Это все свои или приёмные? Если свои, то какими соображениями руководствуется современный работающий мужчина, производя на свет столько потомства?

- Всё предельно просто и по-житейски. Женился на женщине с двумя детьми от её первого брака, она хотела, чтобы это были именно мои дочери, а не падчерицы, так и удочерил…

- Сильно. Многие от родных-то детей бегают…

- Насчёт многодетной семьи у меня изначально такой был «пунктик»: если уж семья, то непременно “по Домострою”. Отчасти это – плоды неофитского отношения к Православию. Ну и потом, “партия” же сказала, что нужно спасать Россию, её демографию. Я и поверил, ответил: “Есть!” (Улыбается).

- У нас пропагандируют многодетность и соображения государства понятны. Я не буду призывать всех иметь по многу детей, ибо не все выдержат нагрузку. Скажите, каким людям «показана» многодетность? Какие черты должны быть у родителей?

- Я тоже никому не буду навязывать идею большой семьи, потому что это действительно тяжело. В традиционном патриархальном обществе чем больше народу, тем больше тружеников. Сейчас этого нет, и чем больше народу в доме, тем больше конфликтных ситуаций, когда домочадцы расходится по углам со своими телефонами, и трудно даже собрать всех вместе на трапезу. Многодетным родителям нужно иметь бесконечное терпение – это главная черта.

- Думаю, сейчас и в маленьких семьях больше конфликтов. В ХIХ веке семьи крестьян, да и купеческие, в большинстве своём были необразованными, дома не было телевизоров с их культом удовольствий: «Купи! Попробуй!» Жили себе простенько, тяжело физически работали и спорить было некогда, да и поводов меньше. А сейчас новости отовсюду, соблазны – отовсюду, и это приводит к трениям – особенно между старшими и младшими. В любого размера семьях. Но вернемся к вашей. У вас бывает дома тихо?

- Нет, тихо бывает только когда тихий час. Сегодня я остался дома и не пошёл в храм со всеми, так просто от тишины испытывал физическое… не хочу употреблять слово «наслаждение»… но иного нет в лексиконе на данный случай.

- Так, а как вам тогда пишется? Вы недавно написали роман-антиутопию. Я читала, интересное произведение, необычное, новая тема, завязанная на недавней попытке поставить человечество под контроль. Как удалось написать роман в не-тишине?

- У нас большой дом, всё-таки живём в провинции: два этажа (200 кв.м.), плюс сад с беседкой, есть куда удрать и поработать пару часиков…

- Эх, мечта каждого писателя: дом в провинции и сад с беседкой! Там вы работаете, а отдыхаете как? В недавнем интервью сказали, что многодетность лишает поездок за границу. Что такого вы имеете взамен, что всё-таки выбрали “плодиться и размножаться”?

- Отдыхаем мы так, как отдыхают обычные трудовые люди, для которых отдых – это не по горам лазать, не в пучину морскую опускаться в акваланге, а растянуться на диване перед телевизором после рабочего дня. То есть отдых – это именно отдых. Абсолютно пассивный. Покой. Это не похоже на «отдыхи», которые изобретают для бездельников. Я ложусь на диван и кладу на грудь записку: “Не кантовать!” (Смеётся).

Что имеем взамен. Думаю, милость Божию, Который нас жалеет за то, что мы пытаемся производить какие-то шевеления не слишком эгоистичные. И это ощущается – и присутствие Духа святого, и встречи с благодетельными людьми, в т. числе с капиталистами, которые помогают, потому что на з/п и на доплаты даже можно жить только очень осторожно тратя каждую сотню рублей.

- Как думаете, у ваших детей будет много ребятишек?

- Не знаю. Мы живём в мире, где изо всех утюгов вещают про потребительское отношение к жизни. А много детей – это самоотвержение. Мы же не ездим никуда. А сегодня полагается постоянно путешествовать. Признаком успеха является не питание досыта, как было у наших бабушек, не дача/машина, как было у родителей, а вот эти бесконечные острова и т.д. Конечно, «и это пройдёт», но это сбивает ориентиры у молодых людей. И потому нельзя быть уверенным что выберут твои дети.

- Было ли что-то ещё, что подвигло вас на то, чтобы завести побольше ребятишек? Может, сами воспитывались в многодетной семье?

- У меня летом 1994 года погибло трое приятелей, каждый (!) из которых был единственным ребёнком в своих семьях. Вот я видел этих людей предпенсионного возраста, которые потеряли единственного сына/дочь. Не подумайте, что мы «заводили» детей в качестве «запасных», это прозвучало бы слишком цинично. Но где-то очень глубоко у меня лично было и это тоже.

Я просто такой вот героический Че Гевара (шучу), который – как я уже выше говорил – старался, чтобы слова не расходились с делами. Партия сказала – «надо много детей, иначе – крышка нам всем», я и поверил. Может быть, и не стоило бы верить, но уж лучше жизнь потратить на это, чем на футболы и любовниц.

Я в Югославии видел на Косове, как вопрос решается чисто демографически. Давайте будем честными: Господь отдал эту землю тем, кому она нужнее. Так будет и у нас.

- Абсолютно согласна с “партией”. У нас столько малозаселенных земель, что китайцы могли бы даже не воевать, а просто с пожитками перейти границу. Да и Запад соблазняется пустыми территориями. Но не все люди, осознавая необходимость поднимать рождаемость для защиты государства, могут как вы отважиться на многодетность. Зато есть награда, так? Вы не боитесь одинокой старости…

- Да надо бы ещё дожить до старости – мои младшие близнецы, Бог даст, окончат школу тогда, когда мне будет 66.

