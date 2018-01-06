Народ не нужен…

Порочность сырьевой экономики и сформированной вокруг нее системы не только и не столько в том, что она не может обеспечить высокий уровень жизни всей стране и порождает социальное неравенство, коррупцию, централизацию ресурсов и как следствие узурпацию власти теми, кто получил контроль над этими ресурсами. Это все конечно тоже очень плохо, но это лишь половина беды.

Главная беда заключается в том, что сырьевой системе становится не нужен народ.

И в этом сырьевая система принципиально отличается от обычной капиталистической, основанной на производстве и финансах, а также от феодально-монархической с традиционной для нее аграрной экономикой.

При аграрной экономике феодально-монархического периода народ был главным источником ресурсов в стране. Сельское хозяйство, которое было основой экономики, целиком и полностью держалось на народе, который жил на земле и был непосредственным и единственным производителем сельхозпродукции.

При капиталистической системе с производственной экономикой народ нужен в качестве качестве производителя и потребителя товаров и услуг. И финансовый сектор нуждается в клиентах, которые берут кредиты для приобретения товаров и затем платят по ним, отдавая часть заработной платы. Владельцы банков и заводов живут на доход, который они получают с народа, который является одновременно их работниками и клиентами, оставляющими на работе часть своего труда, а в банке - часть своих денег.

Сырьевая система отличается тем, что народ для нее практически не нужен, он для системы становится балластом, приложением к земле, на которой ведется добыча сырья, причем приложением очень обременительным и назойливым, понижающим доходность добычи.

Главным потребителем сырья, добываемого в России, является не российский народ, а зарубежные покупатели, которые расплачиваются за сырье валютой, на которую и приобретаются товары, пользующиеся спросом среди владельцев сырьевой системы.

Народ России тоже покупает часть добываемого сырья - бензин для заправки автомобилей, газ для отопления, получаемую за счет сжигания топлива электроэнергию. Но чем народ России расплачивается за это сырье? Рублями! А зачем элите рубли? Что элита может купить на рубли внутри сырьевой экономики с разрушенным производством?

Хозяева сырьевой экономики практически не нуждаются в рублях, потому что они не могут купить на них ничего, представляющего для них ценность. Их ценности находятся и производятся за рубежом, а там за рубли ничего купить нельзя.

Хозяевам сырьевой экономики рубли нужны главным образом для оплаты труда работников сырьевого сектора и смежников, которые непосредственно участвуют в добыче и транспортировке сырья, в администрировании сырьевой экономики. И еще для выплаты жалованья военнослужащим, которые охраняют государство, внутри которого ведется добыча сырья, чтобы его не мог захватить всякий желающий.

Но для добычи сырья и охраны сырьевого государства от посягательств достаточно примерно 10-15 миллионов человек, не больше. Персонал Газпрома - около полумиллиона человек, персонал Роснефти - 250 тысяч. Вместе с дочерними компаниями, смежниками и другими сырьевыми корпорациями - несколько миллионов. Численность армии - два миллиона, на предприятиях ВПК работает примерно столько же. Вместе с членами семей получается 10-15 миллионов.

На самом деле даже 15 миллионов для сырьевой экономики избыточно много, ведь непосредственных работников и служащих нужно в 2-3 раза меньше, причем специалистов высокой квалификации нужно едва ли 300 тысяч, все остальные - разнорабочие, водители, монтажники, электрики, слесари, клерки.

Специалистов высокой квалификации можно всегда найти за рубежом, тем более, что они и сейчас приезжают для установки и пусконаладки импортного оборудования, обучения персонала и управления добычей. И даже разнорабочих можно успешно привлекать из других стран - таджики и узбеки не дадут соврать.

Это значит, что собственный народ для сырьевой экономики не нужен вообще - ни большой, ни маленький, никакой.

Добычу сырья можно целиком и полностью вести контрактно-вахтовым методом. Собственно оно и сейчас так происходит на многих месторождениях - там работают не местные жители, а приезжие, просто сейчас рабочие месторождений приезжают из разных регионов России, а могут с тем же успехом приезжать из других стран: разнорабочие - из стран ближнего зарубежья, специалисты высокой квалификации - из дальнего.

Постоянно растущая автоматизации дополнительно снижает потребность в обслуживающем персонале. Когда-нибудь большая часть транспорта будет управляться автоматикой, а управлять самой автоматикой можно будет удаленно, в том числе из других стран, поэтому персонал будет нужен главным образом для пусконаладки, а ее будут осуществлять сотрудники компаний-поставщиков оборудования, то есть иностранных компаний.

Это означает, что потребность сырьевой экономики в народе, которая и сейчас очень небольшая, со временем исчезнет совсем.

