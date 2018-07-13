Владимир Терещенко. Российский футбол в поисках мяча

Где же та молодая шпана,

Что сотрет нас с лица Земли?

БГ

Чемпионат мира по футболу вполне себе удался. И даже наша сборная прыгнула выше головы, порадовав нас в меру своих возможностей. Велика ли эта мера? Невелика. Футбол, как и все в стране непуганых олигархов, страдает от либеральных предрассудков. А парням, носящимся за «круглым», стоило бы поставить небольшой памятник – время от времени они его отыскивают и по нему попадают.

Наряду с приличной игрой сборной футбольная общественность обсуждает будущую продажу лучшего игрока сборной и ЦСКА Александра Головина в туринский Ювентус или лондонский Челси за 18, или за 25 млн. евро.

Вот это успех!

Вряд ли дилетант, если он не отъявленный западник, сумеет оценить значение этой сделки. Простите, а в чем достижение, что выиграет российский футбол? Не понять ему будет и другой темы, которая всплывет сразу после мундиаля – отмена лимита на легионеров в чемпионате России. Сейчас выходить на поле могут зараз максимум шесть иностранцев, после отмены – хоть одиннадцать.

Ура! Повысится конкуренция!

А это зачем? – спросит наивный новичок. А в таком случае «паспортникам», как презрительно журналисты называют наших футболистов, которым лимит и российский паспорт гарантируют выход в основном составе числом пятеро, придется биться с легионерами за это право.

Ну, дилетант есть дилетант, не понимает элементарных вещей!

Пациент еще жив, но врачи продолжают работать над ним

Наши футбольные чиновники и эксперты – функционеры Российского футбольного союза (РФС), спортивные журналисты, бывшие игроки, нынешние менеджеры и владельцы клубов – страдают теми же недугами, что и власть: «петровская слепота» и «ногорынковщина». Первая патология состоит в стремлении все сделать на европейский манер. Вторая является частным случаем зонтичной болезни «невидимая рука рынка» – маниакальной веры, что любой хаос сам себя приведет в порядок или словами Воланда: «сам с собой управится». «Европейский манер» олицетворяют собой ведущие чемпионаты – Испании, Италии, Германии, Англии и Франции, называемые ТОП-5.

В ТОП-5 нет лимита на легионеров, значит и нам не должно.

В ТОП-5 играют частные клубы, значит, даешь приватизацию!

В ТОП-5 выше уровень футбола, значит, к нам – тренеров оттуда, а нашим футболистам – туда, а не дома прокисать.

Увы, реальность всегда отличается от теории. Или к счастью.

(Заметим, российский чемпионат в европейской иерархии на шестом месте, сразу за ТОП-5. Остальные страны позади. У них тоже нет лимита и клубы частные. Выходит, это не панацея? Ой!)

Парики как средство от облысения

Лимит, вроде ограничивающий число легионеров на футбольном поле, на деле именно их делает хозяевами положения в российском клубе. А русских вынуждает места выгрызать. Так хорошо же – конкуренция! Да, в теории так. Если соревнуются участники с равными стартовыми условиями, то наверно так (отбросим наивный вопрос: почему соревноваться нужно с иностранцами, а не между собой?) Но вот равными ли?

Ежегодно в распоряжении клубных менеджеров две базы – из молодых российских футболистов и иностранных. В первой от силы 30-50 парней, зарекомендовавших себя в юношеских командах, во второй несколько сот африканцев, латиноамериканцев, азиатов, арабов и европейцев, желающих играть в Европе. Как бы конкурс: 1 к 20. Желая получить игрока на ту или иную позицию, выбор идет из одного русского и 20 иностранцев. И статистически 20 лучше, чем 1 – выбор больше, а есть еще и бизнес. Бразильцы, аргентинцы, уругвайцы, негры, арабы в ТОП-5 традиционно лучше котируются, чем русские. Выходит, купив молодого бразильца дешево, позже можно продать его дороже. Был бы на виду у зарубежных селекционеров, играл бы в основном составе. А почему лучше котируются? Да элементарно лучше подготовлены. А почему наши хуже подготовлены? Есть причины.

