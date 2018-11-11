Сталин возвращается

Увы, всё это — не более чем красивая сказка, мгновенно блёкнущая при сопоставлении с реальными фактами.

Согласно верованиям нынешних обличителей большевиков, Российская Империя образца 1913 года была процветающей страной, в которой, выражаясь словами И.С. Солоневича, "реки из шампанского текли в берегах из паюсной икры". Конкретные детали этой лубочной картины у отдельных авторов могут несколько разниться. Чаще всего указывают на успехи российского сельского хозяйства, которое чего-то там выращивало "больше, чем США, Канада и Аргентина вместе взятые" и этим якобы кормило "полмира". Далее следуют рассуждения о "небывалом промышленном росте", о "мировом лидерстве" в железнодорожной сфере, о "блестящем состоянии финансов". Отдельным пунктом идёт быстрый рост народонаселения, благодаря которому при сохранении династии Романовых сегодня русских было бы миллионов 500-600, если не больше.

Долг правителя — руководить вверенным ему государством. Оценивая историческую роль Сталина, следует сравнить, с чем он принял страну, и в каком виде её оставил. При этом следует помнить, что чудес не бывает. Свобода действий государственного лидера жёстко ограничена набором имеющихся реальных альтернатив. Зачастую это выбор наименьшего из зол.



Действительно, Российская Империя знала времена величия и славы. Зенит её могущества пришёлся на конец XVIII—начало XIX века. Уничтожив в 1812 году вторгшуюся в глубь нашей страны армию тогдашней "объединённой Европы", русские войска победно закончили войну во взятом Париже.



На Венском конгрессе 1814-1815 гг. Россия была официально признана великой державой. Мощь вооружённых сил подкреплялась развитой по тогдашним меркам промышленностью — Россия занимала второе место в мире по выплавке чугуна. Однако эти славные годы остались к началу XX века далеко позади. Империя находилась в состоянии глубокого и всестороннего кризиса.

Вопреки разглагольствованиям поклонников Столыпина, российское сельское хозяйство не могло досыта накормить даже собственную страну. Рост урожаев едва поспевал за ростом населения. Голод стал постоянным гостем в русской деревне. Несмотря на это, значительная часть хлеба вывозилась за рубеж.

Всё большее отставание в промышленном развитии привело к закономерному результату: наша страна постепенно утрачивала и военную мощь. После победы над Наполеоном царская Россия не выиграла ни одной войны с достойным противником. Победы одерживались над отсталыми азиатскими государствами: Турцией, Ираном, Китаем, а также над польскими и венгерскими повстанцами. Однако Россия проиграла Крымскую войну и умудрилась проиграть войну с Японией.

Особенно наглядно слабость и отсталость царской России проявились в ходе Первой мировой войны, потребовавшей от государств-участников максимального напряжения сил. По производству основных видов вооружений наша страна в несколько раз уступала Англии, Франции и Германии. Нехватка современных средств ведения войны щедро оплачивалась кровью русских солдат.



Как вспоминал А.И. Деникин: "Помню сражение под Перемышлем в середине мая (1915 года. — И.П. ). Одиннадцать дней жестокого боя 4-й стрелковой дивизии… Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжёлой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали — нечем. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой — штыками или стрельбой в упор; лилась кровь, ряды редели, росли могильные холмы… Два полка почти уничтожены — одним огнём…" (Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. т.1, вып.1. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917. Париж, 1921, с.30).

Идти прежним курсом, сохраняя самодержавный строй, Россия больше не могла. В этом случае в ближайшие 20-30 лет наша страна окончательно утратила бы положение одной из ведущих держав, превратившись в полуколонию, а то и вовсе исчезнув с карты мира как независимое государство.

В измученной войной России вспыхнула революция. Вопреки официозной советской пропаганде, нередко представлявшей свержение самодержавия делом рук большевиков, заслуги последних в этом весьма невелики. К власти сперва пришли тогдашние либералы в лице Временного правительства.



За несколько месяцев бесславного правления "временные" умудрились не решить ни одного из стоящих перед Россией насущных вопросов, но при этом чрезвычайно преуспели в развале всего и вся. Фактически начал воплощаться в жизнь сценарий разрушения российского государства, который мы наблюдали в 1991 году.

Подобное развитие событий вполне отвечало планам западных "доброжелателей" нашей страны. Например, вот что записал 8 декабря 1918 года в своём дневнике посол Великобритании во Франции лорд Френсис Берти:



"Нет больше России! Она распалась, и исчез идол в лице императора и религии, который связывал разные нации православной веры.



Если только нам удастся добиться независимости буферных государств, граничащих с Германией на востоке, т.е. Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и т.д., и сколько бы их ни удалось сфабриковать, то по мне остальное может убираться к чёрту и вариться в собственном соку. Российская республика не была бы в состоянии управлять магометанскими ханствами в Средней Азии и кавказскими княжествами" (Берти Ф. За кулисами Антанты. Дневник британского посла в Париже. 1914-1919. М.—Л., 1927, с.191).

Приход к власти большевиков сорвал эти замыслы. К разочарованию внешних и внутренних врагов, Россия была спасена от распада. Среди организаторов и руководителей Октябрьской революции видную роль сыграл Сталин.

К февралю 1918 года Советская власть распространилась практически по всей территории России. Её установление обошлось сравнительно малой кровью. Впрочем, бывшие господа отнюдь не смирились. Стремясь любой ценой вернуть утраченную власть и привилегии, оставшиеся не у дел "хозяева земли русской" были готовы холуйски прислуживать кому угодно, начиная от немцев и кончая Антантой.



Созданные под прикрытием иностранных штыков белые армии развязали полномасштабную гражданскую войну, погрузив Россию в пучину кровавой междоусобицы. Однако, вопреки стараниям тогдашнего "мирового сообщества", большевики не только удержались у власти, но и сумели восстановить нашу страну в исторических границах, вернув большую часть отпавших территорий.

Среди тех, кто в годы гражданской войны спас Россию от гибели, был и Сталин, входивший в состав реввоенсоветов ряда фронтов и РВС Республики.

Справедливости ради следует сказать, что значительная часть большевистских лидеров рассматривала события в нашей стране всего лишь как прелюдию к мировой революции. Унаследовав от многих поколений прозападной российской интеллигенции отсутствие патриотизма, презрение к своей родине и к русскому народу, "кремлёвские мечтатели" стремились любой ценой разжечь "мировой пожар", использовав Россию в качестве охапки хвороста.



В отличие от них Сталин и его единомышленники сделали ставку на строительство социализма в одной стране, что означало курс на создание сильной и независимой державы.

Постепенно из номинального "генерального секретаря" Сталин становится фактическим вождём партии и государства. Ситуация была труднейшей: и так уже сильно отстававшая в промышленном развитии от стран Запада Россия в результате революции и гражданской войны потеряла ещё десять лет. "Новая экономическая политика", пресловутый нэп, столь превозносимый ревнителями "социализма с человеческим лицом" горбачёвского разлива, лишь восстановил в большинстве отраслей уровень 1913 года.



Однако следовало двигаться дальше, причём двигаться как можно быстрее. Основным законом международной политики является право сильного. То, что в ближайшие годы начнётся новая мировая война, было достаточно очевидным. Как справедливо заметил Сталин, выступая 4 февраля 1931 года на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности: "Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут…".

Под руководством Сталина в Советском Союзе осуществляется программа форсированной индустриализации. Одновременно проводится массовая коллективизация крестьянских хозяйств. В тех условиях это было единственным реальным способом обеспечить промышленность рабочей силой, а государство — хлебом.

Навёрстывая десятки лет отставания, наша страна совершает стремительный рывок в промышленном развитии. Несмотря на то, что первый (1929-1932) и второй (1933-1937) пятилетние планы не были выполнены в полном объёме, разрыв между СССР и ведущими западными державами существенно сократился. В результате во время Великой Отечественной войны советская военная промышленность оказалась способной на равных противостоять не только германской промышленности, но и работавшей на Германию промышленности оккупированных европейских стран.