Уже сейчас около 90% населения с точки зрения сырьевой системы являются иждивенцами, балластом, помехой в получении максимальной прибыли от добычи и экспорта сырья. Постепенно балластом с точки зрения сырьевой системы станет весь народ.

Как решает эту проблему руководство сырьевого государства?

Премьер-министр советует тем, кому не хватает денег (а их не хватает абсолютному большинству населения) заниматься бизнесом. Это означает, что власть пытается сделать так, чтобы народ сам решал свои проблемы, сам себя чем-нибудь занимал, сам себе создавал рабочие места, избавляя сырьевое государство от лишних забот.

Власть пытается отделить народ от сырьевого государства, чтобы он - народ, который этому государству становится не нужен - жил сам по себе, максимально самостоятельно, не обременяя государство и сырьевую экономику своими проблемами.

Президент призывает строить цифровую экономику, но при этом на практике систематического преобразования сырьевой экономики в какую-либо более совершенную не осуществляется - это тоже всего лишь призывы к народу, чтобы он сам строил себе какую-то отдельную от сырьевого государства экономику, в которой он сам себя будет чем-то занимать.

Проект дальневосточного гектара тоже относится к попыткам чем-то занять народ, который сырьевому государству становится не нужен. Одно из предложенных государством занятий - ехать на Дальний восток, получить гектар земли и самостоятельно на нем что-то делать, причем наиболее простое и доступное занятие на одном (!) гектаре земли - это элементарно сдохнуть.

Все эти призывы - заниматься бизнесом, строить цифровую экономику, ехать на дальневосточный гектар - сводятся к одной простой мысли - избавить сырьевое государство от народа, который ему больше не нужен.

Сырьевое государство вынуждено платить пенсии, зарплаты учителям и врачам, содержать огромную армию чиновников для работы с многомиллионным населением - это все для сырьевой экономики совершенно не нужно, это лишние траты, которые понижают прибыль, получаемую хозяевами сырьевой системы.

Власть пытается всеми способами оптимизировать затраты сырьевой системы, свести их к минимуму. Для этого провели пенсионную реформу, которая переложила заботу о будущих пенсиях с государства на частные пенсионные фонды (то есть на самих граждан). Для этого повышают пенсионный возраст, чтобы пенсионеров стало меньше. Для этого проводят другие преобразования.

Сырьевое государство пытается всеми способами устраниться от участия в решении проблем народа, в обеспечении его работой, образованием, медицинским обслуживанием, жильем и так далее.

Для чего создают платные дороги? Для чего ввели систему Платон? Для того же - чтобы народ сам начал строить себе дороги, чтобы сырьевое государство постепенно перестало тратить средства на содержание и развитие инфраструктуры.

Аналогично с жилым фондом - введены счета для сбора средств на капремонт, чтобы жильцы сами копили на ремонт зданий. Скоро наверное введут счета, на которые будут собирать средства на строительство мостов, школ и больниц, чтобы все социальные объекты и инфраструктуру строили сами жители, которым это нужно и у которых есть средства за это.

Разрушение системы образования - тоже следствие того, что сырьевому государству не нужен народ. Зачем тратиться на систему образования, если народ не нужен, а специалистов для работы в сырьевом секторе всегда можно найти за рубежом?

Сырьевое государство пытается всеми возможными способами избавиться от народа.

Избавиться от народа физически невозможно - это приведет к гражданской войне с непредсказуемыми последствиями, поэтому сырьевое государство избавляется от народа в неявном виде - выводит народ за государственные скобки, сокращает свое участие в решении проблем народа, сокращает свои траты на народ.

Понижение курса рубля в конце 2014 года преследовало именно эту цель - сократить затраты сырьевой системы на содержание народа. Размер бюджета в рублевом выражении сохранился, однако в пересчете на доллары он сократился в два раза, таким образом нагрузка на сырьевую систему, получающую доход от экспорта сырья в валюте, одномоментно снизилась вдвое.

Сырьевое государство пытается незаметно избавиться от народа, постепенно отказываясь от своих обязательств перед ним, бросая народ на произвол, представляя самому себе, перекладывая на народ все его проблемы.

И в этом состоит главный порок сырьевой системы - ей не нужен народ и система стремится тем или иным способом избавиться от него, устраниться от решения проблем народа, предоставить народ самому себе.

Отсюда рост нищеты - народ не может обеспечить себя работой, будучи брошен государством и оказавшись в условиях сырьевой экономики, при которой все, кроме добычи сырья оказывается нерентабельным.

Заниматься бизнесом? А каким?

Какое производство можно строить в условиях, когда рынок отдан на откуп транснациональным корпорациям, которые из-за гигантских объемов производства способны обеспечивать низкие цены, с которыми не может конкурировать ни один российский производитель?