1.Массовый футбол и сейчас в России и прежде в Советском Союзе был сезонный, 5-6 месяцев в году. Простите, климат-с! Отбегал в «ноябрьские» – и до апреля на коньки и лыжи. В Латинской Америке, Африке, Азии, Южной Европе он круглогодичен. Добавьте к этому обязательное посещение школы у нас и необязательное во многих других местах. Например, капитан сборной Испании Серхио Рамос школу окончил в 28 лет. Гоняй себе мяч круглый год сутки напролет.

2.Детско-юношеский футбол (спортшколы, интернаты, секции), вырастающий из массового и из которого уже прямой путь во взрослый – это производная социальной жизни государства и ухищрений спортивных чиновников всех уровней. В 90-е годы он был полностью разрушен, а в нулевые привлек внимание власти своими приятными сторонами, и в него кое-что закапало. Если послушать бывшего министра спорта Мутко или почитать документы РФС, то много. По факту – крохи. Вот свежий заголовок об одной из самых известных школ: «Из этой школы вышли Зобнин, Кутепов и Дзагоев. Сегодня она загибается. Читать об академии имени Коноплева больно».

(https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/1765495.html)

Из отчетов получается, что каждый год тренерский цех пополняется сотнями новых тренеров – обученных и квалифицированных, готовых немедля начать изготовление Блохиных и Аршавиных поточным методом. Правда, платят им лишь 10-15 тысяч в месяц, но так это, чтобы не набирали лишний вес.

А вот независимые данные на этот счет. В 2013 году в Европейской футбольной ассоциации было зарегистрировано в разных странах следующее количество тренеров категорий PRO, A, B – имеющих право учить футболу взрослых и детей (начало и конец списка):

1. Германия – 34 970

2. Италия – 29 240

3. Испания – 23 995

4. Франция – 17 588

32. Кипр – 345

33. Македония – 284

34. Россия – 283

35. Люксембург – 282

https://www.sovsport.ru/football/news/611795-katastroficheskie-cifry-uefa-rossija-lish-na-34-m-meste-v-evrope-po-kolichestvu-trenerov

Сейчас цифры видимо повыше, но эти говорят о том, что прилива хорошо подготовленной молодежи в клубы еще лет пять ждать не стоит. Не Германия. Единственный способ подтянуть игроков до нужного уровня – сам профессиональный футбол. Выступление нашей сборной на ЧМ-18 показывает, что это возможно.

При Петре I вошли в моду парики, за ними было удобно скрывать выпадающие волосы и лысеющие головы. Легионеры в российских клубах вместо русских – это те же парики, под которыми все меньше собственных волос. Зато сколько пудры!

Молодежь, бери, что хошь!

В 2006 году сборная юношеская России, победив в полуфинале немцев, а в финале чехов, стала чемпионом Европы. Игроки победителей пропали на просторах третьесортных лиг СНГ и в дублях российских клубов. А игрок той и нынешней сборной Германии Тони Кросс забил 23 июня победный мяч в ворота сборной Швеции. Из состава юношеской сборной Германии-2006 практически все играют в клубах Бундеслиги, а четверо защищали и защищают цвета сборной. Участники турнира Аксель Витцель и Тоби Алдервейрелд сегодня в основном составе сборной Бельгии.

Почему даже лучшая русская молодежь не проходит в большой российский футбол?