Сталин не только подготовил экономику и армию к предстоящей войне, но и лично возглавил советские Вооружённые Силы после начала боевых действий. 30 июня 1941 года он становится председателем Государственного Комитета Обороны, 19 июля — наркомом обороны, 8 августа — Верховным главнокомандующим. Благодаря Сталину народы нашей страны были спасены от порабощения и уничтожения, а советские Вооружённые Силы сокрушили сильнейшую армию мира — немецкий вермахт.

В ходе Второй мировой войны Советский Союз получил значительные территориальные приращения. Были возвращены Западная Украина и Западная Белоруссия, Прибалтика, Печенгская область, отторгнутые от нашей страны в ходе революционной смуты.



Исправляя последствия преступно близорукой политики русских царей, Сталин вернул обратно подаренную Александром I Великому княжеству Финляндскому Выборгскую губернию, уступленные Японии по результатам бездарно проигранной Русско-японской войны Южный Сахалин и Курильские острова. В состав СССР вошли изрядная часть Восточной Пруссии, а также Северная Буковина. Получив сферу влияния в Европе и в Азии, Советский Союз стал одной из двух сверхдержав.

Не успела завершиться Вторая мировая война, как Соединённые Штаты, располагая атомной бомбой и стремясь к мировому господству, начали подготовку к нападению на нашу страну. 5 марта 1946 года, выступая в американском университетском городе Фултоне, Черчилль фактически открыто провозгласил начало "холодной войны" против СССР.

Однако и эти планы были сорваны. В кратчайшие сроки восстановив разрушенную промышленность, уже 29 августа 1949 года Советский Союз произвёл первое испытание собственного ядерного оружия. Именно при Сталине началось создание ракетно-ядерного щита, благодаря которому нашу страну до сих пор не бомбят как Югославию или Ирак.

Как справедливо сказано в посвящённой Сталину статье "Британской энциклопедии": "В основе причудливого культа лежали несомненные сталинские достижения. Он был создателем плановой экономики; он получил Россию, пашущую деревянными плугами, и оставил её оснащённой ядерными реакторами; и он был "отцом победы" (Encyclopaedia Britannica, vol.21. London, 1964, р.303).



СВИНЬИ ПОД ДУБОМ

Увы, если на Западе Сталину продолжали воздавать должное, то у нас в стране вскоре после его смерти началась пресловутая "борьба с культом личности". Особенно омерзительно, что среди наиболее рьяных обличителей сталинизма оказалось немало граждан, лично облагодетельствованных покойным вождём.

Поневоле вспоминаются бессмертные строчки И.А. Крылова:

"Свинья под Дубом вековым

Наелась желудей досыта, до отвала;

Наевшись, выспалась под ним;

Потом, глаза продравши, встала

И рылом подрывать у Дуба корни стала".

Впрочем, по сравнению с обличителями сталинизма героиня басни может служить образцом чести и порядочности. Да и в чувстве меры крыловской хрюшке не откажешь. Так, ей и в голову не пришло заявить, будто она добывает жёлуди не благодаря, а вопреки дубу.



А вот среди доморощенных "борцов с тоталитаризмом" хватает демагогов, с пафосом разглагольствующих о том, что успехи нашей страны были достигнуты "вопреки Сталину".

Абсурдность и вздорность подобных рассуждений усугубляется тем, что в прежние времена при этом хотя бы ссылались на руководящую роль коммунистической партии. Дескать, Сталин был тиран, но его негативная роль компенсировалась "честными коммунистами" из высшего партийного руководства.



Но сегодня поминать компартию как-то не с руки. Вот и приходится рисовать фантастическую картину: мол, "при Сталине" сами по себе возводились города, вырастали заводы и фабрики, шли в бой дивизии и армии. Дескать, собрались простые русские мужики, почесали в затылке, да и решили: "Пора германца воевать!" Наточили мужики снарядов, настроили танков и самолётов и пошли немца шапками закидывать. А злодей Сталин им только мешал.

