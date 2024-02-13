Шпигелю дали 11 лет
Сегодня снова день приговоров.
Бывший сенатор Борис Шпигель получил 11 лет колонии строго режима за коррупцию. Также лишен всех государственных наград и должен будет выплатить штраф 450 000 000 рублей.
Шпигель в свое время был одним из авторов незабвенной 282-й статьи.
Подельник Шпигеля, бывшей губернатор Пензенской области Белозерцев получавший взятки от Шпигеля, ранее получил 12 лет тюрьмы.
Прочие фигуранты дела получило от 7,5 до 8 лет тюрьмы.
Как следует из приговора, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года председатель совета директоров ГК «Биотэк» и фактический руководитель ОАО «Фармация» Борис Шпигель, учредитель этих компаний, супруга бизнесмена Евгения Шпигель, а также генеральный директор «Фармации» Антон Колосков, действуя в составе организованной группы, через посредников Федора Федотова и Геннадия Маркова передали тогдашнему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки «в виде денег, иного имущества и оказания услуг на общую сумму более 30 млн руб.».
Незаконное вознаграждение, по материалам дела, передавалось за заключение с ОАО «Фармация» госконтрактов на поставку в регион лекарственных препаратов, а также за «общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний “Биотэк” в Пензенской области».
хитрый колонель никогда не вглубляется в суть -как лозунг бросает и всё..не читаю его .
За то что ребята хотели получить контракт на поставку лекарств 12 лет? Окринипеть, ну это ладно, губернатор типа обогатился на 30 лямов, тоже не верю, сказки. Как и штраф в 450 Лямов , 5 лямов баксов, Шпигель, что его в колонии за десять лет отработает. Тут надо или подробно или совсем не надо, люди боятся будут работать от таких заявок.
ну копай давай Игореша дальше -или исполнил свою часть и всё-кто такой этот педофил Шпигель??кому перешел дорогу со своим Биотеком в Ковид?? Слабо или не то задание на сайте??
Куда ни глянь по воровству, – везде соплеменники ник мирьям. И к гадалке не ходи, когда видишь такие фамилии,то априори воры и жульё.
Мишаня про это :
https://svpressa.ru/politic/article/404745/