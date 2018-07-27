Российская пенсионная система — глобальная подмена и обман граждан

В преддверие дней, на которые намечены организованные разными политическими силами протесты против так называемой «пенсионной реформы», стоит прояснить несколько базисных понятий и представлений.

Против чего, собственно, имеет смысл протестовать и чего требовать — за что бороться? Кажется очевидным: против повышения возраста выхода людей на пенсию. Верно, но лишь как общепонятное и для большинства на интуитивном уровне неприемлемое. Но если власти пойдут на попятную и возраст выхода на пенсию увеличат не столь радикально, а то и вообще трогать не будут, но, при нескольких «естественных» для них условиях?

Во-первых, сам размер пенсии будет и далее деградировать — уменьшаться. При том, что он и сегодня не дотягивает даже до минимальных стандартов, рекомендованных Международной организацией труда. То есть, до сорока процентов от средней зарплаты в стране, а тенденция последних лет — дальнейшее уменьшение.

Во-вторых, увеличат норму отчисления от фонда зарплаты на каждого работника якобы на его будущее пенсионное обеспечение — фактически еще более увеличат суммарную налоговую нагрузку на работодателей, а значит и на весь производительный сектор экономики. Как следствие — дальнейшее закрытие предприятий, сокращение рабочих мест и стагнация экономики и социальной сферы.

В-третьих, еще более увеличат коммерциализацию того, что ранее у нас называлось здравоохранением, а теперь целенаправленно превращается в заурядную сугубо коммерческую отрасль экономики — «оказание медицинских услуг». Собственно, «услуги» эти и так по цене, равно как и необходимые лекарства, большинству пенсионеров уже совершенно недоступны. Дальнейшее сокращение перечня анализов, которые наш гражданин, в том числе пенсионер, может сделать в поликлинике бесплатно, а также сокращение перечня бесплатных процедур и увеличение их периодичности.

Напомню: еще совсем недавно, как наследие от времен СССР, обязательная всеобщая диспансеризация у нас была ежегодной, теперь же, да еще и преподносимая как великое благодеяние — раз в три года.

Так вот, если в результате протестов и лозунгов, выносимых на них, власти пойдут на попятную с возрастом выхода на пенсию, но на тех «естественных» для них условиях, которые я описал выше, будем ли праздновать победу?

Нынешняя власть и ее пропагандисты намеренно представляют суть дела так, как будто иных выходов нет. Максимум еще несколько лет «потерпеть», «отложить реформы», но тогда в будущем ситуация, мол, будет еще хуже. А решение одно: либо — сокращать обязательства государства перед гражданами (что они так прямо, разумеется, не называют), либо и далее увеличивать поборы с этих самых граждан и с любой формы их экономической активности. Пусть и не в прямой, а в косвенной форме.

Мол, критиковать и отрицать каждый может, а что вы предлагаете взамен? Но всякая попытка предлагать что-то взамен в рамках уже навязанных властью и неформально принимаемых обществом мошеннических условий — уже заведомый проигрыш. Нужно отказываться от этих самых мошеннических условий. Их суть хорошо видна на примере так называемой «пенсионной системы» и требования ее «сбалансированности».

Не задумывались: почему привязку размера средней пенсии к размеру средней заработной платы по стране власть так упорно не делает? Во всей пропагандистской риторике в обеспечение «пенсионной реформы» речь — исключительно об обещаемом взамен абстрактном «повышении пенсий». Звучит то «на тысячу рублей в год», то «с опережением инфляции». Все, что угодно, но только не базисное «коэффициент замещения — не менее 40%» (как рекомендует МОТ, но чего у нас нет и в помине).

В то же время, жесткая привязка объема средств, расходуемых на пенсионное обеспечение граждан, к отчислениям работающих граждан в пенсионный фонд — для властей аксиома. Почему же так?

Да потому, что первое — позволяет властям не принимать на себя никаких обязательств перед гражданами всерьез, более того — просто отказаться от тех обязательств, которые для большинства более или менее цивилизованных государств — давно норма.

