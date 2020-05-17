На связи. Дмитрий «Гоблин» Пучков, Михаил Конев

Ровно в 20.00 начинаем очередной стрим. Первым к нам присоединится переводчик, публицист и блестящий спикер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

В 20.30 встретимся с политиком Михаилом Коневым.

0:00 Заставка

2:13 Начало стрима

2:58 О самоизоляции в Санкт-Петербурге и Москве

5:06 Дмитрий Пучков о фильме «На Париж» и финансировании киноиндустрии

10:17 Дмитрий Пучков о фильме «Ржев»

10:38 О сериале «Зулейха открывает глаза»

11:20 Можно ли антисталинистов считать врагами народа?

14:58 Про харассмент

22:30 О правах женщин

24:20 О репутационном институте

26:00 О параде 9 мая в Белоруссии

28:26 Какие фильмы нравятся Дмитрию Пучкову?

31:36 Михаил Конев об участии в ток-шоу

32:18 В чем проявляется оппозиционность Михаила Конева?

33:14 Как телевидение помогает решать проблемы?

35:21 Про ситуацию с коронавирусом в Смоленске

35:56 О сложностях в работе губернаторов

37:30 Михаил Конев о Навальном и его сторонниках

38:59 Почему Навальный сначала отказывался от донатов в биткойнах, а потом согласился?

40:36 Об отчетах ФБК Навального и других его организаций

41:08 О прозрачности Алексея Навального как политика

42:02 Куда исчезла Наталья Пелевина?

42:50 Чем занимается партия «ПАРНАС»?

43:23 Поддерживает ли Михаил Конев отношения с Михаилом Касьяновым?

44:05 Почему Касьянов на выборах поддержал Яшина?

45:17 Про Илью Яшина и его деятельность

48:06 Об отношении к новой партии Захара Прилепина

49:27 Есть ли в России нормальная оппозиция?

53:08 Что такое правый либерализм?

53:35 Про господдержку бизнеса

57:41 Об отношении к президентским мерам поддержки населения и бизнеса

59:39 Как помощь ресторанам коррелируется с минимальным вмешательством государства в экономику?

1:00:20 Как быть с теми, кто находился в «серой» и «черной» зонах экономики?

1:02:02 Михаил Конев — либертарианец, так ли это?

1:02:44 О последствиях легализации марихуаны

1:05:35 Планирует ли Михаил Конев выдвигаться на выборы в Госдуму?

1:06:34 Михаил Конев об отношении к судебной системе России

1:08:20 Подходит ли России «исландский вариант»?

1:10:38 Про поправки к Конституции

1:11:42 Может ли Михаил Конев объединиться с Ильей Яшиным?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-PeGLIY7DVk