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Британия готовилась начать Третью мировую войну против СССР, — СМИ о «самом тёмном секрете» Черчилля

14:13. 13 января 2018 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:
Британия готовилась начать Третью мировую войну против СССР, — СМИ о «самом тёмном секрете» Черчилля | Русская весна

К концу Второй мировой войны тогдашний британский премьер Уинстон Черчилль опасался, что советские войска после победы на Германией продолжат движение на запад Европы.

Как пишет испанская газета ABC со ссылкой на книгу историка Джонатана Уокера, в связи с этим Великобритания разработала план операции под кодовым названием «Немыслимое», целью которой была война против Советского Союза.

В рамках этой операции британские военные даже предполагали «вторжение в СССР в стиле Наполеона и Гитлера», говорится в статье издания, посвященной «самому тёмному секрету» Черчилля. 

После падения Берлина Черчилль на публике радовался этому событию, однако продвижение Красной армии в сторону Западной Европы вызывало у него «агонию», говорится в статье. Из-за побед СССР его охватывало негодование, поскольку всё шло к тому, что Великобритания могла оказаться в самом центре ожесточённого противостояния.

На конференции в Ялте в феврале 1945 года он, как утверждается в статье, заявил: «С одной стороны — большой русский медведь, с другой — большой американский слон, а между ними — бедный британский ослик».

Чтобы помешать продвижению медведя после того, как США уйдут из Европы, Черчилль подумывал о том, чтобы напасть на советские войска и вернуть «потерянные территории в Европе».

Бывший британский премьер предупреждал, что время играет против него. Он считал, что как только завершится война, англо-американские силы проведут массовую демобилизацию, в то время как принадлежащие тоталитарному государству советские войска, скорее всего, этого делать не будут. Поэтому, обращаясь к руководству США, он настаивал на том, чтобы Вашингтон отказался от своей пассивной позиции по коммунистической угрозе.

План, предложенный кабинетом министров Уинстона Черчилля, получил название «Операция «Немыслимое». Появился он всего лишь через пару недель после капитуляции Германии. Главной операцией должно было стать возглавляемое США вторжение в направлении Польши, поддержку которому оказывала бы разбитая немецкая армия.

Первое наступление открыло бы фронт от Гамбурга на севере до Триеста на юге с участием 64 американских дивизий, 35 — британских, четырёх — польских и десяти — немецких. Кроме того, в наступлении планировалось использовать более 6,7 тыс. истребителей и почти 2,5 тыс. бомбардировщиков.

По расчётам идейных вдохновителей этого плана, СССР мог выставить против западных сил 264 дивизии, в том числе 36 бронетанковых, 9380 истребителей и 3380 бомбардировщиков.

Как указывается в статье, Москва за время войны продемонстрировала, что её сильной стороной является «неисчерпаемое» количество солдат, а её слабым местом была нехватка вооружений и снаряжения для такого количества военных. Получалось «количество против качества», подчёркивает издание.

Ещё одной слабостью СССР была зависимость Москвы от Запада в плане авиационного топлива и других стратегически важных материалов, таких как медь и сплавы железа. К этому нужно добавить предполагаемую нехватку стратегических бомбардировщиков, а также постоянные чистки в руководстве советских Военно-воздушных сил.

Операция должна была начаться с масштабного танкового сражения, а в случае успеха западных сил должна была закончиться, по заверениям британских военных, «вторжением в СССР в стиле Наполеона и самого Гитлера».

Но в конечном итоге от плана этой, по оценкам Черчилля, «длинной и дорогостоящей» военной кампании отказались.

Как отмечает ABC, в течение долгого времени информация об операции «Немыслимое» и обо всём, что её касалось, хранилась в строжайшем секрете. Ведь если бы она была претворена в жизнь, то это означало бы начало третьей мировой войны.

В июле 1945 года Черчилль потерпел поражение на парламентских выборах в Великобритании. К власти пришли сторонники мира или, по крайней мере, политики, менее склонные к развязыванию третьей мировой. Это окончательно поставило крест на возможности проведения операции «Немыслимое».

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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