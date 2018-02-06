…Или Какова государственная культурная политика в современной России?-2

Человек является общественным существом, обладающим культурой, а культура и есть прежде всего ограничение свободы животного. Первое дело культуры — научить нас быть Человеками — реализовать свой познавательно-творческий потенциал, полностью раскрыть свою генетическую программу. Дело культуры — дать нам знания, умения и мотивы, чтобы жить в обществе и непрерывно создавать его. Культура даёт нам квалификацию — быть членом общества. Культура подчиняет нас внутренней цензуре совести, если она — человечная культура . Культура даёт нам знания и умения быть частицей народа, а не соринкой в людской пыли. Это сложное обучение и трудное дело.

Тяжёлый удар по культуре был нанесён во время перестройки, когда официальной стала концепция свободы, автономной от ограничений ответственности. Это — утопия освобождения разума от совести.

Не будем углубляться в историю и рассматривать латентный период культурного кризиса, начало которого можно отнести к середине 1950-х годов. Рассмотрим его «открытую фазу».

В лихие 90-е годы главным объектом воздействия в сфере культуры было культурное ядро советского общества. Удар был нанесён столь сильный, что была повреждена культура России в целом как система, во всех её элементах и связях.



Кризис культуры — это более или менее глубокое расчеловечение. Никакой государственной программы блокирования этого процесса и восстановления повреждённых частей системы «культура» после 2000 года не выработано ни в государстве, ни в обществе. Сопротивление распаду носит неорганизованный характер бесструктурного самоуправления народа.



Для полного успеха требуется программа и организация на общегосударственном уровне. Пока же причины «кризиса культуры», которая при этом понимается только как одна из сфер жизни общества, видят только в нехватке денег.

И как результат всего этого — то, что перечислено в подзаголовке (читайте наши статьи: о Солженицыне — http://inance.ru/2015/10/solzenitsin/, http://inance.ru/2017/05/solzenitsin-2/, о Стене скорби — http://inance.ru/2017/11/stena-skorbi-01/, http://inance.ru/2017/12/stena-skorbi-02/, http://inance.ru/2017/12/stena-skorbi-03/, про Ельцин-Центр — http://inance.ru/2017/01/elcin-centr/).

Культурное ядро России покоится на идее соборности: Человек человеку — брат. Конечно, общество усложнялось, эта идея изменялась, но её главный смысл был очень устойчивым.

Кризис культуры возникает, когда в неё внедряется крупная идея, находящаяся в непримиримом противоречии с другими устоями данной культуры — люди теряют ориентиры, путаются в представлениях о добре и зле. И вот, авторитетные деятели культуры России стали убеждать общество, что «человек человеку волк», а «элита» гуманитарной интеллигенции — прямо проповедовать социальный расизм. От того, что у нас наговорили, и кальвинисты остолбенеют.

Разрывом в культуре был подрыв символов, связанных с Великой Отечественной войной.

Английский военный историк Дж.Эриксон отмечал, что во время перестройки в СССР возник «капитулянтский курс на демонтаж принципиальных итогов войны». Эта кампания переживалась бы легче, если она велась только «западниками», обиженными Россией. Тяжело воспринималось участие в ней «патриотов».

Так началось лавинообразное обрушение всех структур культуры. Из духовного пространства России удалены целые пласты культуры — Блока и Брюсова, Горького и Маяковского, многие линии в творчестве Льва Толстого и Есенина. Каков масштаб опустошения культурной палитры! Зато заставляют изучать Солженицына….

Художественная элита России стала «играть на понижение». Как будто что-то сломалось в её мировоззрении. На телевидении возникла система, снижающая уровень образованности и мировоззрения населения. Экран испускает поток пошлости, в нём захлебывается сам вопрос о бытии. Телевидение крутит западные игровые шоу типа «Слабое звено», «За стеклом», «Последний герой».



Их идейный стержень — социал-дарвинизм: неспособные уничтожаются, а приспособлённые выживают в «естественном отборе» (читайте нашу статью — http://inance.ru/2016/11/darvin/).

Война с историей. Как «элита» проигнорировала 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции

Почему поощряется новая попытка реализации в России программы десоветизации? В 2017 году было 100-летие Великой Октябрьской Социалистической Революции, при этом до выборов президента России осталось немного времени. И именно сейчас поднимается градус антисоветской пропаганды во всех центральных СМИ.