Второе же — позволяет совершенно необоснованно и весьма радикально ограничить размер пенсий якобы объективными условиями. Более того, загнать ситуацию в совершенный тупик — перевести ее из социально-политического конфликта между властью (шире — социально-экономическими «верхами») и обществом в гражданский конфликт между ныне работающими и пенсионерами. Мол, вот вам обглоданная кость — и деритесь за нее (там, внизу), как хотите…

Абсурдность навязанной нам властью идеологии и практики отдельной от всего прочего «пенсионной системы» и требований ее отдельной сбалансированности легко показать всего на нескольких примерах. Представим себе, что с такой же уверенностью и настойчивостью на производство вооружений в сфере военной промышленности разрешалось бы расходовать исключительно средства, получаемые как доходы от продажи вооружений за рубеж (плюс продажи тех же вооружений своим компаниям и согражданам — уж коммерциализировать — так коммерциализировать…). Этакая идея «самоокупаемости оборонки». При обязательном требовании «сбалансированности военно-промышленного комплекса».

Скажете — абсурд? Но так ли уж бОльший, нежели нынешняя пенсионная система и требование ее сбалансированности?

Или, как вариант, расходовать на военную промышленность исключительно средства, целевым образом отчисляемые от доходов других, гражданских отраслей именно тяжелой промышленности. И где при таком подходе были бы заказы на оборонку, как они оплачивались бы?

А на детские садики расходовать — исключительно отчисления от пансионатов и домов отдыха для взрослых, работающих. При этом на развивающие игры и прочее обучение детей — исключительно отчисления от коммерческих школ переобучения и переквалификации взрослых…

Дальше — больше. Почему бы не установить, что на шикарные сервизы, вилки, ложки и ножи для какой-нибудь «Роснефти» (помните историю с роскошным госзаказом?) можно расходовать средства исключительно как отчисления от продажи тарелок, вилок и ложек обычным согражданам? А если потратили больше, то в стране «тарелочно-вилочная система не сбалансирована».

А шикарные яхты олигархам — привязать к отчислениям от утлых лодченок большинства сограждан, потянувшихся к воде… Иначе — «система не сбалансирована»…

Понятно, в чем суть мошенничества, подмены понятий? «Системой», в данном случае — «пенсионной системой», с последующим требованием ее «сбаланированности» намеренно называют лишь произвольно вырванную из контекста абсолютно и заведомо не самодостаточную часть общей единой социально- экономической системы. Так эту, намеренно вырванную ущербную и не самодостаточную часть общей системы никогда не удастся «сбалансировать» — во всяком случае — на приемлемых для нас условиях.

Достаточно напомнить, что отчисления в пенсионный фонд — далеко не единственный, по сути, налог, который нам с вами прямо или косвенно приходится платить. Но пенсионное обеспечение граждан намеренно поставили в зависимость исключительно от объема сбора по этой заведомо ущербной статье.

Где же выход? Очевидно: в принципиальном отказе от какой-либо отдельной от всего прочего «пенсионной системы» и ее отдельного кармана — Пенсионного фонда России.

Граждане России должны осознать себя не чужеродными для своей страны гастарбайтерами, социальное обеспечение которых осуществляется исключительно на основе страховки (что отчислил, на то строго арифметически потом и получил), но сособственниками и наследниками всей страны, всего, что в ней есть, прежде всего, — территории, природных богатств, научно-технического, оборонного и даже человеческого потенциала.

А пенсии в этих условиях, при таком самоопределении граждан и всего народа — никакие не жалкие отчисления в какой-то отдельный пенсионный фонд от целенаправленно занижаемых зарплат работающим, но безусловные обязательства государства перед прежде работавшими поколениями. И исполняться эти обязательства должны приоритетно из единого общего федерального бюджета, наполняемого, как известно, не как какие-либо узкие целевые отчисления, но как взимаемые самыми разнообразными способами (кстати, периодически меняющимися — в зависимости от изменения экономической ситуации) доли от всего совокупного валового внутреннего продукта страны.

И что тогда — может ли при такой систем быть в принципе какая-либо проблема несбалансированности пенсионной системы, например, в связи с уменьшением количества работающих, приходящихся на одного пенсионера и т. п. Да категорически — нет. Тем более, в условиях стремительно набирающей обороты автоматизации и роботизации. Нет вообще никакой объективной необходимости повышения возраста выхода людей на пенсию.

Возможно и типично другое — несбалансированность всей бюджетной системы, нехватка средств на реализацию тех или иных задач, стоящих перед государством. Так на то и общество, на то и формируемая им власть, чтобы эти общие для страны проблемы (а не отдельные для уже отработавших свое пенсионеров!) решать.

Но, при этом, что бы ни было, неуклонно приоритетно обеспечивать свои безусловные обязательства перед прежними поколениями, без которых не было бы вообще ничего — ни страны, ни людей, ни всего того, из чего сегодня и завтра можно черпать новые ресурсы для будущего развития.