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Об ответственности за самовольный уход с предприятий

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Примечательный приказ Прокурора СССР об усилении ответственности для лиц покидающих рабочие места на предприятиях и требованием наиболее резонансные дела такого рода освещать в печати.

Приказ Прокурора Союза ССР № 01. О мерах по выполнению Указа ПВС Союза ССР от 26.12.1941 г. "Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий". 4 января 1942 г.







Архив – ГАВО. Ф. Р-3174. Оп. 2. Д. 1. Л. 12-14

https://istmat.org/node/68814 – цинк

Сам указ вышел в декабре 1941 года и предусматривал от 5 до 8 лет тюрьмы за самовольное оставление оборонного предприятия, приравнивая это к дезертирству.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА САМОВОЛЬНЫЙ УХОД С ПРЕДПРИЯТИЙ

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. (“Ведомости Верховного Совета СССР” 1942 г. № 2)

Задача увеличения производства продукции на предприятиях военной промышленности и дальнейшего усиления снабжения Красной Армии всеми видами вооружения требует безусловного закрепления рабочих и служащих на предприятиях военной промышленности.

Обеспечение военной промышленности постоянными кадрами рабочей силы имеют особое значение для быстрого восстановления на полную мощность военных заводов, эвакуированных в восточные районы страны.

В целях полной ликвидации все еще имеющих место самовольных уходов рабочих и служащих с предприятий военной промышленности и усиления ответственности рабочих и служащих, работающих на военных заводах, Президиум Верховного Совета Союза ССР постановляет:

1. Всех рабочих и служащих мужского и женского пола предприятий военной промышленности (авиационной, танковой, вооружения, боеприпасов, военного судостроения, военной химии), в том числе эвакуированных предприятий, а также предприятий других отраслей, обслуживающих военную промышленность по принципу кооперации, — считать на период войны мобилизованными и закрепить для постоянной работы за теми предприятиями, на которых они работают.

2. Самовольный уход рабочих и служащих с предприятий указанных отраслей промышленности, в том числе эвакуированных, рассматривать как дезертирство и лиц, виновных в самовольном уходе (дезертирстве), карать тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.

3. Установить, что дела о лицах, виновных в самовольном уходе (дезертирство) с предприятий указанных отраслей промышленности, рассматриваются военными трибуналами.

https://istmat.org/node/24361 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8980592.html
Метки: 1941, 1942, великая отечественная война, впк, документы, история, промышленность, ссср
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 7237 5545
    Игорь два часа назад

      А как всё красиво начиналось. Рабочие и солдатские депутаты, не то что работать, воевать не хотели в мировую войну и победили в октябре. Где то три года воевали между собой и интервентами, потом три года могли свободно на работу ходить. А в 24 году уже всё, гайки начали закручивать так что в сорок первом за уход со смены без у.п. могли сослать в Сибирь. Время было такое социалистическое. К 80 годам п. в. рабочим получшело, а сейчас, как пишет Виктор, снова надо 42 годика на производстве никуда не уходить, тогда в 60 можно уйти на пенсию.

      • 859 827
        ВикторИгорь час назад

          Ишь ты какой!!?На Виктора сослался.
          По мне так, я бы вообще пенсионный возраст отменил. Выходи когда хочешь.
          Но, только за свой счет. А не за те средства которые платит работодатель за каждого работающего в СФР.

          • 12025 9277
            chuВиктор час назад

              Ты что рихнулся ? У меня одноклассник всю жизнь самогонку гнал. Проработал за всю жизнь 2 месяца и открыл трудовую. Ты хочешь его лишить пенсии ? Он ее ждет как божий дар. Он уже устал.

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