Ещё один стандартный приём обличителей сталинизма — апелляция к моральным оценкам. Только понятия о добре и зле у наших "морализаторов" какие-то странные. Всё, что идёт России на пользу, будь то наведение порядка внутри государства или отстаивание интересов нашей державы на мировой арене, непременно осуждается, как не соответствующее неким выдуманным идеалам.



Любимое занятие либерально настроенной российской интеллигенции — сладострастные поиски мельчайших соринок в глазу у своей Родины при демонстративном игнорировании бревён у обожаемого Запада.

С точки же зрения нормального гражданина нашей страны, моральным и нравственным может считаться лишь то, что полезно для России. В этом отношении Сталин предстаёт человеком высочайшей нравственности.



ОБОЛГАННЫЙ ВОЖДЬ

Как гласит известный афоризм: "Можно обманывать длительное время некоторых людей, короткое время — всех, но всё время обманывать всех не получится". Сегодня всё более очевидно, что в основе антисталинской кампании лежала и лежит грубейшая ложь и фальсификация.

Масштабы вранья поражают. Какой из "общеизвестных фактов" ни возьмёшь: "низкорослость" Сталина или якобы поставленный ему академиком Бехтеревым диагноз "паранойя", донесения советских разведчиков, якобы сообщавших предельно точную информацию о подготовке Германии к нападению на СССР, или пресловутую фразу "Нет человека — нет проблемы", лагерный срок за опоздание на работу или смертная казнь для 12-летних детей, — на поверку всё оказывается враньём, причём враньём наглым.

Сталин низкорослый? Согласно учётной карточке, заведённой на Иосифа Джугашвили Бакинским жандармским управлением, его рост составлял 174 см. Согласно сталинской медицинской карте — 172 см (как известно, к концу жизни рост человека немного уменьшается).

Сталин параноик? Если верить перестроечным сказкам, такой диагноз якобы поставил "кремлёвскому горцу" академик В.М. Бехтерев.



Однако в сентябре 1995 года в интервью газете "Аргументы и факты" внучка академика Наталья Петровна Бехтерева неожиданно сделала следующее признание:



"Это была тенденция объявлять Сталина сумасшедшим, в том числе с использованием якобы высказывания моего дедушки, но никакого высказывания не было, иначе мы бы знали.



Дедушку действительно отравили, но из-за другого. А кому-то понадобилась эта версия.



На меня начали давить, и я должна была подтвердить, что это так и было. Мне говорили, что они напечатают, какой Бехтерев был храбрый человек и как погиб, смело выполняя свой врачебный долг. Какой врачебный долг? Он был прекрасный врач, как он мог выйти от любого больного и сказать, что тот — параноик? Он не мог этого сделать" ("АиФ", 1995, №39 (780), с.3).

Таким образом, пресловутая "сталинская паранойя" — всего лишь выдумка, сознательная клевета.

Знаменитое донесение Рихарда Зорге "Нападение произойдёт на широком фронте на рассвете 22 июня"? Тоже выдумка.



В июне 2001 года в редакции "Красной Звезды" состоялся "круглый стол", посвящённый 60-летию начала Великой Отечественной войны, в ходе которого сотрудник пресс-бюро Службы внешней разведки полковник Владимир Карпов сделал следующее признание: "Благодаря утечке информации распространялись слухи, доходили до руководства в виде донесений о том, что Германия нападёт на Советский Союз 15 апреля, 1, 15, 20 мая, 15 июня… Эти дни наступали, а война не начиналась. Ведь и Рихард Зорге называл несколько сроков, которые не подтвердились.

— Разве так? Ещё в 60-е годы опубликована телеграмма "Рамзая" с предупреждением: война начнётся 22 июня… После этого и говорилось: "Зорге точно назвал дату".

