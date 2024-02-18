Народный артист СССР Николай Мордвинов (1962)
О творчестве выдающегося советского артиста Николая Мордвинова. Включены фрагменты художественных фильмов “Маскарад”, “Котовский”, “Богдан Хмельницкий”, фрагменты спектаклей Московского драматического театра имени Моссовета “Простая вещь”, “Ученик дьявола”, “Отелло”, “Ленинградский проспект”.
В передаче принимают участие режиссер Юрий Завадский, актриса И.Анисимова-Вульф.
Главная редакция литературно-драматических программ 1962
Режиссер – А. Арсеньев
Оператор – Николай Минин
Оператор – Исмет Кутуб-заде
Ведущий – Евгений Сурков
#НиколайМордвинов #актер #театр
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