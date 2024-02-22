Программа «ТОЧКА СБОРКИ с Александром Пастуховым»

Почему вместо научно-технического прогресса мы наблюдаем научно-технический регресс?

В связи с чем стало сокращаться количество направлений приоритетного развития науки и техники? Подмена целей науки. Наука в условиях капитализма. Какая взаимосвязь между наукой и идеологией? Какие последствия инквизиции в Европе мы видим сейчас? Кризис европейской церкви. Наука и православная церковь. Какие отрасли науки развиваются позитивно?

Гость программы:

Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Фёдоровича Шарапова

Ведущий: Александр Пастухов, шеф-редактор проекта «Точка Сборки»

#ВалентинКатасонов #АлександрПастухов #ТочкаСборки

00:00:00 Вступление

00:49:00 Какие проблемы существуют в науке? Снижение возможностей научного комплекса в целом масштабе.

00:04:24 Наука как средство для коррупции. Подмена целей науки.

00:07:52 Наука в условиях капитализма. Какая взаимосвязь между наукой и идеологией.

00:16:05 Последствия инквизиции в Европе. Кризис европейской церкви. Торможение развития науки

00:24:35 Было ли противоречие между православной церковью и наукой?

00:39:11 Есть ли у науки шанс? Какое правильное решение?

00:43:43 Какие отрасли науки развиваются позитивно?

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Кризис мировой науки после 90-х годов – сокращение приоритетных направлений, упадок фундаментальных исследований.

2. Наука в условиях капитализма теряет свое предназначение, работает на обогащение военно-промышленного комплекса и коррупцию.

3. Наука изначально создавалась не для улучшения жизни, а для формирования материалистической идеологии, замены религии.

4. Современные ученые часто выступают как "лжепророки", перепрограммирующие сознание в интересах властей.

5. Технический прогресс в отрыве от духовного развития приводит к деградации человечества.

6. Для возрождения науки нужно восстановление духовных основ общества и обращение к Богу.

Вывод: в беседе прослеживается мысль, что современная наука во многом утратила свое истинное предназначение и нуждается в переосмыслении с духовных позиций. Для преодоления кризиса необходимо восстановление нравственных ценностей и традиций.