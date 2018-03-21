Демократы знают, что ТАМ совсем не так хорошо, как они врут

Непримиримая оппозиция в России разделилась на два рукава, обтекая кальку перевода слова «демократия»: явились прозападные «демократы» и «патриотическая оппозиция» народников. Они интересны тем, что из обоих рукавов ненавидят лютой ненавистью предмет, давший им имя: демос или народ.

Народная мудрость в том, что, как и Гиппократ, народ исходит из первого принципа врачевателя: «Не навреди!». Этот принцип объясняет консервативность широких масс, всегда инстинктивно тяготеющих к действующей власти, и в каждом, кто обещает излечить пороки общества – видящих, прежде всего, угрозу шарлатанства. Прежде, чем пытаться сделать лучше – ты, главное, хуже не сделай! «Креативный класс» по обе стороны радикализма это бесит и выводит из себя. Консервативный мужичок, у которого всё время всплывает «Бог, Царь, Отечество» – кажется косным придурком. Нет, чтобы с разбегу прыгнуть – так мужичок сперва дно щупает…



Из болота этого неуклюжего, а главное – подслеповатого – «оппопотама» – народ (равно как и демос) выглядит уродливым недоумком, подлым и жалким жертвенным животным, которое отвергло «гигантов патриотической мысли» – или же «отцов русской демократии», не возлюбив их должным образом в положенные места и в положенное время.

Тупоумный, недалёкий и продажный на посулы народ в этой картине мира дополняется злобной и коварной бюрократией, звериной силой «полицейщины», а венчается это жуткое сооружение неким живым воплощением всяческой тьмы и мракобесия…

Всему этому колоссальному злу противостоят «лучи света в тёмном царстве», некие отважные и доблестные одиночки, кладущие всех себя (в основном, конечно, болтливый язык, но и другие части тела) на алтарь торжества разума и свободы.



Всяк должен понять и оценить этот подвиг во имя страны, а не то – станет нерукопожатым в узких кругах…

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Что меня удивляло – и сейчас, после выборов-2018 удивляет? Полная неспособность несостоявшихся лидеров к самокритике, неспособность взглянуть на себя со стороны. Версия собственного непонимания каких-то сторон жизни отвергается с ходу: всё же ясно, как день: есть непризнанный гений и тёмная масса.



Гений светел – масса темна. Оттенков не существует. Или ты с нами – или против нас…

Здесь вижу я грабли генералов Краснова и Шкуро, наступив на которые, легко и в петле бесславного позора закончить дни.

Генералы Краснов и Шкуро, в отличие от Власова, не были в полном смысле слова предателями: они советской власти никогда не служили, а потому и предать её не могли.

Тут другое… Они были одержимы маниакальной идеей своей непогрешимости, как и нынешняя демо или патрио – оппозиция.

И Краснов, и Шкуро, и многие другие – вбили себе в голову, что Россия порабощена злобными, чёрными большевиками, стонет в рабстве, беспросветно страдает и ждёт вызволения.



За годы эмигрантских скитаний эта идея стала в голове Краснова маниакальной, то есть полностью разорвала с объективной реальностью, будучи вытеснена чёрно-белой, и примитивно выполненной картинкой: абсолютно зло «красных» – и все остальные, как силы добра.

Если бы Краснов был умнее, шире мыслил (например, как А.И.Деникин) – то он как-то проверял бы свои лозунги практикой.



Задался бы простым вопросом: а почему я никому в своей стране не нужен, не популярен там, и въехать туда могу только в обозе оккупантов? А почему в Гражданскую люди не пошли за мной? И предпочли моего противника? Чего такого есть у моих врагов, чего нет у меня? Почему «спасаемые» мной так отчаянно не хотят спасаться и убегают от самозванного «спасителя»?

Но ничего этого Краснов, как и рубака Шкуро, подумать не смог. Вбив себе в голову образ России, попранной большевиками, он стал искать силу, на которую можно опереться в борьбе.



В итоге нашёл силу, которая ставила своей задачей ТОТАЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ РУССКИХ. Деникина такая задача смутила (хотя к Сталину он относился понятно как).

Краснова же геноцид русских, расчищающий жизненное пространство для германцев – ничуть не смутил. Краснов так и не понял, что в определённый момент борьба со Сталиным превращается в борьбу с Россией и русским народом (которому Сталин «почему-то» нужен, а вот Краснов, столь же очевидно – не нужен).

