Кино как документ эпохи. Дмитрий Goblin Пучков, Егор «Тубус» Иванов и Егор Яковлев

Разговор Дмитрия «Гоблина» Пучкова, Егора «Тубуса» Иванова и Егора Яковлева на тему «Кино как документ эпохи».

Дмитрий «Гоблин» Пучков — блогер, переводчик, общественный деятель

Егор «Тубус» Иванов — публицист, блогер, создатель популярного ютуб-канала Tubus Show

Егор Яковлев — историк, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qa04coSWKTI