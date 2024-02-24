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Слово крановщика. Александр Батов // Что делать

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Не только гопниками и бандитами из сериала "Слово пацана" известна Казань. В 2019 году здесь произошло необычное событие — общегородская забастовка машинистов башенных кранов. Без этих людей невозможно строительство многоквартирных домов. Зачем они устроили стачку? В каких условиях работают? Как им удалось организоваться, если крановщик работает в одиночку?..

Сериал про этих ребят их Казани почему-то снимать не торопятся… Восполним пробел. О борьбе крановщиков и трагических падениях башенных кранов расскажет Александр Батов, активист движения "Трудовой Фронт" (РОТ ФРОНТ).
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Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции:

1. В России огромное количество аварий и несчастных случаев с участием строительных башенных кранов. Гибнут как рабочие на стройке, так и случайные прохожие. Причина – устаревшее оборудование, нарушение техники безопасности, жадность застройщиков.

2. Условия труда крановщиков очень тяжелые – долгие смены, опасные метеоусловия, отсутствие контрактов и страховок. Мизерная зарплата вынуждает брать дополнительные смены в 300-400 часов в месяц.

3. Попытки решить проблемы через обращения в контролирующие органы, профсоюзы, политические партии оказались безрезультатными.

4. Успех принесли попытки самоорганизации и солидарных действий крановщиков – создание чатов и групп для координации, отказ работать в опасных условиях или на объектах, где нарушаются права коллег.

5. Такие акции дали конкретные результаты – повышение зарплат, улучшение условий труда. Но для устойчивого эффекта нужна дальнейшая организация и борьба рабочих за свои права.

Вывод: проблему нарушения прав трудящихся и опасных условий труда в сфере строительных кранов можно решить только путем самоорганизации и солидарной борьбы самих рабочих. Ждать милости от властей и работодателей бесполезно.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0P4Eokmpc9o
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