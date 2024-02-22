Об ответственности за самовольный уход с предприятий
Примечательный приказ Прокурора СССР об усилении ответственности для лиц покидающих рабочие места на предприятиях и требованием наиболее резонансные дела такого рода освещать в печати.
Приказ Прокурора Союза ССР № 01. О мерах по выполнению Указа ПВС Союза ССР от 26.12.1941 г. "Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий". 4 января 1942 г.
Архив – ГАВО. Ф. Р-3174. Оп. 2. Д. 1. Л. 12-14
https://istmat.org/node/68814 – цинк
Сам указ вышел в декабре 1941 года и предусматривал от 5 до 8 лет тюрьмы за самовольное оставление оборонного предприятия, приравнивая это к дезертирству.
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА САМОВОЛЬНЫЙ УХОД С ПРЕДПРИЯТИЙ
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. (“Ведомости Верховного Совета СССР” 1942 г. № 2)
Задача увеличения производства продукции на предприятиях военной промышленности и дальнейшего усиления снабжения Красной Армии всеми видами вооружения требует безусловного закрепления рабочих и служащих на предприятиях военной промышленности.
Обеспечение военной промышленности постоянными кадрами рабочей силы имеют особое значение для быстрого восстановления на полную мощность военных заводов, эвакуированных в восточные районы страны.
В целях полной ликвидации все еще имеющих место самовольных уходов рабочих и служащих с предприятий военной промышленности и усиления ответственности рабочих и служащих, работающих на военных заводах, Президиум Верховного Совета Союза ССР постановляет:
1. Всех рабочих и служащих мужского и женского пола предприятий военной промышленности (авиационной, танковой, вооружения, боеприпасов, военного судостроения, военной химии), в том числе эвакуированных предприятий, а также предприятий других отраслей, обслуживающих военную промышленность по принципу кооперации, — считать на период войны мобилизованными и закрепить для постоянной работы за теми предприятиями, на которых они работают.
2. Самовольный уход рабочих и служащих с предприятий указанных отраслей промышленности, в том числе эвакуированных, рассматривать как дезертирство и лиц, виновных в самовольном уходе (дезертирстве), карать тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.
3. Установить, что дела о лицах, виновных в самовольном уходе (дезертирство) с предприятий указанных отраслей промышленности, рассматриваются военными трибуналами.
https://istmat.org/node/24361 – цинк
А как всё красиво начиналось. Рабочие и солдатские депутаты, не то что работать, воевать не хотели в мировую войну и победили в октябре. Где то три года воевали между собой и интервентами, потом три года могли свободно на работу ходить. А в 24 году уже всё, гайки начали закручивать так что в сорок первом за уход со смены без у.п. могли сослать в Сибирь. Время было такое социалистическое. К 80 годам п. в. рабочим получшело, а сейчас, как пишет Виктор, снова надо 42 годика на производстве никуда не уходить, тогда в 60 можно уйти на пенсию.
Ишь ты какой!!?На Виктора сослался.
По мне так, я бы вообще пенсионный возраст отменил. Выходи когда хочешь.
Но, только за свой счет. А не за те средства которые платит работодатель за каждого работающего в СФР.
Ты что рихнулся ? У меня одноклассник всю жизнь самогонку гнал. Проработал за всю жизнь 2 месяца и открыл трудовую. Ты хочешь его лишить пенсии ? Он ее ждет как божий дар. Он уже устал.
А представителям вредной профессии , никакого за свой счет выхода на пенсию быть не должно. Только за счет работодателя.
Ну или администрации …
В случае вредности не для себя.
Держи карман шире. Ты пойдешь последним. Стране сварщики нужны.
Пока чета не вижу по карману чтобы особо были нужны.
И не только сварщики.
Патамушта русских нет. Так Жора сказал.