На связи. Дмитрий «Гоблин» Пучков, Михаил Конев
Ровно в 20.00 начинаем очередной стрим. Первым к нам присоединится переводчик, публицист и блестящий спикер Дмитрий «Гоблин» Пучков.
В 20.30 встретимся с политиком Михаилом Коневым.
0:00 Заставка
2:13 Начало стрима
2:58 О самоизоляции в Санкт-Петербурге и Москве
5:06 Дмитрий Пучков о фильме «На Париж» и финансировании киноиндустрии
10:17 Дмитрий Пучков о фильме «Ржев»
10:38 О сериале «Зулейха открывает глаза»
11:20 Можно ли антисталинистов считать врагами народа?
14:58 Про харассмент
22:30 О правах женщин
24:20 О репутационном институте
26:00 О параде 9 мая в Белоруссии
28:26 Какие фильмы нравятся Дмитрию Пучкову?
31:36 Михаил Конев об участии в ток-шоу
32:18 В чем проявляется оппозиционность Михаила Конева?
33:14 Как телевидение помогает решать проблемы?
35:21 Про ситуацию с коронавирусом в Смоленске
35:56 О сложностях в работе губернаторов
37:30 Михаил Конев о Навальном и его сторонниках
38:59 Почему Навальный сначала отказывался от донатов в биткойнах, а потом согласился?
40:36 Об отчетах ФБК Навального и других его организаций
41:08 О прозрачности Алексея Навального как политика
42:02 Куда исчезла Наталья Пелевина?
42:50 Чем занимается партия «ПАРНАС»?
43:23 Поддерживает ли Михаил Конев отношения с Михаилом Касьяновым?
44:05 Почему Касьянов на выборах поддержал Яшина?
45:17 Про Илью Яшина и его деятельность
48:06 Об отношении к новой партии Захара Прилепина
49:27 Есть ли в России нормальная оппозиция?
53:08 Что такое правый либерализм?
53:35 Про господдержку бизнеса
57:41 Об отношении к президентским мерам поддержки населения и бизнеса
59:39 Как помощь ресторанам коррелируется с минимальным вмешательством государства в экономику?
1:00:20 Как быть с теми, кто находился в «серой» и «черной» зонах экономики?
1:02:02 Михаил Конев — либертарианец, так ли это?
1:02:44 О последствиях легализации марихуаны
1:05:35 Планирует ли Михаил Конев выдвигаться на выборы в Госдуму?
1:06:34 Михаил Конев об отношении к судебной системе России
1:08:20 Подходит ли России «исландский вариант»?
1:10:38 Про поправки к Конституции
1:11:42 Может ли Михаил Конев объединиться с Ильей Яшиным?
Главный Гоблин страны на проводе ))
Пора уже создать гос-во в гос-ве.
ФГ.
Федерация Гоблинов.
Переводчика в Презы он не хуже КЛОУНА украинского