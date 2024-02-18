Аграрная реформа. Елена Прудникова
https://youtu.be/0Yk4azxMDQw
https://youtu.be/BslyR3t6duY
https://youtu.be/mD9oMQrtJIc
https://youtu.be/xtEEf78Rr74
https://youtu.be/dFZrcRY7A6I
https://youtu.be/LfnUvY-AU5s
https://youtu.be/Kwqc285JK5Q
https://youtu.be/WdjHzQfGumk
https://youtu.be/O54qh561yjg
https://youtu.be/gmOuLuFvsl0
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Реформа проводилась по трем основным принципам: за максимально короткий срок создать крупные высокопродуктивные хозяйства, внутри реформы должно разместиться все сельское население, новые хозяева должны быть лишены возможности спекулировать на рынке.
2. В качестве основной формы хозяйствования был выбран колхоз как видоизмененная община, которая не идет против менталитета крестьян.
3. К 1927 году экономика СССР находилась в катастрофическом состоянии, нужны были срочные меры по индустриализации и решению аграрного вопроса.
4. Великая депрессия в США дала уникальный шанс СССР приобрести технологии и специалистов, что требовало форсирования реформ.
5. Из-за отсутствия грамотного аппарата управления на местах, реформа не могла не сопровождаться перегибами и репрессиями.
Вывод: Коллективизация была вынужденной мерой в условиях крайне тяжелого экономического положения СССР и угрозы потери независимости. Несмотря на жертвы, она позволила в короткие сроки решить аграрный вопрос и начать индустриализацию.