Карпов: К сожалению, это фальшивка, появившаяся в хрущёвские времена. Разведка не назвала точной даты, не сказали однозначно, что война начнётся 22 июня" (22 июня 1941 года. Могло ли всё быть по-иному? // Красная Звезда, №108 (23409), 16 июня 2001, с.4).

"Нет человека — нет проблемы". Эту хлёсткую фразу придумал писатель Анатолий Рыбаков. Сам Сталин никогда её не говорил.

Срок за опоздание на работу? Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР "О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений" от 26 июня 1940 года, за прогул, к которому приравнивалось и опоздание более чем на 20 минут, полагалось до 6 месяцев исправительно-трудовых работ по месту работы с удержанием до 25% заработка.

Смертная казнь для детей? И опять ложь. Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР "О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних" от 7 апреля 1935 года была введена уголовная ответственность с 12 лет за ряд преступлений: "совершение краж, причинение насилия, телесных повреждений, увечий, убийство или попытка к убийству" (напомню, что согласно дореволюционному законодательству уголовная ответственность наступала с 10 лет).



Однако статья 22 УК РСФСР — "Не могут быть приговорены к расстрелу лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста в момент совершения преступления, и женщины, находящиеся в состоянии беременности" — из уголовного кодекса никуда не делась. Мало того, согласно тогдашнему УК, за перечисленные в Постановлении от 7 апреля 1935 года преступления смертная казнь не полагалась даже для взрослых.

Этот список антисталинского вранья можно продолжать ещё очень долго. В отношении подобного рода информации впору ввести "презумпцию лживости": любое "разоблачение", сделанное борцами со сталинизмом, считать по умолчанию ложью до тех пор, пока не будет доказано обратное.

Но больше всего лжи наверчено вокруг количества "жертв репрессий". Обличители сталинизма словно соревнуются, кто соврёт сильней, наперебой называя астрономические цифры. На их фоне бывший диссидент Рой Медведев, ограничившийся "скромной" цифрой в 40 миллионов, смотрится какой-то белой вороной, образцом умеренности и добросовестности:

"Таким образом, общее число жертв сталинизма достигает, по моим подсчётам, цифры примерно в 40 млн человек" (Медведев Р.А. Трагическая статистика // "Аргументы и факты", 1989, 4-10 февраля, №5 (434), с.6).

И в самом деле, несолидно. Другой диссидент, сын репрессированного революционера-троцкиста А.В. Антонов-Овсеенко, без тени смущения называет вдвое большую цифру:

"Подсчёты эти весьма и весьма приблизительны, но в одном я уверен: сталинский режим обескровил народ, уничтожив более 80 миллионов лучших его сыновей" (Антонов-Овсеенко А.В. Сталин без маски. М., 1990, с.506).

Профессиональные "реабилитаторы" во главе с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлевым ведут речь как минимум про 100 миллионов: "По самым скромным подсчётам специалистов комиссии по реабилитации, наша страна за годы сталинского правления потеряла около 100 миллионов человек" (Михайлова Н. Кальсоны контрреволюции // Премьер. Вологда, 2002. 24-30 июля, №28 (254), с.10).

Впрочем, по версии Яковлева пресловутые 100 миллионов включают не только прямые "жертвы режима", но и их неродившихся детей. Зато писатель Игорь Бунич без стеснения утверждает, будто все эти "100 миллионов человек были безжалостно истреблены" (Бунич И. Меч президента. М., 2004, с.235).

Однако, и это ещё не предел. Абсолютный рекорд поставил Борис Немцов, возвестивший 7 ноября 2003 года в программе "Свобода слова" на телеканале НТВ про 150 миллионов человек, якобы потерянных российским государством после 1917 года.

В абсурдности подобных цифр легко убедиться. Достаточно открыть демографический справочник и, взяв в руки калькулятор, произвести несложные расчёты.



Выясняется, что, несмотря на многомиллионные потери гражданской и Великой Отечественной войн, население советской страны в ленинское и сталинское время росло в полтора раза быстрее, чем население Англии и Франции — благополучных западных демократий. И вот ведь незадача — сегодня ни Сталина, ни репрессий нет, а население РФ почему-то ежегодно уменьшается.

