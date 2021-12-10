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Отечества достойный сын… О жизни и творчестве Николая Некрасова (1986)

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Отечества достойный сын… О жизни и творчестве Николая Некрасова
О жизни и творчестве русского поэта, прозаика и публициста Николая Некрасова рассказывает доктор филологических наук профессор Владимир Колесов. В фильме принимают участие актеры Ленинградского академического театра имени А.С.Пушкина: Игорь Комаров, Владимир Максимов, Виктор Семеновский, Роберт Кульд. Русские народные песни на стихи Н.Некрасова исполняют народные артисты СССР Виргилиус Норейка и Елена Образцова. Стихотворения поэта читает заслуженный артист РСФСР Николай Верещенко.

#НаучноПопулярныйФильм
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1986

Режиссер – Инга Корпаносова
Оператор – Александр Демьянов
Ведущий – Владимир Колесов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_WKk8D_jN_U
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