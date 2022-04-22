Канал Лизы Лазерсон: https://www.youtube.com/channel/UCx9VIYbi7AnyuHpqjEQms_AАудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/laserson.mp300:00 – Тизер00:24 – Жалеет ли Дмитрий Пучков о прекращении проката западного кино в России01:25 – “Кино американское превратилось в такую дрянь, никакого желания смотреть нет”03:55 – Почему Гоблин всегда выступал против пиратства, а теперь защищает его?06:55 – “Если сто процентов – украденное, что-то у вас в стране не так”08:05 – Правда ли, что Пучков считал себя украинцем до 8 лет?09:40 – Пучков согласен с тезисом Путина, что Украина – не государство, а украинцы – не нация?10:49 – “Русские, украинцы и беларусы – один народ. Я бы назвал всех русскими”11:30 – О шапочном термине “русские”13:42 – “Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин еврей”, но не украинец. Почему?15:20 – Советская власть устраивала геноцид русского народа?15:59 – ” Мой папа был коммунист. Мне что предлагают? Ненавидеть своего отца?”16:43 – Откуда у молодежи образ лампового Советского союза?18:20 – “Там было железное спокойствие”19:01 – Социальная справедливость есть20:23 – “Ничего вам не могу обещать, кроме пота, крови и слез” – совет россиянам под санкциям22:05 – Пучков дает Лазерсон сахар22:13 – О дефиците на прокладки и тампоны23:40 – “Если мы можем запустить ракеты в космос, почему мы не можем сделать прокладки, это от меня ускользает” – об отсутствии прокладок в СССР24:34 – Как Пучков, родивший ребенка в 1981 году, обходился без подгузников?26:05 – Почему в СССР преклонялись перед всем западным?29:48 – “Оно впечатление производило, как веслом по голове стукнули” – о любви Пучкова к американскому року33:10 – Пучкову в СССР нравилось и душевное спокойствие, но и черный рынок?33:57 – “Дети вокруг – тупее тупых” – как советские запреты развивали человека35:05 – “Меня всего этого лишили. Родины моей больше нет, и это чудовищная душевная травма”35:51 – Как юный любитель всего западного Дмитрий Пучков оценивал перестройку в момент перестройки?38:23 – “Почему так мало в продаже бобровых шапок?” – советский анекдот про репрессии39:00 – “Года хватило, чтобы вчерашний восторг перерос в полное презрение”39:30 – С каких пор Пучков ощущает себя человеком левых взглядов41:54 – “Демократию – это я построил. Это не вы голосованиями, это мы – цепные псы режима”42:30 – Пучков в 80-е был пацаном и входил в уличные группировки?44:05 – Как сочетались в Пучкове пацанские понятия и служба в милиции?45:18 – “Зашквар” – о фене47:10 – “Голову открутят и сейчас, если рассказывать” – почему Пучков никогда не рассказывает, что творилось в милиции 90-х50:31 – “Если мне родственник говорит “на меня бандиты наезжают, помоги”, я должен помочь? Так получается я уже коррупционер”51:25 – Переводы Гоблина выражали пиетет перед американским кино53:01 – Как переводы Гоблина способствовали американизации русского языка55:40 – Почему русский мат употребляют теперь гораздо легче56:55 – Как Гоблин вырастил поколение западных ценностей1:00:13 – “Я жил в стране, где ничего подобного не показывали, а потом начали показывать, и страна развалилась”1:00:45 – Личная история про Гоблина1:02:39 – “Коммунизм сталинского типа – вещь страшная” – вспоминаю цитаты Пучкова из нулевых1:04:54 – Пучков в молодости был антисоветчиком, ни разу не видел “17 мгновений весны” и не смотрел телевизор?1:08:35 – “Пропаганда в наихудшем виде – от красных” – еще одна цитата Пучкова из прошлого1:10:39 – Почему Пучков – сам капиталист, а учит всех любить советский социализм?1:14:56 – Социальной справедливости нет1:15:10 – Вопросы анкеты для девочекСайт Тупичок Гоблина: https://oper.ruСтань спонсором канала: https://www.youtube.com/channel/UCWnNKC1wrH_NXAXc5bhbFnA/joinКанал в Telegram: https://t.me/oper_goblinГоблин Вконтакте: https://vk.com/goblinГруппа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ruКанал на Rutube: https://rutube.ru/channel/23492116/Канал в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/goblin_operГоблин в TikTok: https://www.tiktok.com/@goblin_oper_ruГоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper