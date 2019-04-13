Кино как документ эпохи. Дмитрий Goblin Пучков, Егор «Тубус» Иванов и Егор Яковлев
20:35. 13 апреля 2019 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Разговор Дмитрия «Гоблина» Пучкова, Егора «Тубуса» Иванова и Егора Яковлева на тему «Кино как документ эпохи».
Дмитрий «Гоблин» Пучков — блогер, переводчик, общественный деятель
Егор «Тубус» Иванов — публицист, блогер, создатель популярного ютуб-канала Tubus Show
Егор Яковлев — историк, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история».