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Шпигелю дали 11 лет

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Сегодня снова день приговоров.
Бывший сенатор Борис Шпигель получил 11 лет колонии строго режима за коррупцию. Также лишен всех государственных наград и должен будет выплатить штраф 450 000 000 рублей.
Шпигель в свое время был одним из авторов незабвенной 282-й статьи.
Подельник Шпигеля, бывшей губернатор Пензенской области Белозерцев получавший взятки от Шпигеля, ранее получил 12 лет тюрьмы.
Прочие фигуранты дела получило от 7,5 до 8 лет тюрьмы.

Как следует из приговора, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года председатель совета директоров ГК «Биотэк» и фактический руководитель ОАО «Фармация» Борис Шпигель, учредитель этих компаний, супруга бизнесмена Евгения Шпигель, а также генеральный директор «Фармации» Антон Колосков, действуя в составе организованной группы, через посредников Федора Федотова и Геннадия Маркова передали тогдашнему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки «в виде денег, иного имущества и оказания услуг на общую сумму более 30 млн руб.».
Незаконное вознаграждение, по материалам дела, передавалось за заключение с ОАО «Фармация» госконтрактов на поставку в регион лекарственных препаратов, а также за «общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний “Биотэк” в Пензенской области».

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8959399.html
Метки: коррупция, криминал, право, Россия
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 31478 26740
    марина три часа назад

      хитрый колонель никогда не вглубляется в суть -как лозунг бросает и всё..не читаю его .

    • 7224 5532
      Игорь час назад

        За то что ребята хотели получить контракт на поставку лекарств 12 лет? Окринипеть, ну это ладно, губернатор типа обогатился на 30 лямов, тоже не верю, сказки. Как и штраф в 450 Лямов , 5 лямов баксов, Шпигель, что его в колонии за десять лет отработает. Тут надо или подробно или совсем не надо, люди боятся будут работать от таких заявок.

      • 31478 26740
        марина час назад

          ну копай давай Игореша дальше -или исполнил свою часть и всё-кто такой этот педофил Шпигель??кому перешел дорогу со своим Биотеком в Ковид?? Слабо или не то задание на сайте??

        • 26982 25076
          жора шапов час назад

            Куда ни глянь по воровству, – везде соплеменники ник мирьям. И к гадалке не ходи, когда видишь такие фамилии,то априори воры и жульё.

            Мишаня про это :

            https://svpressa.ru/politic/article/404745/

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