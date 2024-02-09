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Цивилизационное управление достижением целей общественного благоденствия. Лекция Виктора Ефимова

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В этом видео Ефимов Виктор Алексеевич рассказывает о цивилизационном управлении достижения целей общественного благоденствия.

00:00 Цивилизационное управление достижением целей
02:56 А экономика какой должна быть?
04:48 Что является вектором управляющего воздействия?
07:31 Главное, какие цели мы решаем
09:12 Выявление проблемы или фактора среды
12:30 Что сейчас подразумевается под управлением?
15:13 Как это применить в жизни
23:37 Понадобится общественно полезная психология
24:30 Зависимость от инстинктов
24:55 Слепое бездумное подражательство
25:18 Демонизм с Я-центричным мировоззрением
26:03 Человечный тип строя психики
26:30 Эмерджетность. Что это такое?
27:56 Именно это и определяет пользу для общества
28:08 Тектология Богданова. Три типа сборки
29:25 Приоритеты обощенных средств управления обществом
37:24 Всё это начинается с Булгакова
38:08 Цивилизованное управление в суперсистемах
40:34 Пример с пиявкой, рыбой и птицами
44:29 Взаимосвязь частных процессов управления
46:30 Как научиться всему этому?

Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции:

1. Представлена концепция полной функции управления, которая включает 7 этапов: выявление проблемы/фактора среды, распознавание его на будущее, формирование вектора целей, концепции достижения цели, создание структуры, контроль и коррекция, ликвидация/трансформация.

2. Обсуждается важность планирования "по минимуму" – исходя из минимально необходимых демографически обусловленных потребностей, а не "по максимуму" производственных мощностей.

3. Рассмотрены 6 приоритетов обобщенных средств управления обществом: мировоззренческий, исторический, идеологический, экономический, генетический, военный.

4. Предложен 4-этапный подход к развитию психики: инстинктивный, социализации, субъектности, человечный.

5. Объяснено понятие суперсистемы и ее свойства.

6. Подчеркнута важность учета объективных закономерностей бытия при формировании концепции управления.

7. Рассмотрен механизм формирования нацизма через образование и идеологию.

Вывод: в лекции представлена развернутая концепция системного цивилизационного управления обществом, основанная на определенных принципах и этапах. Управление рассматривается комплексно, с учетом объективных закономерностей и приоритетов воздействия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wNcho-PnXyg
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