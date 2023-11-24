

В прошлом месяце в сети появился доклад рабочей группы Ukraine War Disinfo, в котором собраны и проанализированы информационные тренды в «пророссийских СМИ и Телеграм-каналах» Грузии, Армении, Белоруссии, Украины, Молдовы, странах Балтики, Болгарии, Словакии, Венгрии и Польши. Эта работа была проделана для борьбы с «дезинформацией», особенно с той, которая вредит имиджу Организации Североатлантического договора и вооруженных сил США и может потенциально создавать препятствия для распространения выгодных западному миру тезисов.

Как говорится в тексте документа, в работе принимали участие МИД Великобритании, а также ряд НКО и аналитических центров: Zinc Network (Великобритания), Словацкий институт политики безопасности (SSPI), Political Capital (Венгрия), debunk.eu (Литва), Международный центр обороны и безопасности (ICDS) (Эстония), Национальный центр осведомленности в области обороны и безопасности (Эстония), Coda Media (Грузия/США), «Союз информированных граждан» (Армения), «Детектор М» (Украина), «Центр изучения демократии» (Болгария), Центр изучения восточноевропейской политики (Латвия), Memo 98 (Словакия), Media Initiative Centre (Армения), Press Club Belarus (Белоруссия), Georgia’s Reform Associates (Грузия), Watchdog.md (Молдавия), Civic Resilience Initiative (страны Балтии), FakeNews (Польша), Adapt Institute (Словакия).

Zinc Network, хорошо знакомый нам по предыдущим расследованиям, в очередной раз выступил координатором усилий. Напомним, что, как стало известно из отчетов о госзакупках, эта организация получает финансирование напрямую от Командования специальных операций США и Командования армии США в Европе и Африке.

Одна из задач Zinc Network заключается в том, чтобы проводить учебные программы по «независимой журналистике» за рубежом, тем самым воспитывая новых адептов распространения выгодных мнений.

Поскольку весь отчет направлен на борьбу с «дезинформацией», нужно обозначить, что под ней подразумевается. Документ трактует этот термин следующим образом: «дезинформация — это информация, которая соответствует существующим прокремлевским нарративам, целям или деятельности».

В одном лишь этом предложении кроется огромный механизм подмены понятий: специалистам, работающим в информационной сфере, ненавязчиво предлагают отказаться от традиционных инструментов распознания дезинформации и работать по системе «свой — чужой». Скорее всего, на вышеупомянутых курсах будущим «независимым журналистам» предлагают пользоваться именно этим методом.

Итак, какие же идеи, по мнению составителей документа, представляют наибольшую опасность для благополучия западных элит? В первую очередь, это высказывания информационных источников против действующих правительств в их странах. Недовольство может быть вызвано разными причинами: симпатии политиков украинскому режиму, принятие решений в интересах глобальных элит и во вред своему народу.

Во-вторых, вредительскими считаются попытки здравомыслящих людей сложить два и два, и сделать (и даже озвучить) вывод о неэффективности санкций против России, которые наносят вред, в конечном итоге и по большей мере, только западным государствам.

В-третьих, уделяется внимание религиозному вопросу. По мнению авторов доклада, «пророссийские деятели» эксплуатируют чувства верующих и пытаются подорвать их доверие к западному миру, представляя его разрушителем традиционных ценностей.

Наконец, в докладе отчетливо прослеживается тревога, которую у западных политиков вызывает рост популярности патриотических партий в странах Европы. Если раньше было очень легко обвинить правых и ультра-правых политиков в связях с Россией и никто не имел ничего против этого, то теперь, по мере того как они завоевывают все больше и больше симпатий, подобная клевета все чаще вызывает сопротивление.

Рабочая группа разработала рекомендации, выполнение которых в перспективе позволит обеспечить более благоприятные условия для увеличения влиятельности глобалистских нарративов.

Прежде всего, предлагается вносить изменения в законодательства европейских государств и, по возможности, максимально расширять полномочия Европейского союза — как минимум, в вопросах информационной безопасности. В частности, речь идет и об «интенсификации сотрудничества между разведывательными службами», то есть об увеличении контроля над их деятельностью. Фактически, отчет открыто призывает к продолжению работы по лишению стран ЕС всяческого суверенитета.

Следующая рекомендация направлена на «развитие высококачественного независимого освещения событий». Для этого, согласно докладу, необходимо создавать новые независимые СМИ и поддерживать уже существующие, а также расширение сотрудничества с «участниками социальных сетей и цифрового рынка». Иными словами, подчеркивается важность дальнейшего расширения сети подконтрольных СМИ и НКО, а также отдельных блогеров и ботов — людей, готовых за символическую плату засорять эфир.

Наконец, не забыли и о старом добром методе — «нацеливаться на уязвимые группы и изолированные сообщества» под предлогом их защиты. Как всем известно, самые уязвимые слои сообщества в Европе — это мигранты, представители ЛГБТ-сообщества и национальных общин, которые под предлогом привлечения внимания к своим проблемам готовы (не за бесплатно, конечно) рассказывать о преимуществах демократии.

Доклад Ukraine War Disinfo можно назвать в своем роде революционным: впервые западные центры делают выводы о состоянии информационного поля на основании анализа сведений, собранных в Телеграм-каналах.

Их беспокойство можно понять: раньше в глобальных масштабах не существовало ни одной медиаплатформы, неподконтрольной глобалистским силам. Это позволяло довольно эффективно регулировать объем репрезентации различных взглядов, сохраняя перевес в пользу прозападных тезисов.

В 2023 году, с ростом популярности Телеграма за рубежом и сменой владельца Х (бывшего Твиттера), ситуация начинает меняться. Если раньше несогласных с демократическими взглядами можно было игнорировать, то теперь приходится как минимум обвинять их в пособничестве Кремлю.

И если раньше борьба с инакомыслием велась, в основном, локально — в масштабах отдельных СМИ и аккаунтов в соцсетях, то теперь ее предлагается расширить до государств и политических блоков. Но это, конечно, другое, а вовсе не попытки ввести цензуру невиданных доселе масштабов.

https://rybar.ru/zapadnye-analiticheskie-czentry-pytayutsya-zanovo-izobresti-ponyatie-dezinformaczii-i-borotsya-s-nej/ – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Западные аналитические центры, такие как Zinc Network, ищут новые способы борьбы с "дезинформацией", под которой понимается любая информация, противоречащая интересам западных элит.

2. Основными угрозами, с точки зрения авторов доклада, являются: недовольство действующими правительствами, критика санкций против России, использование религиозных чувств для подрыва доверия к Западу, рост популярности патриотических партий в Европе.

3. Для борьбы с этими угрозами предлагается расширять полномочия ЕС в сфере информационной безопасности, создавать новые прозападные СМИ и НКО, использовать уязвимые группы населения.

4. Особая опасность для Запада заключается в росте популярности Telegram, который не подконтролен глобалистским силам и позволяет распространять альтернативные точки зрения.

Вывод: Запад стремится любыми способами сохранить контроль над информационным полем, подавляя любое инакомыслие. Для этого предлагается ввести фактически тотальную цензуру под предлогом борьбы с "дезинформацией".