Задумав спасти свой народ против воли самого народа, силком даровать «освобождение из большевический рабства» – Краснов и Шкуро влезли по горло в кровавые реки геноцида, замарались так, что дальше некуда, и в конечном итоге были повешены, что прогрессивное человечество встретило с пониманием и одобрением.

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Может быть, жизнь Краснова и Шкуро сложилась бы иначе, если бы они обладали способностью к самокритике.



Теоретически они могли бы дооформить развод с Родиной, став частными лицами где-нибудь в Аргентине. Имели право: Отчизна нас не любит и мы её тоже, мы ей не нужны, и она нам не нужна! Развод и девичья фамилия! Не все, кто разводятся, приходят к супругу или супруге с киллером Адольфом, стремясь «замочить» бывшую вторую половину…

А можно теоретически предположить, что Краснов бы поднялся до аналитического уровня св. Иоанна Шанхайского[1] – и задумался о причинах своего поражения и отторжения.

Ведь можно просто констатировать: «люди меня не любят».

Можно угрюмо добавлять – «не любят, сволочи, генетические отбросы».

А можно задать вопрос: а почему именно они не любят именно меня?

И поискать причину в самом себе, своём поведении, взглядах, убеждениях. А насколько я сам адекватен реальности? Насколько действительно очевидно то, что очевидно для меня? А вдруг я вижу какую-то галлюцинацию, в корне расходящуюся с объективной реальностью, и потому всё время промахиваюсь?

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В настоящее время РФ – территория самой полной в мире свободы слова. Можно спорить, хорошо это или нет, но за то, что в РФ болтают преспокойно, в США бы посадили, на Украине выбросили с балкона, на Востоке забили бы палками и закидали камнями, и т.п.

В РФ болтовня процветает, дарует нам день ото дня пышные пустоцветы пустословия, порой ядовитые и с шипами. Для многих наших соотечественников стало профессией противопоставлять себя «народу-рабу» и «власти-деспотии». Причём власть к таким деятелям относится более чем благосклонно, часто даже предоставляя им витийствовать на государственные (народные) средства.

Уезжать туда, «где хорошо» – эти деятели не хотят. Демократы знают, что там совсем не так хорошо, как они врут. А народникам-славянофилам ехать некуда, их идеал под водой, это град Китеж, Опоньское царство, Беловодье и прочая мифология идеальных общественных устройств.

В итоге и те, и другие продолжат счастливить нас своим обществом, не переставая подчеркивать, какие же мы все «рабы снизу доверху», «жалкие, ничтожные личности» и т.п.



Причина такова: мы «почему-то» не хотим делать то, чего они хотят, а делаем то, что мы хотим. А это и есть главное доказательство нашей глупости, дикости, отсталости, азиатчины и далее по списку.

Вот если бы мы делали не то, что мы хотим, а чего они от нас хотят – мы заслужили бы ласковую трёпку за ухом…

Прямо как получившие её вместе с булочкой Нуланд украинские майдауны…

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Критически мыслящий человек понимает: убеждения – убеждениями, а реальность – реальностью. И когда много лет он, как Краснов или Шкуро, или Деникин – в чём-то проигрывает, не может увлечь за собой людей, оказывается в постоянном меньшинстве – он начинает спрашивать не с реальности, а с себя.

Что такое реальность? Космос? Он до нас существовал, и он без нас прекрасно обойдётся! С нами он себя согласовывать не будет – это мы себя с ним и его законами должны согласовать.



В частности, люди не бывают «не такими» просто так. Всегда есть причина, и очень важная причина упорного отфутболивания чего бы то ни было. А если тебе кажется, что большинство людей «не такие» – значит, ты сам «не такой».

Правда в том, что не нужно превращать свои личные убеждения в «демьянову уху» из басни про навязчивого хлебосола. Не нужно силком вталкивать людям в глотку то, что они упорно норовят выплюнуть.

1. Предложи вежливо и дружелюбно.

2. Если отказались – задумайся, почему.

3. Исправь то, что им не нравится – и снова предлагай.

Есть и такие варианты, когда человек и его народ не могут найти общий язык. Тогда честно и разумно выйти из народа, порвать с ним раз и навсегда. Сказать – «у вас своя свадьба, а у меня своя». Мол, отвратительно мне на вас смотреть, да и вам на меня, наверное, не сахар любоваться…

А самое дикое и чудовищное решение человека – то, которое приняли Краснов и Шкуро: уничтожить реальный, но «неправильный» народ ради ими выдуманного, но «правильного» народа.