Формируются новые штампы, развиваются и дополняются исторические мифы, транслируется откровенная ложь, используются манипуляции и подмена понятий для очернения советского периода истории. Это наблюдает вся страна, и немногие люди из профессиональной исторической среды осмеливаются публично опровергать антиисторические информационные вбросы.



На данный момент неясно, чем мотивируются представители СМИ, кино, деятели культуры и публичные лица, когда ведут войну с историей своей страны, но создаётся впечатление, что все это достаточно организованное действие с очень широким охватом.

Давайте кратко разберём, что такое десталинизация и декоммунизация для России, для народов стран бывшего СССР. Это не просто осуждение определённого исторического периода, имеющего чисто символическое значение. Последствия для России после десталинизации и декоммунизации будут самыми серьёзными, как внутри страны, так и на международной арене.



Результатом будет изъятие и осуждение всего, что связано с СССР, признание всего советского периода преступным, кровавым, античеловечным по своей природе. Это коснётся культуры, искусства, экономики, СМИ, истории, включая и Великую Отечественную войну. После этого международное сообщество заявит, что если весь период СССР был преступным, то значит народ, который создавал его, является преступником, а раз народ преступный, то его нужно судить и наказывать по всей суровости международного права.



В мировой истории есть уже пример реализации подобного плана — это денацификация Германии после поражения во Второй мировой войне. Подчеркиваем: после поражения в войне.

Первые попытки уравнять коммунизм и фашизм были сделаны английским политиком, интеллектуалом, одним из создателей Королевского института Chatham House Лайонелом Кертисом ещё в конце 30-ых годов ХХ века. Кроме того, Кертис на протяжении всей жизни продвигал и развивал идею об исключительности англосаксов, единственных, кто способен управлять миром.



За Кертисом идею приравнивания коммунизма и фашизма развивали австрийский мыслитель, экономист Фридрих фон Хайек и философ Карл Поппер. После развала СССР Запад с новой силой подхватил эту идею. Так, в 2009 году на июльской Парламентской Ассамблее ОБСЕ в Вильнюсе была принята резолюция, в которой были приравнены нацизм и советский коммунизм. Этот документ считаем необходимым частично процитировать:

«…в двадцатом веке европейские страны испытали на себе два мощных тоталитарных режима, нацистский и сталинский, которые несли с собой геноцид, нарушения прав и свобод человека, военные преступления и преступления против человечества… напоминая государствам-участникам ОБСЕ об их обязательстве «четко и безоговорочно осудить тоталитаризм»… напоминая об инициативе Европейского парламента объявить 23 августа, т.е. день подписания 70 лет назад пакта «Риббентроп-Молотов», общеевропейским днём памяти жертв сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней».

Вполне внятно написано, что весь наш народ-победитель, который разбил фашистскую скверну, — преступник, что все социалистические завоевания — преступны. В данном документе грубая манипуляция, нет исторического контекста и причинно-следственных связей, зато есть штампы и шаблонные обвинения, направленные против всей русской цивилизации.



А далее резолюция призывает:

«— настоятельно призывает государства-участники:

a) продолжать изучение тоталитарного наследия и повышать осведомлённость о нём общественности,

b) разрабатывать и совершенствовать учебные пособия, программы и мероприятия, особенно для молодых поколений, о тоталитарной истории, человеческом достоинстве, правах и основных свободах человека, плюрализме, демократии и терпимости,

c) поощрять и поддерживать деятельность НПО, проводящих исследовательскую и просветительскую работу о преступлениях тоталитарных режимов;

— просит правительства и парламенты государств-участников полностью избавиться от структур и моделей поведения, нацеленных на то, чтобы приукрасить тоталитарное правление, попытаться к нему вернуться или же стремиться продолжить его существование и в будущем, препятствуя полной демократизации;

— вновь обращается с призывом ко всем государствам-участникам открыть свои исторические и политические архивы;

— выражает глубокую обеспокоенность по поводу восхваления тоталитарных режимов, включая проведение публичных демонстраций в ознаменование нацистского или сталинистского прошлого, а также возможного распространения и укрепления различных экстремистских движений и групп, включая неонацистов и скинхедов».