Лимит на легионеров, как показано выше, на самом деле – это лимит для русских. Иностранцев все клубы обычно выпускают по максимуму, 6 человек. Дверца, в которую способные местные игроки могут попасть в команды Премьер-Лиги – 5 человек х 16 команд = 80 мест. Пролезать нужно, расталкивая молодыми локтями ведущих российских футболистов, в том числе, игроков сборной. При этом, опытные играют стабильней, их уровень предсказуем и надежен, а молодости свойственны спады и грубые ошибки. Любой плод должен вызреть, а каждый будущий игрок допустит энное количество серьезных промахов, прежде, чем адаптируется во взрослом футболе и обретет стабильность. Выдающийся футбольный педагог и тренер Юрий Морозов на заре карьеры Андрея Аршавина выгонял его из клуба с воспитательными целями и возвращал обратно, чешский тренер Зенита Властимил Петржела долго не мог найти ему места в игровой схеме. В конце концов, с помощью двух педагогов, любящих работать с молодежью, Аршавин обрел себя и превратился в высококлассного игрока. Александр Кержаков, лучший российский бомбардир за всю историю, в 18 лет выходил в составе «морозовского» Зенита основным центрфорвардом 13 матчей подряд, прежде, чем забил первый гол в чемпионате. Кто сегодня даст молодым такую фору, учитывая, как строго с тренеров спрашивают за сиюминутный результат? 10-15 минут за игру, и то не каждую. Потом заявят: «Ему давался шанс, но он им не воспользовался». Казино Рояль.

И десятки талантливых ребят, видя узенькую дверцу и толпу у входа, понимают бесполезность собственных усилий, уходят из футбола или опускают руки. 10-12 лет тяжелой подготовки к профессиональному спорту, жесткие самоограничения, потраченные юность, молодость – все зря. Так убивают мотивацию, а она – главный двигатель роста современного спортсмена.

(Дверца в большой хоккей куда шире: из 25 мест пять легионерских и 20 русских: 20 х 25 команд = 500 мест. И у российского хоккея более ровный пульс).

Друг или враг?

У нас любят повторять: «Тренер не враг себе, он всегда ставит лучшего». А это миф. Мауриньо в мадридском Реале посадил на лавку лучшего вратаря мира Касильяса, Спалетти в Роме – любимца и легенду клуба Тотти, Лев не взял на ЧМ лучшего игрока Германии Сане и поставил в ворота только выздоровевшего Нойера, пропустившего год из-за травмы, но держал в запасе Тер Штегена, весь сезон отстоявшего за Барселону. Тренеру Бельгии Мартинесу наверняка не хватило для выхода в финал лучшего бельгийского полузащитника Наингголана, которого не взяли за характер. Таких примеров сотни. Почти все тренеры – рабы собственных схем и предрассудков, которые доселе как бы приносили им дивиденды.

Как бы и доселе.

При этом, лишь десяток тренеров мира может воспроизводить успех в разных клубах и разных странах – правда почему-то только в самых богатых. У остальных редкие удачи чередуются с долгими неурожайными полосами. Их успех – скорее случайность, чем итог найденных схем и верных критериев. На удачу, по сути, и надеются приглашающие клубы. Чего тогда стоят «наработанные схемы» и «надежные критерии»?

Пример хоккейного Вегаса, клуба собранного из игроков, от которых отказались тренеры ведущих клубов НХЛ, показателен. «Мы – мусор» – сами про себя иронизировали эти «отверженные». В первый же сезон они дошли до финала Кубка Стэнли. О чем думали ведущие тренеры НХЛ, выбрасывая этих игроков из своих составов? 90% видавших виды тренеров мира руководствуются исключительно субъективными критериями, основанными на личных вкусах. И лишь молодые экспериментируют, ищут, пока набираются личного опыта. А потом – как все.

Для иностранного же тренера в России всегда в приоритете иностранный игрок с более понятной психологией, за которого менеджерами, как правило, заплачены чувствительные суммы. А они начальники, они никогда не ошибаются. Тем более, платя тебе 2, 3, а то и все 5 млн. евро.

Русскому, получающему куда меньше, результат еще важнее, чем иностранцу. Варяга хоть год, да потерпят при любом исходе, чтобы не платить неустойку. С нашими не чикаются, поэтому те тоже держатся за легионеров – чтобы не сердить потратившихся хозяев клуба, не будить лихо.

Бог любит троицу. Или не любит?

Начиная с 2003 года в Премьер-Лиге в общей сложности поработало около тридцати иностранных тренеров. Трое в ЦСКА, по четверо в Динамо и Локомотиве, пятеро в Спартаке. Самый долгий эксперимент провел Зенит. В сезоне 2003 года он первым в стране пригласил тренера чеха, и до конца сезона 2017-2018 там работали только иностранцы (с перерывом на полгода в 2009). 15 лет – пенсионный стаж.

