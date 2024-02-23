Как говорил Владимир Ильич Ленин: «Кино – важнейшее из искусств». Неполная фраза, но разошедшаяся именно в таком виде, отражает отношение к кинематографу и сегодня. Особенно профессионально этим инструментом пользуется Голливуд, тиражируя свои смыслы и ценности по всему миру. Почему у них получается, а у нас нет? Какие идеи фоном продвигают «Неудержимые» и «Бэтмен»? И как российскому кино конкурировать с западными блокбастерами?

Об этом и не только — в интервью с Дмитрием Пучковым (Гоблином). Блогер, писатель, переводчик, член Общественной палаты России приехал в Хабаровск на историко-просветительский форум «История для будущего».

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Влияние западной поп-культуры и кино на формирование мировоззрения, в том числе пропаганда американского образа жизни.

2. Антироссийская направленность голливудских фильмов, формирование негативного образа России.

3. Необходимость развития отечественной культуры и кинематографа для противодействия западному влиянию.

4. Важность контроля государства над информационным пространством и ограничение доступа к западным интернет-ресурсам.

5. Создание отечественных аналогов YouTube, соцсетей и других платформ для развития российского контента.

6. Популяризация отечественной истории и поддержка историков, педагогов, блогеров.

Вывод: в беседе поднимаются вопросы о негативном влиянии западной массовой культуры и необходимости усиления государственного контроля над информационным пространством в России. Делается акцент на важности развития отечественной культуры и СМИ для формирования позитивного образа России и противодействия западной пропаганде.