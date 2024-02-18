Комментарий редакции

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Основные тезисы лекции:

1. Реформа проводилась по трем основным принципам: за максимально короткий срок создать крупные высокопродуктивные хозяйства, внутри реформы должно разместиться все сельское население, новые хозяева должны быть лишены возможности спекулировать на рынке.

2. В качестве основной формы хозяйствования был выбран колхоз как видоизмененная община, которая не идет против менталитета крестьян.

3. К 1927 году экономика СССР находилась в катастрофическом состоянии, нужны были срочные меры по индустриализации и решению аграрного вопроса.

4. Великая депрессия в США дала уникальный шанс СССР приобрести технологии и специалистов, что требовало форсирования реформ.

5. Из-за отсутствия грамотного аппарата управления на местах, реформа не могла не сопровождаться перегибами и репрессиями.

Вывод: Коллективизация была вынужденной мерой в условиях крайне тяжелого экономического положения СССР и угрозы потери независимости. Несмотря на жертвы, она позволила в короткие сроки решить аграрный вопрос и начать индустриализацию.