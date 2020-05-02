Акция казанских крановщиков
22:23. 2 мая 2020 224 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В преддверии 9 мая, крановщики города Казань запустили флешмоб. Машинисты башенных кранов по всему городу закрепляют на стрелах своих аппаратов красное знамя. По словам участников, таким образом они хотят почтить память павших на полях Великой Отечественной войны советских солдат. Сегодня стало известно, что акцию казанских крановщиков также поддержали товарищи из Краснодара, и планируют поддержать крановщики из других городов России.
https://vk.com/wall-184723446_1630 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5837018.html
Ай, молодца, машинисты! И другие поддержат! Уважаю таких!