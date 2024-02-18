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Аграрная реформа. Елена Прудникова

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https://youtu.be/0Yk4azxMDQw
https://youtu.be/BslyR3t6duY
https://youtu.be/mD9oMQrtJIc
https://youtu.be/xtEEf78Rr74
https://youtu.be/dFZrcRY7A6I
https://youtu.be/LfnUvY-AU5s
https://youtu.be/Kwqc285JK5Q
https://youtu.be/WdjHzQfGumk
https://youtu.be/O54qh561yjg
https://youtu.be/gmOuLuFvsl0

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Реформа проводилась по трем основным принципам: за максимально короткий срок создать крупные высокопродуктивные хозяйства, внутри реформы должно разместиться все сельское население, новые хозяева должны быть лишены возможности спекулировать на рынке.

2. В качестве основной формы хозяйствования был выбран колхоз как видоизмененная община, которая не идет против менталитета крестьян.

3. К 1927 году экономика СССР находилась в катастрофическом состоянии, нужны были срочные меры по индустриализации и решению аграрного вопроса.

4. Великая депрессия в США дала уникальный шанс СССР приобрести технологии и специалистов, что требовало форсирования реформ.

5. Из-за отсутствия грамотного аппарата управления на местах, реформа не могла не сопровождаться перегибами и репрессиями.

Вывод: Коллективизация была вынужденной мерой в условиях крайне тяжелого экономического положения СССР и угрозы потери независимости. Несмотря на жертвы, она позволила в короткие сроки решить аграрный вопрос и начать индустриализацию.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mHWBpyLJGGw
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