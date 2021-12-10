Отечества достойный сын… О жизни и творчестве Николая Некрасова (1986)
Отечества достойный сын… О жизни и творчестве Николая Некрасова
О жизни и творчестве русского поэта, прозаика и публициста Николая Некрасова рассказывает доктор филологических наук профессор Владимир Колесов. В фильме принимают участие актеры Ленинградского академического театра имени А.С.Пушкина: Игорь Комаров, Владимир Максимов, Виктор Семеновский, Роберт Кульд. Русские народные песни на стихи Н.Некрасова исполняют народные артисты СССР Виргилиус Норейка и Елена Образцова. Стихотворения поэта читает заслуженный артист РСФСР Николай Верещенко.
#НаучноПопулярныйФильм
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1986
Режиссер – Инга Корпаносова
Оператор – Александр Демьянов
Ведущий – Владимир Колесов