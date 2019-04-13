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Кино как документ эпохи. Дмитрий Goblin Пучков, Егор «Тубус» Иванов и Егор Яковлев

20:35. 13 апреля 2019 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:

Разговор Дмитрия «Гоблина» Пучкова, Егора «Тубуса» Иванова и Егора Яковлева на тему «Кино как документ эпохи».

Дмитрий «Гоблин» Пучков — блогер, переводчик, общественный деятель

Егор «Тубус» Иванов — публицист, блогер, создатель популярного ютуб-канала Tubus Show

Егор Яковлев — историк, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qa04coSWKTI

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