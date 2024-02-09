Цивилизационное управление достижением целей общественного благоденствия. Лекция Виктора Ефимова
В этом видео Ефимов Виктор Алексеевич рассказывает о цивилизационном управлении достижения целей общественного благоденствия.
00:00 Цивилизационное управление достижением целей
02:56 А экономика какой должна быть?
04:48 Что является вектором управляющего воздействия?
07:31 Главное, какие цели мы решаем
09:12 Выявление проблемы или фактора среды
12:30 Что сейчас подразумевается под управлением?
15:13 Как это применить в жизни
23:37 Понадобится общественно полезная психология
24:30 Зависимость от инстинктов
24:55 Слепое бездумное подражательство
25:18 Демонизм с Я-центричным мировоззрением
26:03 Человечный тип строя психики
26:30 Эмерджетность. Что это такое?
27:56 Именно это и определяет пользу для общества
28:08 Тектология Богданова. Три типа сборки
29:25 Приоритеты обощенных средств управления обществом
37:24 Всё это начинается с Булгакова
38:08 Цивилизованное управление в суперсистемах
40:34 Пример с пиявкой, рыбой и птицами
44:29 Взаимосвязь частных процессов управления
46:30 Как научиться всему этому?
Комментарий редакции
Ключевые тезисы лекции:
1. Представлена концепция полной функции управления, которая включает 7 этапов: выявление проблемы/фактора среды, распознавание его на будущее, формирование вектора целей, концепции достижения цели, создание структуры, контроль и коррекция, ликвидация/трансформация.
2. Обсуждается важность планирования "по минимуму" – исходя из минимально необходимых демографически обусловленных потребностей, а не "по максимуму" производственных мощностей.
3. Рассмотрены 6 приоритетов обобщенных средств управления обществом: мировоззренческий, исторический, идеологический, экономический, генетический, военный.
4. Предложен 4-этапный подход к развитию психики: инстинктивный, социализации, субъектности, человечный.
5. Объяснено понятие суперсистемы и ее свойства.
6. Подчеркнута важность учета объективных закономерностей бытия при формировании концепции управления.
7. Рассмотрен механизм формирования нацизма через образование и идеологию.
Вывод: в лекции представлена развернутая концепция системного цивилизационного управления обществом, основанная на определенных принципах и этапах. Управление рассматривается комплексно, с учетом объективных закономерностей и приоритетов воздействия.