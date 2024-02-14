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Образованный народ не нужен

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Историк и преподаватель Алексей Синелобов рассказывает о деградации образования и науки в РФ.

Студия АВРОРА – это открытая нецензурируемая дискуссионная площадка. Мнение приглашённых ведущих и гостей студии может не совпадать с позицией редакции.

Ведущая: Мария Гордейко, член КПРФ.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Современная власть проводит пафосные мероприятия, посвященные науке, но реальной помощи науке не оказывает.

2. В советское время наука была направлена на развитие страны и улучшение жизни людей. Сейчас наука обслуживает интересы олигархов.

3. Государство внедряет вредные формы исторического образования, которые деградируют и отупляют. Положительные примеры из истории замалчиваются.

4. Власть архаизирует общество, восстанавливая отжившие средневековые категории. Это противоречит развитию науки.

5. Несмотря на проблемы, нужно сохранять верность науке и оставаться порядочным человеком. Есть надежда, что ситуация улучшится.

Вывод:

По мнению участников беседы, государство проводит поверхностную политику в отношении науки, не оказывая ей реальной поддержки. Также власти внедряют в образование и культуру архаичные, реакционные тенденции. Несмотря на это, важно сохранять приверженность науке и гуманистическим ценностям. Есть надежда, что в будущем ситуация изменится к лучшему.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QE84ePvq84A
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