Яблони в цвету

Зениту сразу же повезло. Блестящего практика и теоретика Юрия Морозова сменил его единомышленник чешский тренер Властимил Петржела. Ему было предначертано совершить подлинную революцию. Открытие чеха – глупо держать 20-30-летних мужиков на базе, дабы не куролесили. Потренировался – и на все четыре стороны. Сам соблюдай режим и вовремя приезжай на тренировки. Зенитовцы, а вслед и игроки других клубов оценили разницу. Российским тренерам пришлось начать соответствовать новым веяниям. С этого в России, по сути, начался профессиональный футбол. Зенит же играть стал легче, раскованней, динамичней. Потенциал игроков раскрывался полнее.

Сменивший чеха голландец Дик Адвокаат научил чуть разболтавшихся зенитовцев игровой дисциплине и коллективному мышлению. Ученик голландского гения Ринуса Михельса, изобретателя тотального футбола, нашел в питерцах лучших учеников, которым и передал секреты голландского футбольного чуда 70-х – коллективный отбор и мгновенная атака. Результат – второе в клубной истории чемпионство, второй в российской истории Кубок УЕФА и первый Суперкубок УЕФА.

В 2010 году в Зенит пришел один из лучших тактиков мира итальянец Лучано Спаллетти. Уже хорошо подготовленных игроков Мистер научил поддержанию игрового баланса между атакой и обороной, расчетливой скоординированной игре. Два сезона с ним Зенит в России абсолютный законодатель мод – два чемпионства и первый выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Бог любит троицу.

Эти трое, наряду с тренером сборной Гусом Хиддинком, привнесли в российский футбол лучшее понимание тактики и психологии современного футбола. Нынче эти знания в открытом доступе, в том числе и у молодой плеяды российских тренеров. Учителя им больше не нужны. Дали бы самим поработать…

Если бы Спаллетти спокойно доработал контракт, а ему на смену пришел достойный русский тренер (он уже тогда рекомендовал клубу Сергея Семака), сегодня, возможно, Зенит был бы мощной кадровой и теоретической базой современного российского футбола. Однако, по системе Станиславского в предлагаемые обстоятельства ворвался новый фактор, и Зенит снесло с трассы.

«Гнилые яблоки»

Весной 2012 года группа ведущих игроков Зенита под предводительством капитана Игоря Денисова пришли к руководству с двумя просьбами – купить звезд европейского уровня и поднять зарплату ведущим игрокам. Просьбы были обоснованны – за 6 лет русско-петербургский костяк из 8 игроков, выиграл 9 трофеев, в числе которых престижные европейские Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Они же составляли костяк сборной России и вполне заслуживали повышения. Ну а звезды – чтобы получить новый импульс развития, выйти на новый международный уровень, о чем, кстати, грезили руководители клуба.

Ударили по рукам. Клуб тут же купил бразильца Халка и бельгийца Витцеля за 100 млн. евро – космический трансфер по российским меркам и ооочень большой по европейским. Вторую же часть обещания выполнить забыли. Бывает. Капитан напомнил. И тут началось. Через мощную систему газпромовских СМИ болельщикам передали весьма обидную мысль – жадный Денисов отказывается выполнять контрактные условия и играть за их любимую команду, незаконно требуя повышения. А это не по болельщицким понятиям. Искренний патриот клуба, капитан, боец, автор победного гола в финале КУЕФА внезапно становится изгоем. До конца сезона он – то в дубле, то в запасе, то на поле, но поток обвинений в алчности и непатриотизме не смолкает. Гарик вынужден уйти. Тренер Лучано Спаллетти – итальянец, которому странны русские закидоны. Что за абстракции – честность, справедливость, верность слову в сравнении с четкими понятиями контракт и гонорар? Он на стороне клуба, а игроками пробует манипулировать. В спорте это пустой номер. Начинаются разлады, доверие к тренеру падает, а с ним и результаты. Спаллетти пытается опереться на легионеров, отодвигая на второй план русских, но от увольнения это не спасает.

