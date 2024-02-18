Главная » Видео, История, Творчество

Народный артист СССР Николай Мордвинов (1962)

8 0

О творчестве выдающегося советского артиста Николая Мордвинова. Включены фрагменты художественных фильмов “Маскарад”, “Котовский”, “Богдан Хмельницкий”, фрагменты спектаклей Московского драматического театра имени Моссовета “Простая вещь”, “Ученик дьявола”, “Отелло”, “Ленинградский проспект”.
В передаче принимают участие режиссер Юрий Завадский, актриса И.Анисимова-Вульф.

Главная редакция литературно-драматических программ 1962
Режиссер – А. Арсеньев
Оператор – Николай Минин
Оператор – Исмет Кутуб-заде
Ведущий – Евгений Сурков

#НиколайМордвинов #актер #театр

Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WXYMZNjusUs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В Вашингтоне обсудили возможность начала ядерной войны в ближайшие дни
Совесть, как проявление человечности
Удивительно актуальные цитаты Сталина
Великолепие заброшенных итальянских вилл
Русские туристы должны приезжать к нам, — президент Грузии

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru