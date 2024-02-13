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Подмена понятий в международной политике.

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Назир Евлоев президент международной ассоциации блогеров и Александр Усанин. https://m.youtube.com/@TyChe22 – Канал Назира Евлоева
Оригинал видео: https://www.youtube.com/watch?v=evA0ISkwW-I

Подмена понятий в международной политике. «Экологическая культура», «Устойчивое развитие» – красивые словосочетания, не правда ли? Но знаете ли вы, что в настоящее время враги человечества используют подобные фразы, чтобы осуществлять свои темные коварные планы?В этом видео вы узнаете о том, как подмена понятий используется для сокращения населения Земли. А так же о том, как правильно использовать известные многим понятия. 12+
00:01:37 Директор коалиции климатических СМИ против рождения детей.
00:03:36 Божественный симбиоз: человек и деревья.
00:03:55 Действительно важное правило всех культура нашей планеты!
00:05:41 Скрытая цель "экологических культурологов".
00:07:28 Какая медицина действительно традиционная?
00:09:54 Что такое на самом деле – экономика?
00:12:02 Хрематистика – что это такое?
00:16:26 «Устойчивое развитие»- это какое?
00:20:34 Самая главная безопасность – продовольственная.
00:23:39 Органическое, безпахотное земледелие в нашей стране.
00:28:43 Что делать нам уже прямо сейчас?
00:30:35 На что нужно переориентировать государство?
00:32:30 Мука из насекомых: стандарт пищепрома Германии.
00:34:24 Главный ресурс нашей планеты Земля.
Оригинал видео: https://www.youtube.com/watch?v=evA0ISkwW-I Назир Евлоев: https://m.youtube.com/@TyChe22

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Произошла подмена понятий "экономика" и "хрематистика". На самом деле никакой экономики сейчас нет, есть только хрематистика – наука о прибыли и зарабатывании денег.

2. Корпорации намеренно производят товары с заниженным сроком годности (плановое устаревание), что вредит экологии и противоречит принципам устойчивого развития.

3. Монсанто и другие корпорации уничтожают плодородные земли с помощью пестицидов и гербицидов, лишая будущие поколения важнейшего ресурса.

4. Нужно создать международную комиссию по контролю качества почв и наказывать тех, кто снижает плодородие земель.

5. Вместо химизации сельского хозяйства нужен переход к органическому земледелию, чтобы сохранить ресурсы планеты.

Вывод: современная мировая экономическая система ведет к истощению ресурсов планеты. Необходим переход к экономике в классическом понимании этого слова – производству качественных и долговечных товаров, а также сохранению плодородия почв.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BQgX1BL4-2o
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