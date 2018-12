Раскрыт секрет микромира: перед тем, как создать излучение, электрон вытягивается в длину и становится тоньше...

Иногда учёным выпадает счастье не открыть какое-то новое явление, а объяснить всем природу хорошо известного явления. В редчайших случаях такое объяснение общеизвестного может привести к созданию новой науки. Именно так случилось с объяснением светимости сильно нагретого тела, сделанным в 1900 году немецким учёным Максом Планком. И теперь имя Планка навсегда связано с новым разделом физики — “квантовой механикой”.

“В середине 1890-х годов Планк занялся проблемой теплового излучения и в конце 1900 года достиг решающего успеха: получил правильную формулу для распределения энергии в спектре излучения < ![CDATA[ ]]> абсолютно чёрного тела< ![CDATA[]]> а также дал её теоретическое обоснование, введя знаменитый «квант действия» h. Квантовая гипотеза немецкого учёного, глубокий смысл которой вскрылся лишь много позже, ознаменовала рождение < ![CDATA[ ]]> квантовой физики< ![CDATA[]]>. В последующие годы Планк приложил много усилий, пытаясь согласовать свои результаты с < ![CDATA[ ]]> классической физикой< ![CDATA[]]>; он крайне настороженно относился к дальнейшим шагам, уводящим в сторону от старых представлений, например, к теории “световых квантов” Эйнштейна. Однако все его усилия оказались напрасными…” < ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>.

В этом месте своего повествования я должен сказать, что до Макса Планка, в 1879-1884 годах, австрийско-словенским физиком и математиком Й.Стефаном и австрийским физиком-теоретиком Л.Больцманом уже была установлена зависимость энергетической светимости абсолютно чёрного тела от температуры тела:

Энергетическая светимость R абсолютно чёрного тела прямо пропорциональна четвёртой степени его термодинамической температуры T.

Это означает, что при увеличении термодинамической температуры T в 2 раза энергетическая светимость R возрастает в 16 раз.

А в 1893 году немецкий учёный Вильгельм Вин установил зависимость между температурой абсолютно чёрного тела и длиной волны, на которой поток энергии излучения абсолютно чёрного тела достигает своего максимума. Суть этой зависимости отражает этот график:

На основании установленной В.Вином зависимости был выведен “закон смещения”, позже названный по фамилии учёного — “законом смещения Вина”:

Где b — постоянная Вина:

“Закон смещения Вина” отражает тот факт, что с ростом температуры абсолютно чёрного тела длина волны, на которой поток излучения энергии абсолютно чёрного тела достигает своего максимума, плавно смещается из инфракрасной области спектра излучения в видимую красную область, а при дальнейшем росте температуры она смещается в зону фиолетового цвета.

Каждый из нас не раз наблюдал это смещение, когда плавно регулировал от нуля до максимума яркость лампы накаливания через светорегулятор, именуемый в быту “диммером” на английский манер.

Сначала нить лампы накаливания еле-еле светится красно-оранжевым светом, потом, по мере увеличения напряжения и тока, протекающего по вольфрамовой нити, её яркость возрастает с одновременным изменением цвета светимости, он становится жёлтым. Потом, когда мы вновь увеличиваем напряжение и ток, текущий через нить лампы, и по мере появления в спектре излучения зелёного и голубого, затем синего и фиолетового свечения, лампа накаливания начинает светить белым светом или почти белым светом.

Вспомните сейчас про радугу а также о том, что белый свет — это сложный свет, это сумма излучений красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего и фиолетового цветов.

Но вот вопрос: в какой пропорции смешаны эти семь цветов? Какая мощность светового излучения приходится на каждый из них?

Максу Планку и предстояло решить эту задачу, выполняя заказ науки и промышленности, изготавливающей лампы накаливания. Идя эмпирическим путём, он смог вывести математическую формулу спектральной плотности мощности излучения (спектральной плотности энергетической светимости) абсолютно чёрного тела, но самое главное — 14 декабря 1900 года Планк выдвинул гипотезу, суть которой заключалась в том, что при тепловом излучении энергия испускается и поглощается телами не непрерывно, а отдельными очень мелкими порциями, “квантами”.

Иными словами, энергия Е любой системы при излучении или поглощении электромагнитного излучения частоты ν может измениться только на величину, кратную энергии “кванта”.

То, как нагретое тело испускает или поглощает тепловую или световую энергию — отдельными квантами, мелкими энергетическими “порциями”, можно сравнить с картинкой, составленной из отдельных очень мелких, но не равных нулю “пикселей” разного цвета.