То есть во имя химеры, галлюцинации – уничтожить реальность. Найти себе в помощники гитлеров и маннергеймов, обрушится огнём и мечом, «исправляя»… Первым так поступал легендарный Прокруст…

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Красновщина витает висельным духом над нашим современным, российским, «маленьким, но гордым» меньшинством. Оно одержимо комплексом своей ангельской правоты.



Оно готово заключить союз с кем угодно, хоть с рогатым чёртом – лишь бы навязать большинству свой «символ веры».

Западники спят и видят (и открыто, в СМИ рассказывают) – как они были бы счастливы «править Россию» из обоза агрессивных полчищ НАТО.



«Народники» на моей памяти выдумывали химеры белорусской, китайской интервенций. И прикидывали перспективы «Русской освободительной армии» в обозе китайских коммунистов (а как ещё вернёшь красное знамя?!- гневно спрашивали они).

Чего не спроси у этой самовлюблённой и самоослеплённой публики – ничего у них нет: выборов нет, свободы слова нет, собраний – нет, правды нет, закона нет, судов нет…

А знаете – почему? Я вам расскажу…

«Выборов нет» не потому, что выборов не проводят, а потому что их на выборах не выбирают. А как же могут их, таких гениальных, не выбрать?! Ясно же, что нет выборов!

Свободы слова нет – потому что они неубедительны для масс. Свою непопулярность они перекладывают на цензуру и очернение их государством. "Нас не пустили сказать!" А было вам чего сказать-то?

Судов нет – потому что суды принимают не угодные им решения. Вот если бы суды принимали по первому их звонку угодные им решения – они бы сказали, что честные суды есть. А так…

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За этой непримиримостью – стоит самый заурядный комплекс избалованного инфантила: комплекс амбициозного неудачника. Рос человечек, любя себя и окружённый всеобщим обожанием близких; а потом вырос – и во власть не попал…

Может быть, не заслужил, переоценивает себя. А может быть – просто не повезло, не попал «в обойму»… Так-то всем хорош, пригоден быть властью, но там место узкое, всех не вместишь. Как ни крути, а 99% населения (то есть, собственно, народ) – всегда не во власти. Там всё равно 1% помещается, тех или других – но не более 1/100 от населения…

Увы, такова жизнь: у Гагарина было много дублёров, целый отряд. Если бы Гагарин заболел – первым в космосе стал бы кто-то оттуда. Они по всем параметрам подходили и были достойными.



Но Юра не заболел – и полетел Юра. И вот представьте, что на этом основании его сменщики возненавидели бы Гагарина, Королёва, космодром, космонавтику… Ходили бы пасквили писали, секреты американцам или китайцам выдавали – ненавидя в жажде отмщения…

С властью то же самое. Есть очень много людей, и очень мало мест во власти. И не все туда попадают. Многие и достойные – тоже не попадают. Но истерики умный человек от этого не устраивает: скажет, ну, что ж, буду работать там, где народу нужен!

А вот капризный инфантил с комплексом амбициозного неудачника – начинает мстить людям, нации, жизни, государству, назойливо и нудно требует «смены власти», имея в виду, чтобы его туда поставили бы. Отсюда и пролегает дорога в красновщину, дорога к атаману-висельнику.

Краснов, боюсь, даже задыхаясь в петле – так и не сумел понять, зачем русским советская власть. Наверное, он так и умер в своём выдуманном мире, не сумев почувствовать на себе настроения рабочего, крестьянина… И недоумевал, как нынешняя оппозиция: ну почему же эти тупые миллионы делают не так, как я им велел?!

Что же не пошли они свергать Путина – а наоборот, сплотились вокруг него? Ведь он же чёрный тиран! Доктор Зло!

- Я же им писал и на митинге кричал – свергайте! А они мне такого гарбуза, такую дулю поднесли… Наверное, их принудили, под дулами заставили, кнутами да револьверами в рабство загнали, вот они и делают поперёк своей (как я её понимаю) пользы!

Ребята, поймите главное во власти (о большем уж и не прошу!): нет такого револьвера, которым можно было бы миллионы людей сгонять куда они не хотят! Для миллионов принуждённых нужны миллионы принудителей – а это уже, как минимум, целая половина народа…

И нет такого насилия (кроме иностранной военной оккупации) – которое могло бы заставить народ действовать вопреки его воле. Даже цари, имевшие неограниченную и священную власть, тянувшие на дыбу любого без адвокатов и конституций, казнившие по прихоти – и те, чуть что не то сделают – раз и свергнуты!



А уж в современной ситуации говорить о каком-то насилии, которое повлияло на выборы – просто смешно…

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Народ не принимает по известным и уважительным причинам:

- Народ не принимает тех, кого он не понимает.

- Народ не принимает тех, кому он не верит.

- Народ не принимает тех, в ком видит обманщиков или пустомель.

И с этой бедой запросто не сладишь. И понимание сложных концепций, и доверие, и репутацию – нужно у народа заслужить. А не ворчать обиженно – что народ тупой и недоверчивый.



В 80-е он был открытым и доверчивым, как дитя, и что с ним сделали бойкие краснобаи?!

Я не хочу восхвалять действующую российскую власть: она разумна тем, что действительна, то есть она соответствует сложившейся реальности. Теоретически она могла бы стать лучше – но для начала улучшится должна реальность, масса, "типовой представитель общества".

На данном уровне духовного, интеллектуального, инфинитического развития массы российская власть – то, что должно быть.



Теоретически советская экономика была значительно прогрессивнее, подобно тому, как высшая математика прогрессивнее (с точки зрения развития математической науки) арифметики и счётных палочек.

Но если вы явитесь в детский сад с учебником высшей математики, то вы – неадекватны реальности. В детский сад нужно являться со счётными палочками, этого требует уже не развитие математики, а научная педагогика.

Теоретическая правота – расчётная – не всегда практически права.

Людям разумно дать только то, что они могут в себя вместить.

Об этом говорит Христос: «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить»[2].

То есть: любая прогрессивная форма цивилизации – структурно сложнее (а потому и уязвимее) примитивной, а потому требует себе сложного, подготовленного носителя. Сложные формы организации общества требуют сложного человека.

А для стихийно-бытового вещиста самая адекватная форма власти – казачья нагайка. Только она одна, разгоняя с площадей толпы потреблядей, препятствует их окончательному озверению и пожиранию друг друга.

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Идеальна ли жизнь в России? Нет. Можно ли её улучшить? Можно. Для того мы и существуем. Но можно ли улучшить жизнь с власти? Это всё равно, что начать строить дом с крыши. Или попытаться улучшить себе внешность, подрисовав желаемое отражению в зеркале.

На традиционный для России вопрос интеллигенции "что делать?" отвечу, что он не актуален. Куда важнее более древний вопрос "Како веруеши?". Если верования масс примитивны до вещизма (русская калька слова "материализм") – тогда, конечно, ничего не сделаешь. А если сделаешь – то только хуже получится.

Никакой инструмент, данный в руки примитивного существа не будет использован для высокой цели. Необходимо реставрировать человека, вселить в него идею "Вечное важнее временного", то есть инфинную идею, основу монотеистических религий.



Если человек мотивирован вечным, то он всё сделает правильно. А если временным – то он всё равно извратит любое начинание, к ужасу романтиков-идеологов.

Цивилизация слагается из человеческого материала, и для золотого века нужны золотые люди. Для бронзового – бронзовые. Если материала нет, или он сгнил (как в нашем случае, к 80-м годам ХХ века) – тогда нет и цивилизации, и сколько-нибудь развитых исторических форм.

Мы своими глазами видели, как общественные отношения, после ряда социальных и гуманитарных катастроф свелись к примитивнейшей архаике, дошли до "естества" самой косматой и звероподобной простоты.

Почему? Простые люди хотят простоты. Дубина им понятна, а замысловатые кренделя мысли академика – нет. Простой человек гениальное воспринимает, как безумный бред, потому что воспринять его иначе он не может.



Он воспринимает сложные разговоры, как бессвязное и бессмысленное бормотание явно "тронувшихся" психов, выдумавших что-то совершенно неестественное:

«Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над Вами потешаться будут» – насмехается дьявол над Кантом у М.А. Булгакова.

Поэтому не "что делать?", а "как веруете?" – таким обязан во имя прогресса стать основной вопрос российской интеллигенции. Кстати, из него прояснится и другой "проклятый" вопрос – "кто виноват?".

Виновата простота естества. Человеку удобно и естественно вести себя как зверю, стеснять же себя тысячами условностей цивилизованного поведения, очевидной несвободой цивилизации – ему от природы неудобно.