Впрочем, точные, основанные на архивных документах, цифры "жертв сталинизма" давно опубликованы. За всё время правления Сталина по политическим делам было осуждено около 4 миллионов человек, из них было расстреляно около 800 тысяч.

Однако я уже слышу возражения: "Пусть расстреляны не десятки миллионов, а 800 тысяч, — всё равно это ужасно, ведь все они невинные люди!"



Да, и это нам тоже крепко вбили в головы профессиональные промыватели мозгов — убеждённость, будто жертвы сталинских репрессий — сплошь пострадавшие ни за что, этакие невинные овечки, которых "палачи из НКВД" заставляли признаваться в несовершённых преступлениях.



Например, известный защитник прав чеченских бандитов С.А. Ковалёв в интервью "Радио России" 26 октября 1998 года безапелляционно заявил:

"И вообще в Советском Союзе никогда не было политических заключённых, посаженных за террор, например, или за реальные преступления. Это были либо жертвы жребия, как это было в сталинские времена, либо узники совести: люди, не нарушавшие закона, а осуществляющие свои действия совершенно легально, законным способом, но осуждённые властью".

Представим на минуту, что бывший "узник совести" (или, может, правильнее называть его "узником без совести"?) говорит правду. Что же получается?



В середине 1930-х годов, почуяв приближение новой мировой войны, резко активизируются спецслужбы великих и малых держав. Повсюду снуют шпионы, вербуется агентура, спешно сколачиваются "пятые колонны". И лишь Советский Союз остаётся заповедным оазисом, территорией, на которую не ступает нога иностранного шпиона. Ни одна разведка мира даже не пытается вербовать выезжающих в СССР коммунистов-политэмигрантов. А уж о "коренных" советских гражданах и говорить не приходится — самые недовольные из них и в кошмарном сне не изменят Родине.

Именно такую фантастическую картину рисуют сегодня С.А. Ковалёв и другие обличители "тоталитарного режима", внушающие, что не было в Советском Союзе сталинских времен ни шпионов, ни диверсантов, ни вредителей, а были только невинные жертвы сталинских репрессий.



О ПОЛЬЗЕ РЕПРЕССИЙ

Глядя на освещение российской истории доморощенными либералами, можно заметить некую странность. Одних правителей объявляют кровавыми тиранами и деспотами, другим — запросто прощают массовый террор и казни.



Скажем, Пётр Первый сделал много полезного для России, но и наломал при этом немало дров. Согласно данным, приводимым известным дореволюционным историком В.О. Ключевским, убыль "тяглого" населения в результате петровских реформ составила 20%. И хотя реальное число погибших, скорее всего, гораздо меньше, нет сомнений, что деятельность первого российского императора стоила стране немалых жертв.

Но что значит жизнь простонародного "быдла" в глазах просвещённых российских либералов? Для них Пётр Первый выглядит вполне респектабельно, его фигура даже украшает эмблему Союза Правых Сил.



А вот, скажем, Анна Иоанновна крови лила мало, однако среди казнённых ею — родовитые князья Долгорукие, высокопоставленный вор и взяточник кабинет-министр Волынский. Такое прощать нельзя. И неважно, что императрица заботилась о простом народе, запрещая купцам спекулировать хлебом во время голода, — такие "мелочи" обличителей не волнуют.

И уж совсем неслыханным злодеем изображают Ивана IV. Оно и неудивительно — ведь официальную историю грозного царя писали потомки "невинно репрессированных" бояр. Но есть и другая история, народная. В ней Иван Грозный предстаёт как строгий, но справедливый правитель.

В "нормальном" обществе процветают двойные стандарты, когда представителям элиты позволяется куда больше, чем "простым людям".

