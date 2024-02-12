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Дождались! В России запускают гражданскую версию Ил-76МД-90А

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Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина приступил к сертификации по гражданским нормам глубоко модернизированного военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90А. Спрос на эти машины как в России, так и за её пределами сегодня многократно превышает возможности производства. Что делается для кратного наращивания выпуска, когда полетят новые Ту-214, МС-21 и Суперджеты, а также о очередной истории спасения и итогах гуманитарной акции нашего проекта расскажем в сегодняшнем выпуске.
 

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Модернизация и увеличение производства российских военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Рассказывается о начале сертификации гражданской версии этого самолета, планах по наращиванию его производства до 20 машин в год.

2. Запуск производства и планы по выпуску новых пассажирских самолетов: Ту-214, МС-21, Суперджет. Описываются меры по модернизации производственных мощностей на соответствующих авиазаводах.

3. Новости промышленности: запуск производства новых двигателей, автомобилей, станков и др.

4. Открытие новых предприятий в ряде российских регионов.

5. История спасения мальчика, провалившегося под лед.

6. Отчет о помощи многодетной семье в приобретении дома.

Вывод: в выпуске подробно освещались позитивные события в экономике и промышленности России – запуск производства новой авиационной и автомобильной техники, открытие предприятий. Также рассказывалось о героическом поступке человека, спасшего ребенка, и о благотворительной акции.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UAsSPPzCWxA
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