Работать в сфере услуг? Но для оказания качественных услуг нужны хорошие инструменты, оборудование - на какие средства его покупать? Для оказания качественных услуг требуется хорошее образование, а система образования разрушается и становится платной. Для оказания услуг нужны клиенты, а где их взять, если растет нищета и поставщиков услуг становится больше, чем клиентов?

Какое-то количество работает в IT-сфере, занимаясь аутсорсингом, удаленной работой, но занять весь народ в IT-сфере невозможно, точно так же, как нельзя занять весь народ в сырьевом секторе.

Даже в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания невозможно эффективно занять сколько-нибудь значительную часть народа, потому что при современных технологиях один работник сельского хозяйства обеспечивает продукцией от 50 до 100 человек. Это значит, что в сельском хозяйстве можно эффективно занять не больше 2% населения, если занять больше - станет неэффективно, а значит стоимость продукции будет выше импортной и в условиях рыночной экономики она опять же станет никому не нужна.

К этому нужно добавить климатические и логистические издержки - большие расстояния, связанные с этим высокие затраты на строительство дорог и прочей инфраструктуры, а также холодный климат на большей территории России.

Все это ведет к тому, что народ, который оказывается брошен сырьевым государством, предоставлен сам себе - либо уезжает (кто в Москву, а кто и за рубеж), либо беднеет.

Лишь небольшая часть, порядка 10%, находит узкие ниши, в которых удается создавать и вести бизнес в соответствии с советом премьер-министра, однако этот бизнес либо связан с обслуживанием сырьевой системы, либо... он постепенно приходит в упадок по мере сокращения покупательской способности населения и снижения платежеспособного спроса.

Сырьевая система неуклонно стремится к тому, чтобы прийти в идеальное для нее состояние, когда все издержки связаны непосредственно с добычей сырья и больше ни с чем, когда затраты сводятся к импортному оборудованию и оплате труда нескольких миллионов специалистов, многие из которых могут быть приезжими и работать вахтовым методом, а руководство может и вовсе работать удаленно.

В идеальном для сырьевой системы состоянии никакого народа нет - есть только наемный персонал, причем рост автоматизации позволит этот персонал постоянно сокращать. К этому состоянию сырьевая система и стремится.

Система очень велика, поэтому ее движение к состоянию "без народа" происходит довольно медленно и не все могут это заметить. Но движение идет.

И в этом главная беда сырьевой системы - беда для нашего народа.

Беда в том, что мы с вами для этой системы не нужны.

Мы нужны только на промежуточном этапе в качестве избирателей, чтобы голосовать за сохранение этой системы, за перевыборы представителей этой системы, которые будут планомерно отделять сырьевое государство от народа, а народ от сырьвого государства.

Сейчас мы пока еще нужны, чтобы сходить и проголосовать за сохранение системы очередной раз. И через 6 лет будем нужны. И через 12 еще будем нужны.

Но если система будет сохраняться достаточно долго, однажды она окончательно избавится от народа - если не от всего, то от его значительной части наверняка.

На самом деле от половины народа система уже избавилась.

Когда был ликвидирован СССР - система сбросила примерно половину советского народа, оставив себе только население РСФСР. Жители Украины, Белоруссии и других республик - это те, от кого сырьевая система избавилась в 1991 году, стремясь сократить нагрузку.

Миллионы тех, кто уехал из России за последние 26 лет - тоже часть народа, от которого система избавилась, только другими методами.

И система продолжит избавляться от народа. Одни уедут, другие окажутся отделены, третьих просто не станет в силу возраста. Остальных выведут за скобки сырьевого государства и предоставят самим себе - примерно так же, как американских индейцев предоставили самим себе, загнав в резервации, где они теперь живут отдельно от возникшего на их территории государства.

И если мы не хотим этого, если мы не хотим оказаться в резервациях на территории наших предков, если мы не хотим быть выделенными в новые квазинезависимые республики чтобы потом оказаться в ситуации Донбасса - мы должны задаться вопросом:

Если мы не нужны сырьевому государству, то зачем оно нам?

Зачем нам сырьевая система, если мы ей нужны только в качестве избирателей на переходный период, пока эта система не избавилась от нас окончательно и бесповоротно?

Что нам эта система дает такого важного, чтобы мы придерживались ее? Делает ли она нас богаче? Нет, только беднее. Делает ли она нас умнее? Нет, только глупее. Делает ли она нас свободнее? Тоже нет, вся ее свобода - это освобождение государства от народа и народа от средств существования.

Так зачем нам такое государство и такая экономическая система, которая привела к формированию сырьевого монстра, которому не нужен народ?