Как мы можем заметить, в России реализуется концепция десоветизации точно в соответствии с этим документом. В содержании документа нет исторической достоверности, нет цели защитить русский народ. Безапелляционный приговор вынесен, извольте исполнять.



Это не конспирология, это реальная политика объединённого Запада против России. Мотивация наших геополитических оппонентов понятна. Их задача состоит в максимальном ослаблении России, чтобы вывести её из игры и предъявить счета для оплаты.



Поэтому формируются идеологические, исторические, концептуальные, политические ловушки в виде подобных документов.



Вопрос заключается в том, зачем некоторые российские госструктуры, СМИ, отдельные чиновники (разных уровней), публичные лица и медийные персоны ведут войну с российской историей? За чью команду они «играют»?

ПОЧЕМУ СЛУЧИЛАСЬ ПОНОЖОВЩИНА В ПЕРМСКОЙ ШКОЛЕ?

Две с половиной минуты — достойная скорость реагирования охранных служб. Однако реагировать нужно государству на корни проблемы. Популяризация криминала через телевидение, формализм в отношении молодёжной политики, ликвидация советского образования и его воспитательной функции, а также насаждение идеологии потребительства — вот то, что необходимо срочно менять для предотвращения трагедий.

Единственное, что можно сказать, что все усилия по превращению школ в островки безопасности превратились в превращение школ в подобие спецколоний для несовершенолетних, где вход и выход строго контролируется, где на входе стоят не советские бабы Мани с швабрами, следившие, чтобы «враг» не прошёл в грязной уличной обуви, а специально нанятая охрана, следящая, чтобы не прошли террористы и незнамо кто ещё.

Данный случай показывают тщетность мер по превращению общества в концлагерь. Всё равно это не спасает от подобных инцидентов, которые могли произойти где угодно, а не только в Перми, как не усиливай охрану. Систему ценностей в обществе нужно менять, а не усиливать охрану школ, детсадов, больниц, поликлиник и далее везде.

Эстетика насилия является производной тех отношений, которые сложились в последнее время между людьми. Когда схема «человек человеку волк» начинает воплощаться в детском коллективе, мы приходим в недоумение, или в ужас. Но дети лишь повторяют то, что видят во взрослом мире.



Если любой телеканал, любой кинозал от Владивостока до Центральной России демонстрирует один набор фильмов, одну линейку смыслов, где виден культ насилия, культ человека-одиночки, человека с топором «имеющего право», то это неизбежно врастает и в детскую среду.

Одновременно, в Перми имело и другое событие, которое характеризует культурный уровень общества и власти.

В Перми по предписанию госинспекции по охране памятников объектов культурного наследия в ночь на 16 января с фасада «элитной» пермской гимназии им. Дягилева был демонтирован патриотический плакат с изображением 48 выдающихся деятелей истории России и Пермского края. Баннер с портретами 48 выдающихся деятелей истории России «Моя Россия — наш Пермский край. Изучаем, знаем, понимаем» появился на фасаде гимназии им. Дягилева в августе 2017 года в преддверии нового учебного года.



Среди портретов Пушкина, Есенина, Ивана Грозного, Ермака, известного пермского доктора Граля, уроженца Перми Дягилева был также и портрет Иосифа Сталина. В ответ на это участники либерального сообщества Перми организовали травлю школы и её руководства из-за наличия изображения Сталина.

В частности, директор книжного магазина «Пиотровский» Михаил Мальцев, известный тем, что предоставлял площадку своего магазина для выступлений бандеровцев, в нецензурной форме на странице в Facebook стал оскорблять педагогический состав школы и заявил о намерении устроить акт вандализма.



Его поддержали экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов и бывший член пермского обкома КПСС, министр в правительстве Бориса Ельцина Евгений Сапиро. Оба известны тем, что организовали бюджетное финансирование частного музея «Пермь-36», где пропаганда антисоветизма сочеталась с восхвалением бандеровцев и реабилитацией нацизма. Эта травля нашла понимание со стороны властей Пермского края.

Символично, что демонтаж патриотического баннера произошёл ровно на следующий день, после того как ученики пермской школы №127 устроили поножовщину, в ходе которой нанесли многочисленные ранения учителю, ученикам 4 класса и друг другу.

