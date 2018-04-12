Как Крестьянский банк пытался улучшить жизнь народа в Российской империи

Источник: russian.rt.com

10 апреля 1883 года в России заработал Крестьянский поземельный банк. Новое финансовое учреждение было призвано решить земельный вопрос, помогая крестьянам приобретать участки в частное владение. За 35 лет существования банка с его помощью были выкуплены земли общей площадью в полторы современных Болгарии, но в масштабах царской империи это оказалось не так много. Об успехах и неудачах в работе одного из крупнейших в отечественной истории кредитных учреждений — в материале RT.



10 апреля 1883 года в России начал выдавать ссуды Крестьянский поземельный банк, положение о котором император Александр III утвердил годом ранее. Новое финансовое учреждение было необходимо для решения земельного вопроса. Оно должно было помочь крестьянам в приобретении частновладельческих участков. Ведь реформа 1861 года решила далеко не все проблемы, стоявшие перед российским обществом.

Свободные, но не совсем

В России, как и в ряде других государств Восточной, а также Центральной Европы, крепостное право задержалось надолго и являлось серьёзным тормозом социально-экономического развития страны.

«В последние 20 лет стали появляться работы, авторы которых пытаются доказать эффективность системы крепостничества и отсутствие оснований для проведения крестьянской реформы. Это нонсенс», — рассказал в интервью RT главный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук Валентин Шелохаев.

По словам эксперта, в ситуации, когда значительная часть населения страны была лишена всех основных прав и свобод, эффективно развивать экономику у государства не получалось. Люди не были заинтересованы в должной мере в результатах своего труда.

«По итогам реформы 1861 года крестьяне получили мобильность, это освободило огромные рыночные силы», — пояснил RT бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

Но даже после проведения реформы 1861 года крестьяне фактически так и не стали до конца свободными. Вплоть до 1903 года они не могли определять свою судьбу без одобрения сельской общины, а до 1905—1907 годов выплачивали помещикам «выкуп» за землю, в несколько раз превышавший её реальную стоимость. Кроме того, ввиду нехватки свободных средств крестьянин не мог позволить себе приобрести подходящий ему земельный участок для ведения хозяйства. А отсутствие земли в значительной мере обесценивало статус их личной свободы, закрепляя фактическую зависимость от помещиков и состоятельных земляков, успевших обзавестись крупными наделами.

В этой ситуации и начал свою работу банк, давший крестьянам шанс из частично свободных людей превратиться в независимых землевладельцев.

«Ипотекой» по старым порядкам

Кредитование в России появилось задолго до реформы 1861 года. Заёмные средства под «обустройство поместий» начали выдавать по инициативе императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века — более чем за сто лет до описываемых событий.

Вот только доступны такие кредиты были исключительно представителям привилегированных сословий. Причем платёжная дисциплина у российских помещиков была не на высоте, и кредитование развивалось медленно.

Крестьянская реформа резко изменила ситуацию. В стране появились миллионы людей, которые остро нуждались в средствах, чтобы встать на ноги. Учитывая то, что крестьяне активно прибегали даже к краткосрочному кредитованию в сельских банках и сберегательных кассах, власти пришли к выводу о целесообразности создания финансового учреждения, которое могло бы выдавать народу на длительный срок значительные суммы денег, достаточные для приобретения земельных участков.

Крестьянский поземельный банк © Wikimedia Commons

Идею поддержал и царь. На проекте, который разработали министры внутренних дел (Николай Игнатьев), государственных имуществ (Михаил Островский) и финансов (Николай Бунге), Александр III после обсуждения в госсовете поставил визу: «Быть посему».

Крестьянский банк находился в введении Министерства финансов. На его устройство из средств Госбанка было выделено 500 тыс. руб. Первоначально в его состав входило всего девять отделений. Ссуда могла выдаваться на срок от 24,5 до 34,5 лет. Средства выделялись под 7,5—8,5% годовых и не могли составлять более 80—90% от оценочной стоимости приобретаемого участка. Представители власти считали, что крестьяне, лично скопив часть денег на покупку земли, будут более ответственно подходить к её использованию.

Однако на практике собрать даже такую сумму, не имея собственного надела, для значительной части недавних крепостных было совершенно непосильной задачей.

И на практике банк в первые годы своего существования работал преимущественно с крестьянскими объединениями — общинами и товариществами. Средства Крестьянский банк привлекал за счёт выпуска облигаций с доходностью 5,5%, которые реализовывались через Госбанк на фондовом рынке.

В том случае, если заёмщик не рассчитывался с банком вовремя, с него взыскивали пени в размере 0,5% от суммы задолженности в месяц. Пени не начисляли, если крестьянское хозяйство пострадало от стихийного бедствия. В этом случае заёмщик мог получить право отсрочить платеж на два года.

Новое финансовое учреждение достаточно быстро развивалось. В 1895 году в России было открыто уже 41 отделение Крестьянского банка. К этому моменту он выдал почти 15 тыс. ссуд в общей сложности на 82,4 млн руб. под залог 2,4 млн десятин земли. По состоянию на последнюю декаду XIX века на него приходилось 3,8% от выданных в стране ипотечных ссуд в денежном эквиваленте и 4,5% — в земельном. Через него совершалось порядка 12% всех ипотечных сделок.

Сергей Витте в своей комнате в Wentworth Hotel, Портсмут, 1905 год © Library of Congress

В 1895 году Сергей Витте, занимавший на тот момент должность министра финансов, наделил банк эксклюзивным правом скупать продаваемые помещиками участки, формируя свой земельный фонд, с тем чтобы потом распродать его крестьянам. Таким образом Министерство финансов боролось с деятельностью спекулянтов, которые стремились дёшево скупить дворянские поместья, чтобы потом создать земельный ажиотаж и заработать сверхприбыли.

К 1906 году при участии банка было реализовано около 9 млн десятин земли (что соответствует почти всей площади современной Португалии).

На его операции пришлось свыше 60% от совокупного прироста площадей крестьянского землевладения с 1883 года. В 1905 году через Крестьянский банк выдавалось уже почти 30% ипотечных кредитов в стране.

Однако положение крестьянства в России, несмотря на все старания Министерства финансов, оставалось тяжёлым. В конце XIX — начале XX веков более трети крестьян так и не смогли выплатить выкуп своим помещикам. По словам генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко, в конце XIX столетия около 40% выходцев из крестьянских семей в армии впервые в жизни ели мясо. С 1860 по 1900 год количество населения страны резко возросло, в результате чего площадь крестьянского надела уменьшилась примерно в два раза. Всё это привело к волнениям 1905—1907 годов и, как следствие, к аграрным реформам.

Столыпинская реформа

В начале первой русской революции Пётр Столыпин был губернатором Саратовской области, на территории которой происходили одни из самых масштабных крестьянских волнений в России, поэтому он неплохо разбирался в их причинах. Когда в 1906 году Столыпина назначили министром внутренних дел, а затем ещё и председателем совета министров России, он уже имел свою программу шагов, которые необходимо было предпринять для решения проблем крестьянства. Летом 1906 года им была начата масштабная реформа, важная роль в которой была отведена именно Крестьянскому банку.

«Это был тот редкий случай, когда реформы в стране проводились ко всеобщей радости. Например, огораживание и индустриализация в Англии оказались весьма болезненными для народа. Столыпинские реформы, напротив, в целом соответствовали чаяниям людей», — заявил RT Леонид Холод.

После расширения гражданских прав крестьян и принятия решения о продаже им государственной земли за ними также было закреплено право собственности на их общинные наделы.

Крестьянскому банку было велено активнее выдавать ссуды и скупать дворянские земли. Пока же банку передали государственные земли для реализации крестьянам. Ссуды безземельным и малоземельным крестьянам разрешили выдавать не на 80—90%, как ранее, а сразу на 100% стоимости земельного участка. Крестьянам, переселявшимся на новые земли, банк должен был помочь рассчитаться за старые участки, выделяя на это деньги под залог новых наделов.

Столыпин принимает рапорт у волостного старшины © Wikimedia Commons

В 1906—1908 годах приоритеты Крестьянского банка были полностью пересмотрены. Он практически свернул работу с обществами и товариществами и кредитовал теперь по большей части единоличных собственников.

К 1915 году Крестьянский банк уже занимал первое место в Российской империи как по количеству выданных ипотечных кредитов, так и по их объёму. На него приходилось почти 75% от общего количества выдаваемых ссуд. За всё время своего существования он выдал кредиты на покупку почти 16 млн десятин земли, что примерно соответствует полутора совокупным территориям современной Болгарии.

Однако аграрные реформы Столыпина и деятельность Крестьянского банка так и не стали панацеей от всех социально-экономических проблем России.

Мнения экспертов относительно того, насколько разумны были данные преобразования, сегодня расходятся.

«Столыпин был монархистом. И на первом месте для него были не экономические преобразования, а устойчивость царского режима», — высказал своё мнение в разговоре с RT экономист Никита Кричевский.

По его мнению, реформы нужно было направлять не на увеличение площадей крестьянских землевладений, а на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, которое в России было ниже, чем в других странах. Согласно подсчётам Кричевского, механическое укрупнение крестьянских участков не дало ожидаемого эффекта, порядка полутора миллионов укрупнившихся хозяйств обанкротились, а крестьяне пополнили ряды безземельных батраков и городских пролетариев.

Леонид Холод, напротив, считает, что столыпинские реформы позволили российскому аграрному сектору развиваться в верном направлении, и на их полную реализацию просто не хватило времени — помешала революция, к которой привели процессы, протекавшие в среде не крестьянства, а пролетариата.

«Столыпин был хорошим хозяйственником, но выше головы не прыгнешь», — отметил в интервью RT Валентин Шелохаев. По его мнению, в оценках аграрных реформ и деятельности Крестьянского банка нужно быть реалистами.

«В стране был определённый бюджет, из которого нужно было не только скупать землю и выдавать крестьянам займы на её покупку, но и оплачивать оборону, здравоохранение, образование. Денег на всё это выделяли столько, сколько могли, больше их было взять негде. Нельзя сказать, что правительство не хотело решить проблемы крестьян, — хотело, и определённые верные реформы оно проводило, но в тех условиях большего сделать не могло. Сегодня некоторые исследователи берут какой-то один фактор и пытаются доказать, что в России начала ХХ века всё было плохо или, наоборот, только хорошо. Это ненаучный подход. Нужно смотреть на проблему комплексно и, исходя из этого, отвечать на вопрос, почему реформы не сработали, почему произошла революция. Насколько комфортно жилось народу? Мог ли он нормально учиться, лечиться, питаться, приобретать за границей новые технологии? Факторов, приведших к революции было очень много. До сегодняшнего дня они до конца не исследованы», — резюмировал Валентин Шелохаев.

Автор: Святослав Князев

Источник: nstarikov.ru