Изображение, составленное из мелких частиц одинакового размера, раскрашенных разным цветом.

Макс Планк вычислил наименьший “пиксель”, образующий излучение абсолютно чёрного тела — так называемый “квант действия”, исходя из экспериментальных данных и обнаруженной зависимости: энергия, излучаемая нагретым телом увеличивается пропорционально росту частоты излучения или пропорционально укорочению длины волны излучения (что суть одно и то же).

В этом случае оказалось достаточным разделить полученную экспериментальным путём величину энергии излучения Е на частоту этого излучения v и получить результат — 6,55 • 10−минус 34 Дж•сек. Это значение (отношение Е/ν) оказалось константой (неизменяемой величиной) для всего спектра излучений нагретого абсолютно чёрного тела. Впоследствии её назвали “постоянной Планка”. В математических формулах она обозначается как h. Полученный Планком в конце 19 века результат h всего на 1,2% отличается от уточнённого в ХХ веке значения. Вот современные (уточнённые) данные “постоянной Планка” в разных системах единиц измерений:

Следует сказать, что созданная другими учёными с подачи Макса Планка “квантовая механика”, куда “постоянная Планка” вошла основной константой квантовой теории, до сих пор не дала ясного ответа на вопрос: “какова же физическая сущность постоянной Планка?” И уж тем более, “квантовая механика” до сих пор не дала ответа на вопрос: “каков механизм образования фотона, наименьшей частицы света, движущимся электроном?”

Среди учёных до сих пор идут жаркие споры по этому поводу, а значит, природа этой константы, весьма точно вычисленной Максом Планком эмпирическим путём, до сих пор остаётся загадкой!

Приведу лишь одно мнение:

“Постоянная Планка h как физический факт означает существование наименьшего, не уменьшаемого и не стягиваемого к нулю конечного количества действия в природе. Как ненулевой коммутатор для любой пары динамической и кинематической величин, образующих своим произведением размерность действия, постоянная Планка порождает свойство некоммутативности для этих величин, которое в свою очередь является первичным и неустранимым источником неизбежно вероятностного описания физической реальности в любых пространствах динамики и кинематики. Отсюда – универсальность и всеобщность квантовой физики.” (Цехмистро Л. Н. “ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ КОНСТАНТА ФИЗИКИ – ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА”).

Если до сих пор новая наука не даёт ответа на целый ряд фундаментальных вопросов, это значит, что и сегодня можно выдвигать гипотезы, позволяющие прояснить суть названных загадок природы.

Перед тем, как высказать свою гипотезу, объясняющую физическую сущность “постоянной Планка”, я предлагаю сейчас сделать краткий экскурс в историю физики.

В 1801 году английский учёный широкого профиля Томас Юнг блестяще доказал, что свет — это волны. Занимаясь акустикой (наукой, изучающей звуки), Юнг обратил внимание на усиление и ослабление звука при сложении звуковых волн и, обратившись к принципу суперпозиции, открыл явление интерференции волн. Сначала он открыл интерференцию звуковых волн, потом — интерференцию световых волн! Юнг доказал на уровне наглядной очевидности, что две волны звука одинаковой длины равно как и две волны света одинаковой длины, при взаимном наложении друг на друга, могут усиливаться или ослабляться и даже при определённых условиях взаимоуничтожаться! А это является бесспорным доказательством того, что свет — волны. Причём волны, во многом схожие с волнами звука!

Картина интерференции когерентных световых волн.

Томас Юнг первым в мире произвёл измерение длин световых волн, сделав это для каждого цвета в отдельности. Для красного света Юнг получил значение 1/36 000 дюйма (0,7 μ), для крайнего фиолетового — 1/60 000 (0,42 μ). Это были первые в истории физики измерения длин световых волн, произведённые с приемлемой точностью.

А ещё раньше, в 1808 году, французский физик Этьен Луи Малюс объяснил явление поляризации света, открытое в 17 веке датским учёным Эразмом Бартолином (в 1669 году) и нидерладским учёным Христианом Гюйгенсом (в 1678 году). Опираясь на < ![CDATA[ ]]> корпускулярную теорию света< ![CDATA[]]> Исаака Ньютона, английского физика, математика, механика и астронома, одного из создателей классической физики, Малюс предположил, что “корпускулы” в солнечном свете (предшественники современных “квантов”!) ориентированы беспорядочно, но после отражения от какой-либо поверхности или прохождения сквозь анизотропный кристалл они приобретают определённую ориентацию в пространстве. Такой «упорядоченный» свет он назвал поляризованным. В 1810 году Малюс открыл закон, выражающий зависимость интенсивности линейно-поляризованного света после его прохождения через поляризатор от угла между плоскостями поляризации падающего света и поляризатора:

«Интенсивность линейно поляризованного света после прохождения анализатора уменьшается пропорционально косинусу Ф, где косинус Ф – угол, образованный плоскостями поляризации света и прибора».