Таким образом, инцидент в пермской школе вполне можно считать результатом провала духовно-нравственного и патриотического воспитания в условиях либерального идеологии не только в Пермском крае, но в целом по России.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

По своим причинам все перечисленные тенденции и проблемы в современной культурной политике сводятся к двум интегральным факторам.



Первый — это устранение государства от целевого управления культурой, которую низвели только до одной из сфер (хотя и при таком взгляде не культуру всё равно государству не дают полноценно управлять). При устранении влияния государства на культуру были перенесены принципы функционирования рынка. Но то, что такой перенос катастрофичен для культуры, хорошо известно во всем мире.

— это устранение государства от целевого управления культурой, которую низвели только до одной из сфер (хотя и при таком взгляде не культуру всё равно государству не дают полноценно управлять). При устранении влияния государства на культуру были перенесены принципы функционирования рынка. Но то, что такой перенос катастрофичен для культуры, хорошо известно во всем мире.

Второй интегральный фактор — целенаправленная деятельность, направленная на разрушение идеалов культуры и осуществление инокультурного внедрения. Цель: русская, российская культура в логике этой борьбы подавляется, западная — транслируется. Ключевой метод — прямая пропаганда.



Ввиду этих двух факторных линий должна бы и выстраиваться, как противовес, российская государственная политика в сфере культуры. В противовес действию фактора устранения государства, должна быть принята стратигема активной государственной включённости в управление культурой.

Фактический отказ от государственного управления в сфере культуры связан с распространённым представлением о нераспространяемости влияния государства на ниши бытия человека, связанные с творчеством и духовной жизнью. Идеологически этот подход либеральный.



Для того, чтобы он был сформирован длительное время, начиная с перестроечного периода, шёл поток публикаций, направленных на критику проявлений тоталитаризма в сфере культуры. Хотя начало было положено ещё в хрущёвскую «оттепель».

Продуцировалось искусственное противостояние — художник и власть. Обман состоял в сведении государственной политики исключительно к методам директивного управления. Очевидно, что директивные методы в отношении культуры имеют известные изъяны. Но государственная политика ими не исчерпывается. Существуют и иные — бесструктурные методы (косвенного управления, контекстного управления и т.п.).

Управление культурой не может осуществляться и развиваться, в частности, без соответствующего финансирования. Обеспечить его за счёт рынка — невозможно. Рынок ориентирован на получение прибыли, но далеко не всякая творческая продукция прибыльна. Соответственно, без государственного участия в развитии культуры не обойтись.

Противодействие в осуществлении инокультурной экспансии может и должно заключаться в акцентированной поддержке собственной цивилизационно идентичной культуры и в установлении фильтров на распространение экспансионистской продукции. С одной стороны, цивилизационно идентичная российская культура должна получить в России преференции.

Другая сторона проблемы заключается в необходимости установления цензурируемых механизмов, препятствующих деятельности по подрыву идеалов культуры.

Третья составляющая состоит в целесообразности создания собственной системы культурной пропаганды, проведение собственной культурной экспансии. Культурная экспансия означает в данном случае трансляцию лучших российских образцов культуры в мир методами культурного сотрудничества.

Состояние культуры должно увязываться с состоянием общественной безопасности и оцениваться, наряду с иными оценками, через призму последней.

ПОСЛЕПОСЛЕСЛОВИЕ

…9 Мая мы видели на наших улицах и новейшие достижения оборонки, и десятки млн (!) человек на марше «Бессмертного полка» по всему миру. Эти факты — явления одного культурного порядка. Как современная оборонка следует традициям легендарной советской инженерно-конструкторской школы, так и миллионы россиян ощущают себя наследниками и продолжателями легендарной славы своих предков.



Всё вместе это — Большой театр, Эрмитаж, Третьяковка, МХТ, консерватория, скромная районная библиотека, городская художественная школа, музыка, СМИ, интернет и даже архитектура зданий — и есть пространство культуры, где формируется историко-культурная идентичность, без которой любой танк лишь кусок железа, пусть даже очень технологичный.



Перефразируя известную аксиому, хочется сказать: если государство не кормит и не создаёт свою культуру, её будет кормить и создавать кто-то другой. И тогда в конечном итоге всё равно придётся кормить чужую армию.

Пора собирать камни…

ИАЦ

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