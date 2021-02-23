Российская военная авиация на протяжении десятков лет не дает покоя нашим потенциальным врагам. В первую очередь это происходит по той причине, что таких аналогов в принципе не существует в мире. А это, в свою очередь, зависит от мелочей.

Возьмем, к примеру, российский бомбардировщик Ту-160. Иностранные специалисты неоднократно писали об этой «крупной птице». В то же время отечественным специалистам есть, чем похвастаться.

На днях корпорация «Ростех» раскрыла маленькие секреты Ту-160. Там рассказали, почему бомбардировщик раскрашен именно в белый цвет. Оказалось, что это совсем не совпадение. Это – элемент защиты ракетоносца и его экипажа.

«Белое блестящее отражающее покрытие – это своего рода защита для экипажа. Ту-160 может нести ядерное вооружение, а тепловая энергия взрывов огромна, и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж», — пояснили в корпорации.

Следует напомнить, что на сегодняшний день Ту-160, получивший название «Белый лебедь» за изящное крыло и белый окрас, является основной машиной российской дальней авиации. Самолет разработали еще в 1970-м году, но му до сих пор нет равных на международной арене.