В том же году Этьен Малюс создал количественную корпускулярную теорию поляризации света, объяснившую все известные к тому времени поляризационные явления: двойное лучепреломление света в кристаллах, закон Малюса, поляризацию света при отражении и преломлении.

С того момента, как было объяснено Этьеном Малюсом явление поляризации света, весь научный мир вынужден был заговорить о плоско-поперечных волнах света, подобных плоско-поперечным колебаниям, возникающим в струнах музыкальных инструментов. И эта доказанная экспериментально поперечность волн света стала на долгие десятилетия большой загадкой для учёных. В 1865 году её попытался разгадать английский физик и математик шотладского происхождения Джеймс Клерк Максвелл, создавший (очень противоречивую по мнению многих своих современников) “электромагнитную теорию света”.

Как объяснил Максвелл, однажды он проделал опыт по разряжению заряженного электрического конденсатора через проволочную катушку гальванометра. Зная значение ёмкости конденсатора, величину напряжения, до которого этот конденсатор был заряжен, а также учитывая время разрядки конденсатора через гальванометр и показания шкалы гальванометра, учёный каким-то чудом рассчитал на бумаге, что скорость движения в пространстве магнитного поля, возникающего вокруг всякого провода, по которому течёт ток убывающей или нарастающей силы, приблизительно равна 300 тысячам километров в секунду. А ведь с такой же скоростью распространяется и свет!

Замечу что скорость света с большой степенью точности в 1849 году замерил с использованием метода вращающегося затвора французский физик Арман Ипполит Луи Физо. Полученный им результат для скорости света составил 313 247 304 м/с. (Результат самых точных новейших измерений — 299 792 458 м/с для вакуума. Величина ошибки Физо составила всего 4%).

«Совпадение результатов, – написал Максвелл в 1865 году, – по-видимому, показывает, что свет и магнетизм являются проявлениями свойств одной и той же субстанции, и что свет является электромагнитным возмущением, распространяющимся через поле в соответствии с законами электромагнетизма». «Другие уравнения, – сделал вывод Максвелл, – дадут то же самое значение скорости, так что волна будет распространяться в любом направлении со скоростью света. Эта волна состоит полностью из магнитных возмущений, причём направление намагничения находится в плоскости волны. Никакое магнитное возмущение, направление намагничения которого не находится в плоскости волны, вообще не может распространяться как плоская волна. Отсюда магнитные возмущения … сходятся со светом в том отношении, что возмущения в любой точке поперечны к направлению распространения и такие волны могут обладать всеми свойствами ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА». (Г.М. Голин и С.Р. Филонович. «Классики физической науки», Москва, «Высшая школа», 1989, с. 487-488. Труд Д.К. Максвелла «Динамическая теория электромагнитного поля», часть VI, «Электромагнитная теория света», п. 96. Перевод с английского выполнен З.А. Цейтлиным).

Иллюстрация к рассуждениям Д.К.Максвелла, которые изложены выше:

Обратите внимание на вращательный характер “магнитных возмущений” в волне Максвелла.

В 1887 году немецкий физик Генрих Герц создал опытную установку, излучающую невидимые радиоволны, обладающие плоской поляризацией (как и поляризованный свет). Регистрируя радиоволны с помощью приёмного резонатора, Герц исследовал их свойства, прежде всего он измерил длины этих волн и определил скорость их распространения. Она совпала со скоростью света, как это и рассчитал автор “электромагнитной теории света”. При попытке объяснить (на основе теории Максвелла) механизм излучения радиоволн высокочастотными токами, Герц получил следующую картину магнитных и электрических полей:

Рост радиоволны (в соответствии с “электромагнитной теорией света” Д.К.Максвелла):