Тут вера нужна, вера накалённая – что именно так, а не иначе, тогда только и можно победить шкурничество, пожирающее любое светлое начинание, расхищающее по тёмным углам любые ассигнования на светлые дела.

Пока у вас человек дик и духовно-космат, пока он себя по Дарвину от обезьяны производит – ни социализма, ни цивилизации (эти два понятия я объединяю в одно) у вас не будет.

Такой человек, хорошо нам знакомый по 1990-му году, на ласку ответит хамством, на принуждение – террором, на разговоры про совесть – смехом, на доброту – неблагодарностью, а на подлость вашу – пониманием.

Проповедей он слушать не станет, а когда вы попытаетесь исправить его тюрьмой – он там наберётся только "воровского закона" и уголовной субкультуры.

Как же можно говорить про общественный строй, про отношения между людьми – не думая о человеке-носителе, о его внутреннем устройстве и личной мотивации? Если он настроен хапнуть и всех локтями растолкать в погоне за животными низшими удовольствиями – он хапнет при любом режиме.

Напомню, что подонки украинизма начинали в КПСС, а которые помоложе – в ВЛКСМ! Кравчук, отмороженный дегенерат, вообще умудрился возглавить коммунистов УССР – думаете, тогда он был менее отмороженным дегенератом?!



Мимикрируя под требования непреодолимых сил, подонки и зверолюди постоянно меняют маски, флаги, лозунги. Но суть их не меняется: они при любом режиме мотивированы "всех убить, всё отнять" (принцип, который популярный киногерой приписывал викингам).

Хотите заставить их строить коммунизм? Они охотно начнут его "строить", как сегодня строят "незалежну". С помощью кнута и пряника вы добьётесь от подонков любой лояльности – но любая их лояльность лишь шкура оборотня.

И строят они НА САМОМ ДЕЛЕ всегда одно, хоть под красными флагами, хоть под царскими триколорами, хоть под украинскими прапорами: первобытные джунгли, в которых гадина пожирает гадину. Триасовое болото они реконструируют, маскируя его модными словечками конкретной эпохи…

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Нельзя вернуть цивилизованные формы власти и управления в среду, где мало цивилизованных людей. Кто "не имеет вместить" – не вместит и отторгнет, и всё равно, так или иначе, вернётся к единственно-понятной для него зуботычине.

И потому вопрос "что делать?" – ложный маяк, болотные огоньки над трясиной. Должно случится никак не связанное с внешними делами перерождение человека в вере. Человек, уверовавший в высшее – творит высшее.



Человек, считающий высшее предрассудками и "комплексами" – никогда и ничего высшего не сотворит. И что бы вы не сказали ему делать – делать он будет только каннибализм.

Цепочка ясна и понятна: цивилизация начинается с культуры, как машина – с чертежа. Культура же начинается с культа. Именно в культе она всегда черпает силы для сложной "неествественности" сверх-звериных отношений, когда мог украсть – и не украл, мог изнасиловать – но не изнасиловал, мог убить – да не убил и т.п.

С угасанием культа слабеет и сдерживание зверя в человеке: зверь сперва осторожен, он ещё боится внешних факторов, но внутри человека ничто уже не сдерживает его хищных стремлений. Если он понимает, что может избежать наказания – то он отбрасывает все нормы культуры и все формы сложно-подчинённой человечности.

Является нам таким, какими мы видели Дудаева, Гамсахурдию, Эльчибея и прочих упырей, которые, между прочим, выросли в условиях общественных отношений, пока цивилизацией человеческой не превзойдённых по уровню совершенства.

В какой бы прекрасный интерьер вы не запустили зверя – зверь его загадит, обдерёт гобелены когтями, провоняет его звериными секрециями и превратит в итоге в пещерное логово. Поэтому дело не в интерьере помещения, а в том – кого вы туда пускаете жить.

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В своей просветительской работе интеллигенция должна видеть во власти не врага, а союзника. Власть заинтересована в порядке – значит, заинтересована подавлять наиболее архаичные, до-государственный и до-исторические рецидивы звериности.

Когда просвещение добудет из массы, как искру из камня, нового человека – тогда в зеркале общества, каковым является власть, появится и новое общественное устройство. Не раньше.

[1] В миру Михаил Борисович Максимо́вич; 4 (16) июня 1896, село Адамовка, Изюмский уезд, Харьковская губерния — 2 июля 1966, Сиэтл, штат Вашингтон, США.

[2] Евангелие, Ин. 16:12