- А какова реакция посторонних людей на большую семью? Как нынче относятся: одобряют, осуждают, завидуют?

- Чаще осуждают. Смотрят как на «цыган», подозревают, что рожаем детей ради выплат. Ну если так думают, то отчего же не следуют примеру? В церкви некоторые не особенно искушённые в деталях супружеской жизни прихожанки осуждают, полагая, что у нас много детей, потому что «блудники». Ну, это конечно, «жесть». Есть и те, кто любит нашу семью, искренне подставляют плечо. Вообще-то грех жаловаться, потому что столько близких людей вообще не имеют деток, раньше это было исключениями, а сейчас – сплошь и рядом.

- Как вы придумывали имена детям? Вроде простое дело, а столкнёшься – и нет…

- Старшие все практически по святкам, младшие уже по другому принципу. В каждой из пар двойняшек одну девочку называла жена, вторую – я.

- Хорошо что вы заговорили о супруге. Вы отдыхаете от детей в работе, творчестве. А женщине ведь тоже надо как-то отстраняться от быта, восполнять силы. Как-то она себя балует?

- Нет, жена – совершенно самоотверженный человек. Я не такой: могу «забить на всё» и завалиться днём часок поспать (поскольку до полуночи сидел с работой на компе по удалёнке, а потом читал ещё пару часов мемуары сербских академиков или американские детективы, вот днём и досыпал). А жена – нет, она если в 22-00 не уснёт, то её просто не хватит на целый день работы: начиная с отправки в школу шестерых школьников и оканчивая поддержанием дома в чистоте и порядке. Я ей бесконечно благодарен. Слава Богу.

- Часто можно услышать нытьё: «Вот пусть создадут нормальные условия, тогда будем рожать». Вчера смотрела такое видео. Женщины на улице во время опроса так отвечали. Я уж не знаю какие ещё им нужны условия: живут в теплых квартирах, вода есть, свет есть, бесплатные детсады, школы, медицина – в наличии, в магазинах изобилие, покупательская способность у населения вполне ничего, ездят по Таиландам и Египтам… Маткапитал платят, пособия разные. А вы как считаете, ваша супруга рожала в каких-то ненормальных условиях? Оцените пожалуйста условия сегодняшние…

- Да хорошие сейчас условия! Жена моя вообще рожала в так называемой «Чернобыльской зоне» (на западе Брянщины), и то ничего. Наши медучреждения, в т.ч. роддом – были укомплектованы качественным западным оборудованием, а медработники сохранили ещё человеческое отношение. Получилось, что был отрезок времени, (увы, это время ушло), когда соединилось то хорошее, что есть на Западе, с тем хорошим, что было присуще русско-советскому менталитету и воспитанию. Это – по родам. А по быту так: сегодня нет тотального дефицита советского и тотального Дамоклова меча кредитов – как в капстранах. Это когда люди кончают жизнь самоубийством, если работы нет, а нужно платить по кредитному рабству.

Нет, в вопросе рожать или нет, дело не в деньгах. Дело в том, что сейчас происходит соединение уже того плохого, что есть на Западе – культа потребительства, эгоизма, с тем плохим, что осталось в наследие от советского атеизма.

- То есть вы никогда не жалели об избранном пути – быть многодетным отцом?

- Иногда бывает момент слабости, усталости. Но это минутная слабость. Я же понимаю, что каждому из нас – каждому! – Господь даёт именно тот Крест, который спасителен для конкретного человека. И что каждый волос на голове сосчитан.

- Спасибо вам за искренность, открытость, за то что не повторяли без конца как многие многодетные приторно-сладкое: “Да просто я очень люблю детей”, не лакировали действительность многодетности, не пытались выглядеть образцово, но и не ныли. Давать интервью – тоже талант. Здоровья и счастья вашей семье!

Эвелина Азаева

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. У Павла Тихомирова 10 детей – 2 приемных и 8 родных. Он стремился к многодетности из-за религиозных убеждений и ради демографического спасения России.

2. Многодетным родителям нужно иметь бесконечное терпение и самоотверженность. Это тяжело, но альтернатива – пустая и эгоистичная жизнь.

3. Большая семья – это шум и хаос, но для писателя есть возможность уединиться и работать. Отдых же прост – полежать на диване в тишине.

4. Люди часто осуждают многодетность, подозревая расчёт. Но многодетная семья – защита от одиночества в старости.

5. Для рождения детей сейчас хорошие условия в России. Главное – избавиться от потребительского отношения к жизни.

Вывод:

Интервью показывает, что многодетность – это осознанный нравственный выбор, требующий полной самоотдачи, терпения и веры. Это путь дает глубокий смысл жизни и надежду на будущее России.

Источник: https://zavtra.ru/blogs/luchshe_potratit_zhizn_na_detej_chem_na_futbol_i_lyubovnitc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9109 7579
    Женечка 7 мин. назад

      Взял жену с двумя детьми. Партия сказала: “надо” – родили ещё восьмерых. Если семья,
      то значит по домострою. Захотел: “забил на всё” – прилёг днём поспать, потому что ночью читал американский детектив. Отдых – это растянуться на диване перед телевизором с запиской “Не кантовать”. Тишина – это наслаждение…
      Я всё правильно понимаю? А это точно, что данный чел – пример для подражания? К тому же не могу понять почему нужно выбирать опции между детьми и футболом? А совместить? Я конечно, точно не знаю, но вроде бы дети тоже любят футбол.

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