“Каждый раз, когда электрический ток изменяет свою частоту или направление, он генерирует электромагнитные волны — колебания электрического и магнитного силовых полей в пространстве. Один из примеров — изменяющийся ток в антенне радиопередатчика, который создает кольца радиоволн, распространяющихся в пространстве. Электромагнитные волны распространяются в пространстве со скоростью света, а силовые линии их электрического и магнитного полей располагаются под прямым углом друг к другу и к направлению движения волны. Электромагнитные волны расходятся постепенно расширяющимися кругами от передающей антенны радиостанции аналогично тому, как это делают волны, вызванные падением камешка в пруд…” Источник: < ![CDATA[ ]]> http://information-technology.ru/sci-pop-articles/…< ![CDATA[]]>

Так, сделав глубокое погружение в историю науки, мы сейчас снова возвращаемся к Максу Планку и к найденной им постоянной, которая стала основной константой квантовой теории.

В научно-популярной литературе по “квантовой физике” можно прочесть следующее:

“Постоянная Планка (квант действия h) — основная константа квантовой теории, коэффициент, связывающий величину энергии кванта электромагнитного излучения с его частотой, так же как и вообще величину кванта энергии любой линейной колебательной физической системы с её частотой. Связывает энергию и импульс с частотой и пространственной частотой, действие с фазой. Является квантом момента импульса. Впервые упомянута Планком в работе, посвящённой тепловому излучению, и потому названа в его честь…”

Обратите на это внимание: в квантовой физике “постоянная Планка” является квантом (то есть крохотным, буквально “мозаичным” кусочком) момента импульса. Именно эту идею (энергия Е любой системы при излучении или поглощении электромагнитного излучения частоты ν может измениться только на величину, кратную энергии “кванта”) подарил миру Макс Планк в 1900 году! При этом в учебниках по квантовой механике говорится, что “момент импульса (кинетический момент, угловой момент, орбитальный момент, момент количества движения) характеризует количество вращательного движения. Величина, зависящая от того, сколько массы вращается, как она распределена относительно оси вращения и с какой скоростью происходит вращение.” < ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>.

Из этого следует, что за время Т, затрачиваемое на создание одиночной волны длиною λ светового или теплового излучения …электрон отдаёт часть своего вращательного движения одновременно большому количеству квантов, передавая его им в качестве момента импульса — р.

p = h/λ

Таким образом, речь не может идти о том, что электрон, когда он испытывает ускорение со знаком минус (торможение), испускает только один фотон или только один квант, как часто изображается в учебниках по “квантовой механике”.

Электрону свойственно (по природе его) создавать вокруг себя волны с круговым фронтом, будь то это излучения радиодиапазона или оптического и рентгеновского диапазонов!

И уже эти изначальные круговые волны, порождаемые электронами, состоят из крохотных “порций” энергии — “квантов”, а по старому — “корпускул”, свойства которых и обуславливают все явления поляризации света!

Вот какова была идея немецкого учёного Макса Планка! И вот почему он крайне настороженно относился к дальнейшим шагам Альберта Эйнштейна и других его единомышленников, уводящих науку в сторону от правильных представлений классической физики…

И уже эти изначально круговые волны, порождаемые электронами, состоят из крохотных “порций” энергии — “квантов”, а по старому — “корпускул”, (как вода состоит из молекул), свойства которых и обуславливают все явления поляризации света!

Так, например, в классической физике считается, что знакопеременный электрический ток, движущийся по телу проводника (антенны) взад-вперёд, порождает знакопеременную радиоволну, летящую от антенны прочь со скоростью света.

Посмотрите на эту анимированную схему излучения радиоволн “вибратором Герца”:

Причём, здесь изображено движение только знакопеременного электрического поля, а движение знакопеременного магнитного поля (основного в теории Максвелла, с его помощью он объяснил поляризацию света) почему-то не показано.

Между тем, согласно данным квантовой механики, электрону свойственно двигаться поступательно без ускорения, с ускорением и с набором кинетической энергии или с торможением и с потерей кинетической энергии. Соответственно, порождать кванты излучения электрон может только на стадии торможения!

Спрашивается, как же так?

Как быть с “электромагнитной теорией света” Д.К.Максвелла, которая несовместима с этим кванто-механическим представлением?!

Увы, время показало, что теория Максвелла содержит ряд серьёзных заблуждений, которые уже давно надо устранить!

Первый “звоночек” по этому поводу сделал ещё знаменитый Никола Тесла, пионер в области передачи электрической энергии без проводов и пионер в области создания радиоуправляемых механизмов, построивший первую радиоуправляемую модель катера в 1898 году!

