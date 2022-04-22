Дмитрий «Гоблин» Пучков: «Американское кино – дрянь»
Канал Лизы Лазерсон: https://www.youtube.com/channel/UCx9VIYbi7AnyuHpqjEQms_A
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/laserson.mp3
00:00 – Тизер
00:24 – Жалеет ли Дмитрий Пучков о прекращении проката западного кино в России
01:25 – “Кино американское превратилось в такую дрянь, никакого желания смотреть нет”
03:55 – Почему Гоблин всегда выступал против пиратства, а теперь защищает его?
06:55 – “Если сто процентов – украденное, что-то у вас в стране не так”
08:05 – Правда ли, что Пучков считал себя украинцем до 8 лет?
09:40 – Пучков согласен с тезисом Путина, что Украина – не государство, а украинцы – не нация?
10:49 – “Русские, украинцы и беларусы – один народ. Я бы назвал всех русскими”
11:30 – О шапочном термине “русские”
13:42 – “Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин еврей”, но не украинец. Почему?
15:20 – Советская власть устраивала геноцид русского народа?
15:59 – ” Мой папа был коммунист. Мне что предлагают? Ненавидеть своего отца?”
16:43 – Откуда у молодежи образ лампового Советского союза?
18:20 – “Там было железное спокойствие”
19:01 – Социальная справедливость есть
20:23 – “Ничего вам не могу обещать, кроме пота, крови и слез” – совет россиянам под санкциям
22:05 – Пучков дает Лазерсон сахар
22:13 – О дефиците на прокладки и тампоны
23:40 – “Если мы можем запустить ракеты в космос, почему мы не можем сделать прокладки, это от меня ускользает” – об отсутствии прокладок в СССР
24:34 – Как Пучков, родивший ребенка в 1981 году, обходился без подгузников?
26:05 – Почему в СССР преклонялись перед всем западным?
29:48 – “Оно впечатление производило, как веслом по голове стукнули” – о любви Пучкова к американскому року
33:10 – Пучкову в СССР нравилось и душевное спокойствие, но и черный рынок?
33:57 – “Дети вокруг – тупее тупых” – как советские запреты развивали человека
35:05 – “Меня всего этого лишили. Родины моей больше нет, и это чудовищная душевная травма”
35:51 – Как юный любитель всего западного Дмитрий Пучков оценивал перестройку в момент перестройки?
38:23 – “Почему так мало в продаже бобровых шапок?” – советский анекдот про репрессии
39:00 – “Года хватило, чтобы вчерашний восторг перерос в полное презрение”
39:30 – С каких пор Пучков ощущает себя человеком левых взглядов
41:54 – “Демократию – это я построил. Это не вы голосованиями, это мы – цепные псы режима”
42:30 – Пучков в 80-е был пацаном и входил в уличные группировки?
44:05 – Как сочетались в Пучкове пацанские понятия и служба в милиции?
45:18 – “Зашквар” – о фене
47:10 – “Голову открутят и сейчас, если рассказывать” – почему Пучков никогда не рассказывает, что творилось в милиции 90-х
50:31 – “Если мне родственник говорит “на меня бандиты наезжают, помоги”, я должен помочь? Так получается я уже коррупционер”
51:25 – Переводы Гоблина выражали пиетет перед американским кино
53:01 – Как переводы Гоблина способствовали американизации русского языка
55:40 – Почему русский мат употребляют теперь гораздо легче
56:55 – Как Гоблин вырастил поколение западных ценностей
1:00:13 – “Я жил в стране, где ничего подобного не показывали, а потом начали показывать, и страна развалилась”
1:00:45 – Личная история про Гоблина
1:02:39 – “Коммунизм сталинского типа – вещь страшная” – вспоминаю цитаты Пучкова из нулевых
1:04:54 – Пучков в молодости был антисоветчиком, ни разу не видел “17 мгновений весны” и не смотрел телевизор?
1:08:35 – “Пропаганда в наихудшем виде – от красных” – еще одна цитата Пучкова из прошлого
1:10:39 – Почему Пучков – сам капиталист, а учит всех любить советский социализм?
1:14:56 – Социальной справедливости нет
1:15:10 – Вопросы анкеты для девочек
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