Сменивший его португалец Андре Виллаш-Боаш требует новых легионеров и окончательно разрушает русскую основу клуба, его хребет. Уходят пятеро. В следующие шесть лет без хребта, но с Боашем, румыном Луческу и итальянцем Манчини самая богатая команда страны выиграет лишь одно чемпионство и два малозначимых кубка, а ее игра станет настолько скучной, что даже на небольшом Петровском вместо всегдашних аншлаговых 22 тысяч зрителей, теперь будут собираться от силы 15.

Зато полюбившийся местным западникам и либеральным комментаторам бразилец Халк, приехавший мирно «рубить» по 5 млн. евро ежегодно, облегченно вздохнет – наконец-то все возмутители его спокойствия покинули сытую футбольную обитель: «Мы избавились от гнилых яблок».

Примечание. Кроме капитала Денисова клуб покинули еще три его воспитанника:

Андрей Аршавин, лучший игрок российской истории по версии «Спорт-Экспресс»;

Александр Кержаков, лучший российский бомбардир;

Вячеслав Малафеев, бессменный вратарь Зенита с 2003 года, вратарь сборной России. Первым было 32-33 года и они, якобы, постарели. На ЧМ-18 в любой сборной есть игроки по 34-35 лет, играющие на высочайшем уровне. Что уж говорить про великого Серегу Игнашевича в его 39!

Бог любит троицу, но не выносит механических повторов и рутины. Эксперимент с зарубежными варягами-тренерами себя давно исчерпал. Кажется, дошло по трубам и до Миллера.

Это сладкое слово «Европа»

Наши знатоки уверены, что в Европе игроки растут быстрее. Вот самые известные российские легионеры: Карпин, Мостовой, Аленичев, Кирьяков, Бесчастных, Шалимов, Корнеев, Симутенков, Канчельскис, Колыванов, Добровольский, Онопко, Никифоров, Юран, Черышев, Радимов, Овчинников, Панов, Булыкин, Смертин, Семак, Сычев, Кержаков, Измайлов, Аршавин, Погребняк, Павлюченко, Билялетдинов. Все это бывшие игроки сборной России по футболу девяностых и двухтысячных. Наверно Россия блеснули с ними на чемпионатах Европы и мира? Не очень. Четыре раза не смогла пробиться, шесть раз смогла, но не вышла из группы. ЧЕ-2008 тут особняком и о нем ниже.

Только Канчельскис из легионеров 90-х и начала 00-х с Манчестером выигрывал чемпионат Англии (из ТОП-5) . Аленичев запасным игроком Порту «выиграл» Лигу чемпионов. Остальные мыкались по арендам, играли во второстепенных командах, мучились с тренерами. Те, кто вернулся, был уже в местном чемпионате ни на что не способен, как те же Канчельскис и Аленичев. Какой рост мастерства? Высосали, что было, и выбросили.

Если российские легионеры 90-х ничего не выиграли со сборной и нигде не блеснули, то вот игроки внутреннего первенства однажды в 2008 году сумели занять третье место на чемпионате Европы. Произвели фурор и разъехались по хорошим английским клубам. Аршавин уехал в Арсенал, Жирков – в Челси, Павлюченко – в Тотенхэм, Билялетдинов – в Эвертон, Погребняк – в немецкий Штутгарт и транзитом на Туманный Альбион. Через 2-4 года вернулись все, как побитые собаки. Говорят, не выдержали конкуренции. Но это лукавство. Вот что легионер получает в довесок к конкуренции за место в составе:

-чужой язык, чужая культура, чужой образ жизни;

-тренер, которому вы просто можете не понравиться;

-увольнение тренера, который приглашал и появление другого;

-партнеры по команде, с которыми не удалось найти общий язык (конкуренты за место в составе);

-вы чем-то не понравились местным СМИ.

Все эти «мелочи» демотивируют, отрицательно влияют на спортивную психику. Думаете, только у русских «нежная психика»? Немцы крайне редко едут в другие первенства, хотя в Бундеслиге зарплаты много меньше, чем в Англии и ведущих клубах Испании. Англичане не едут, хотя им все труднее попадать в собственные клубы из-за засилья легионеров. Французы не уезжают, итальянцы не-а, испанцы уезжают в малых дозах. Главные легионеры в Европе – африканцы и латиноамериканцы, которым дома ловить нечего, и европейцы из слабых, бедных чемпионатов. Хотя бы хорваты.

Где родился, там и пригодился – народная футбольная поговорка.

Любить по-английски

Вот история Андрея Аршавина, умчавшегося из питерского Зенита в лондонский Арсенал за общеевропейским счастьем, кажется, с двукратным понижением зарплаты. Язык выучил, к образу жизни адаптировался, тренер взлюбил, с игроками поладил, СМИ восхитил. Первый сезон каждое его касание мяча вызывала вздох стадионов. Пресса захлебывалась, тренер Арсен Венгер крутил невидимый ус. Второй сезон тоже прошел успешно – Андрей стал лучшим бомбардиром команды. На третий между ним и английским футболом пробежала черная кошка. 2 декабря 2010 года в Цюрихе проходила жеребьевка по выбору хозяйки чемпионата мира 2018 года, и Аршавин представлял заявку России. Заявка победила к ужасу англичан, также претендовавших на турнир. «Он убил мою детскую мечту выступить на домашнем чемпионате» – воскликнул 18-летний одноклубник Андрея Джек Уилшир. В мгновенье ока любимчик превратился в предателя. Смотри, играет в Англии, а помогает России! Тут же установили – ленится, не отрабатывает в обороне (едва ли ни лучший в обороне нападающий первенства). Какое-то время тренер защищал русского, но на беду у него самого начались проблемы – команда играла все хуже. Отбиваясь от ядовитой британской прессы, Венгер начитает «сдавать» неудобного подопечного, чтобы выжить самому. То же делают партнеры по команде. Его выход на поле фанаты других команд встречают свистом, свистят и некоторые поклонники Арсенала. В конце концов, Андрея от греха подальше сажают на лавку, а потом не продлевают контракт. Вернувшись в Зенит на радость местных болельщиков, он оказывается ненужным иностранным тренерам клуба.

Так Аршавин рос, рос и дорос от Англии до Казахстана. Его многие до сих пор считают гением.

Нет ни одной причины ссылать за границу способных российских футболистов. Дома и стены помогают. В гостях и адвокат не товарищ.

Все вокруг мое

Сведущие люди уверены – клубы в России должны быть частными. Как у всех нормальных людей. Есть и у нас яркие примеры: уникальный Краснодар (миллиардер Галицкий), «народный» Спартак (владелец Лукойла Федун), безродный ЦСКА (то ли миллиардер Абрамович, то ли банкрот Гинер), глянцевый Зенит (государственный, но частный Газпром), тугой Локомотив (государственный, но частный РЖД). Тут список внезапно обрывается и катится под откос убытков и банкротств, с трудом удерживаясь различными «гос» и «около гос» структурами с нулевой прозрачностью.

Журналисты, кем-то подогретые и чем-то вдохновленные, требуют поскорей убрать государство из футбола. Вот бы их в первую голову убрать на полный хозрасчет за безголовость.

Клубный футбол, как вообще весь профессиональный спорт – это большой политический бизнес глобальных экономических субъектов, и он отнюдь не всегда прибылен даже в передовых футбольных странах. Владеть спортивным клубом престижно, владение дает проход в такие сферы, куда с улицы видит око, да зуб неймёт. И клуб должен находиться в тех финансовых юрисдикциях, которые признаны мировой финансовой элитой. России среди них, слава богу, нет, а значит, международный капитал не придет в Россию. Баста!

Попробуем помечтать о русском капитале и сделаем предварительный расчет. Для того, чтобы играть в Премьер-Лиге, требуется бюджет хотя бы в 30 млн. дол. Можно ли заработать подобные деньги на нашем футболе?

Самой большой статьей дохода английских клубов являются телевизионные права на платные трансляции, приносящие каждому клуб английской Премьер-Лиги за 100 млн. евро ежегодно; в других ведущих чемпионатах ТВ, продажа клубной атрибутики и билетов на матчи – примерно равные источники доходов.

У российского первенства единственный источник дохода – продажа билетов на пустые трибуны. Даже самый посещаемый клуб Зенит, хваставший миллионом посетителей за год на новом стадионе, заработал на этом миллионе не более миллиарда рублей или 15 млн. дол.

При средней посещаемости других стадионов 13 тысяч человек за матч и стоимости билета 500 рублей получаем доход с домашнего матча 6,5 млн. рублей. 20 игр за сезон дают 130 млн. в год. Если вычесть аренду стадионов и стоимость продажи билетов, получится не более 2 млн. дол. Откуда же брать остальные 28 млн.?

Из своего кармана.

Чтобы брать из кармана 28 млн. на хобби каждый год, нужно лично зарабатывать не менее 300 млн. И то, если жена разрешит, а в поликлинике выдадут справку, что вы умственно дееспособны. Вот список ФОРБС за 2017 год: http://www.forbes.ru/rating/350675-200-krupneyshih-rossiyskih-kompaniy-2017.

Достаточно небольшой прикидки, чтобы понять, что на всю страну компаний с такой легальной прибылью наберется не более двух-трех десятков. Что уж говорить о личных доходах акционеров?

А так, конечно, лучше частные клубы.

Импортозамещение. Эволюция ног

Итак, отменять или ужесточать лимит? Уезжать или не уезжать нашим футболистам в Европу?

1.Пять лет назад Алексей Миллер и Валерий Газаев терроризировали страну маниакальной идеей совместного чемпионата России и Украины, в который государственный, но как бы частный Газпром был готов инвестировать до 1 млрд. дол. в год. Можно потратить их лучше. Поделить 480 млн. между 16 командами Премьер-Лиги поровну, уничтожив неравноправность бюджетов. Одни купаются в миллионах: Зенит – 170, Спартак – 130, Локомотив – 90, Краснодар – 80, ЦСКА – 70, иные едва сводят концы с концами: Уфа – 16, Урал – 15, Анжи – 10. А другие не сводят, а отдают их, как Тосно и Амкар накануне ЧМ. (https://www.soccer.ru/blogs/record/1017020)

Конечно, 30 млн. – всего лишь полноги Халка, но зато всем одинаковые полноги.

Уж если конкурировать, так честно! Правда, Алексей Борисович?

А оставшиеся 520 млн. можно инвестировать в 20 клубов ПФЛ (второй российский дивизион) и в тот самый детско-юношеский футбол, в лицензии и зарплаты детских тренеров. Подготовленность игроков улучшится, соперничество возрастет, и наши клубы, проведя импортозамещение, снова заговорят по-русски, а на новые стадионы придут молодые зрители с детьми.

2.На ЧМ-18 в сборной выходил на поле один игрок зарубежного клуба (Черышев), один бывший игрок зарубежного клуба (Жирков) и один натурализованный бразилец (Фернандес). Остальные – воспитанники российского футбола, играющие в российских клубах. Факт – в 2008 и 2018, самых успешных турнирах сборной, в ней почему-то играли не игроки из той или иной заграницы, а как раз доморощенные умельцы. Случайно? Два года назад лимит на легионеров ужесточили с 7 до 6 человек. И вот благодаря лишь этой единичке за два года в клубах заиграли наши молодые таланты Головин, братья Миранчуки, Кутепов, Зобнин, Кузяев, а на подходе 19-20-летние Кучаев, Ташаев, Чалов, Обляков и другие. Какой же эффект сможет принести полная переориентация нашего футбола и наших футбольных чиновников на собственных воспитанников!

Сгинет тогда в английском тумане «невидимая нога рынка» и взойдет на небе подлинное русское солнце «Нога Акинфеева», озаряя футбольное поле светом надежды и мечты.

Поэтому Александру Головину и другим молодым русским игрокам не нужно никуда уезжать. Здесь их ждет прекрасная карьера, нормальное профессиональное развитие, хорошая сборная. Денежек, да поменьше, но ровное поле прекрасных стадионов и круглый мяч в их полном распоряжении.

Играйте, ребята, играйте, дорогие. Играйте долго! Хоть до 65 лет.

Владимир Терещенко

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