В 1934 году, будучи в США и давая там лекции, Тесла заявил: «Я показал, что универсальная среда является газообразным телом, в котором могут распространяться только продольные импульсы, создавая переменное сжатие и расширение, подобно тем, которые производятся звуковыми волнами в воздухе. Таким образом, беспроводный передатчик не производит волны Герца, которые являются мифом! Но он производит звуковые волны в эфире, поведение которых похоже на поведение звуковых волн в воздухе, за исключением того, что огромная упругость и крайне малая плотность данной среды делает их скорость равной скорости света». «Pioneer Radio Engineer Gives Views on Power», New York Herald Tribune, 11 сентября 1932 года.

Второй “звоночек” по поводу того, что наука должна как можно быстрее отказываться от теоретических представлений Д.К.Максвелла, прозвучал от нашего советско-российского учёного Римилия Фёдоровича Араменко. Он был доктором технических наук, профессором, заместителем генерального конструктора НИИ радиоприборостроения, создателем плазменного оружия России. Научной общественности Авраменко известен как специалист по системам противоракетной обороны и автор системы гарантированной защиты на новых физических принципах. Соответственно, ему, в силу важности решаемой задачи, были разрешены любые исследования. Его широкий круг научных интересов включал как фундаментальные проблемы физики, так и вопросы прикладного использования новых физических явлений для решения проблем обороны, энергетики, связи, медицины, и др.

Так вот, профессор Р.Ф.Авраменко, которому просто нельзя не верить в силу его огромного вклада в науку, написал в своей книге “Будущее открывается квантовым ключом”:

“Теоретические и экспериментальные работы, проведенные авторами в 1973-1975 годах, показали, что одной из принципиальных и грубейших ошибок физических теорий последнего столетия явилось принятие уравнений Максвелла-Лоренца (в редакции от 1900-1910 годов до наших дней) для описания сущности электромагнитного поля в терминах электрических и магнитных напряжённостей (Е и Н) и индукций (D и В).

Эксперименты в 1973-1975 годах показали, что индукционное электрическое поле в вакууме НЕ существует! Еинд = 0, в то время как по современным представлениям, казалось бы, в вакууме Еинд определяется известным дифференциальным уравнением Максвелла (в Гауссовой системе единиц):

Уравнения Максвелла не описывают наблюдаемую реальность! Подчеркнём, что опыты, о которых шла речь, свидетельствуют об ОТСУТСТВИИ именно вихревого (индукционного) электрического поля и, конечно, подтверждают существование электрического поля свободных зарядов.

где (j) – скалярный потенциал поля.

Обозначенных красным цветом индукционных электрических полей в реальности не существует!

Факт отсутствия индукционного электрического поля Е приводит к необходимости полного пересмотра основ современной теоретической физики, начиная от исходных понятий — движение материальных тел, сила, энергия и т.п. Требуется полная ревизия основ электродинамики, квантовых (волновых) теорий, ядерной физики и физики элементарных частиц“. < ![CDATA[ ]]> (Источник< ![CDATA[]]>. Стр. 127).

Что же мы имеем в “сухом остатке”? Где искать истину?

Подсказку дал тот же Римилий Фёдорович Араменко, назвавший свою книгу “Будущее открывается квантовым ключом”.

Я воспользовался его подсказкой, и вот какой “квантовый ключ” я нашёл.

Если квантовая механика утверждает, что электрон порождает кванты только при торможении, то секрет рождения квантов надо искать именно в нюансах этого процесса.

А что нам известно об электроне?

Открываем современный справочник и читаем:

“Электрон — стабильная отрицательно заряженная элементарная частица, обладающая массой, одна из основных структурных единиц вещества. Согласно представлениям физики элементарных частиц, электрон считается неделимым и бесструктурным (как минимум до расстояний 10−минус17 см)”.

Итак, электроны обладают массой. При этом они могут легко покидать атомы химических элементов, им свойственно разгоняться при воздействии на них положительных электрических полей, также им свойственно тормозиться при воздействии на них отрицательных электрических полей или при столкновении с другими атомными частицами или с ядрами атомов.

Как и всяким телам, обладающим массой, электронам свойственно испытывать силу инерции при ускорении или торможении.

“Однажды об этом задумались русские ученые Л. И. Мандельштам, основатель школы радиофизиков, и Н. Д. Папалекси, крупнейший советский физик, академик, председатель Всесоюзного научного совета по радиофизике и радиотехнике при АН СССР.

В 1913 году они поставили оригинальный опыт. Взяли катушку с проводом и стали крутить её в разные стороны. Раскрутят, к примеру, по часовой стрелке, потом резко остановят и — назад. Рассуждали они примерно так: если электроны и вправду обладают массой, то, когда катушка внезапно останавливается, электроны ещё некоторое время должны двигаться по инерции. Движение электронов по проводу — электрический ток. Как задумали, так и получилось! Подсоединили к концам провода телефон и услышали звук. Раз в телефоне слышен звук, следовательно, через него ток протекает!

В 1916 году опыт Мандельштама и Папалекси повторили американские учёные Толмен и Стюарт. Они тоже крутили катушку, но вместо телефона к её концам подсоединили прибор для измерения заряда. Им удалось не только доказать существование у электрона массы, но и измерить её! Данные Толмена и Стюарта потом много раз проверялись и уточнялись другими учеными, и теперь вы знаете, что масса электрона равна 9,109х10-минус31 кг.” < ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>.

В этих опытах учёные всего лишь крутили и тормозили проволочную катушку. При этом они наблюдали инерционное движение электронов. Действующее на них ускорение и торможение было, естественно, мизерным. В то же время известно, что гальванический ток в металлах связан с медленным петлеобразным перемещением электронов — от атома к атому. Под воздействием разности потенциалов свободные электроны движутся в проводнике все одновременно, но со скоростью около миллиметра в секунду. В силу этого такое медленное движение электронов способно образовывать вокруг проводника лишь хорошо известное всем магнитное поле, но не способно порождать радиоизлучения.

Радиоволны и все иные излучения: свет, тепло, рентгеновское излучение и прочие, производят исключительно быстродвижущиеся электроны, испытывающие при торможении перегрузки совсем другого порядка.

В “диполе Герца”, например, на излучение работают электроны, движущиеся исключительно по поверхности металлических стержней и приводимые в скоростное движение < ![CDATA[ ]]> Кулоновскими силами< ![CDATA[]]>. В этом случае скорости и ускорения, которые при разгоне и торможении испытывают электроны, обладающие массой, столь высоки, что эти крохотные частицы изменяют свою геометрическую форму. В зависимости от величины ускорения электрон вытягивается в длину и становится тоньше, а при торможении, также в зависимости от величины ускорения со знаком минус, он укорачивается и становится толще (сплющивается в продольном направлении).

“Ускорение — физическая величина, определяющая быстроту изменения скорости тела, то есть первая производная от скорости по времени. Ускорение является векторной величиной, показывающей, на сколько изменяется вектор скорости тела при его движении за единицу времени”:

Выше я написал: “Если квантовая механика утверждает, что электрон порождает кванты только при торможении, то секрет рождения квантов надо искать именно в нюансах этого процесса”.

Вот мы и подобрались к пониманию этих “нюансов”.

Как там Тесла сказал? “…Беспроводный передатчик не производит волны Герца, которые являются мифом! Но он производит звуковые волны в эфире, поведение которых похоже на поведение звуковых волн в воздухе…”

“Квантовый ключ”, который подарил человечеству Р.Ю.Авраменко, создатель плазменного оружия России, и которым я воспользовался недавно, открывает тайну, состоящую в том, что свободный электрон, двигаясь по поверхности металла или в вакууме неравномерно, испытывающий сначала ускорение, а потом торможение, пульсирует в поперечнике как объёмный акустический излучатель! И когда он расширяется в поперечнике, он в это время порождает вокруг себя волну излучения с круговым фронтом!

Ну а то, что эта круговая волна излучения состоит из крохотных “квантов”, (как предположил Макс Планк), которые на много порядков меньше самого электрона, говорит лишь о том, что тот самый мировой эфир, который был отменён А.Эйнштейном в 1905 году, реально существует, но более того — он является “зернистой” структурой. Прямо как у Христа: “Царство небесное подобно зерну горчичному… которое меньше всех семян..” (Мф. 13: 31). И “зёрна” этого незримого “Царства Небесного”, находящиеся в стадии возбуждения, — это и есть “кванты” или “фотоны” (“не имеющие массы покоя”). Её оттого и нет, этой “массы покоя” у фотонов, что звук (что в воздухе, что в эфире) не может стоять на месте! Ему свойственно всегда двигаться!

Приложение: < ![CDATA[ ]]> «Россияне, вы имеете фору… Не теряйте времени. Физику надо делать заново!» К. П. Харченко< ![CDATA[]]>

19 декабря 2018 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