Однако случаются редкие исключения. Время правления Сталина было временем высочайшей требовательности к правящей элите. Чем выше положение занимал человек на общественной лестнице, тем больше с него спрашивалось, тем большую ответственность он нёс. Иосиф Виссарионович был жёстким и требовательным руководителем, с подчинённых он взыскивал строго, вплоть до высшей меры. Именно это посягательство на "сильных мира сего" и не могут простить Сталину его обличители.

Какую цель преследовало руководство КПСС, развязав в 1956 году антисталинскую кампанию? После смерти Сталина правящая элита решила себя обезопасить. Борьба с "культом личности", велеречивая болтовня насчёт "возвращения к ленинским принципам партийного руководства" были всего лишь словесной шелухой, маскировкой, призванной скрыть главную цель Хрущёва и К° — стремление высшей партийной номенклатуры обеспечить себе безнаказанность и безопасность.

Смерть вождя давала партийным верхам возможность жить "весело и вольготно". Теперь высшей мерой наказания проштрафившемуся партийному чиновнику стало увольнение на персональную пенсию.

В нынешней РФ ситуация ещё больше усугубилась. Наглая безнаказанность "сильных мира сего" возведена в принцип. Взрываются электростанции, падают самолёты, и никакой ответственности. В крайнем случае, виновные отделываются лёгким испугам.

Вот почему нынешняя российская элита и её идеологическая обслуга готовы на всё, лишь бы не допустить "возрождения сталинизма". Вот почему снимаются лживые фильмы о сталинской эпохе, вот почему профессиональные борцы с тоталитаризмом продолжают нагнетать ужасы, сочиняя всевозможные страшилки.



СТАЛИН ВЕРНЁТСЯ

Иосиф Виссарионович Сталин… Трудно найти в истории России человека, сделавшего так много для её величия и процветания при жизни и столь несправедливо оболганного после смерти. Вот уже больше полувека враги нашей Родины ушат за ушатом выливают на его имя потоки грязных помоев.

И это не обычная неблагодарность потомков. Начиная с предательского и лживого доклада Хрущёва о "культе личности" на XX съезде, миф о сталинских репрессиях исподволь разъедал устои советского общества. С приходом же к власти Горбачёва невиданная по силе и размаху антисталинская истерия была использована как таран для разрушения СССР и демонтажа социалистического строя.

В самом деле, миф о репрессиях даёт моральное оправдание любым проходимцам и карьеристам, предавшим Родину ради личной выгоды, делая их в собственных глазах идейными борцами с большевизмом. Ведь если СССР — "империя зла", то оправдано всё, что делается для его разрушения, все самые гнусные их поступки, будь то служба немцам во времена Власова или сотрудничество с американским ЦРУ сегодня.

Миф о сталинских репрессиях является стержнем антикоммунистической пропаганды. На любую критику нынешнего режима следует стандартный ответ: "Конечно, жаль голодающих стариков и детей; жаль людей, гибнущих в межнациональных конфликтах, но это меньшее зло в сравнении с десятками миллионов, уничтоженными Сталиным".

Миф о сталинских репрессиях воспитал у советских людей, в первую очередь у русских, сильнейший комплекс неполноценности. Принимая этот миф, русский человек неизбежно приходит к подсознательному выводу, что его народ уже совершил самое низменное падение из всех возможных. Следовательно, можно равнодушно терпеть всякие мелочи, вроде тотального разворовывания страны, развала промышленности, армии и науки, глумливых бесстыжих рож по телевизору.

Сторонники мифа о сталинских репрессиях берут иррациональностью. Разве может здравомыслящий человек принимать всерьёз регулярно несущиеся с экранов телевизоров и страниц газет вопли и завывания про "десятки миллионов жертв ГУЛАГа"?

Чтобы поверить такому, надо пройти тотальное промывание мозгов, разучиться думать собственной головой, утратить способность критически воспринимать и анализировать тиражируемую СМИ информацию.

Однако ни одна ложь не может жить вечно. Популярность Сталина неуклонно растёт. Как ни беснуются враги России, страшась неминуемой расплаты, Сталин вернётся.

И.В. Пыхалов

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