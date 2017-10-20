Основа общечеловеческой цивилизационной идеи

Концептуал СМИ В эпоху коммуникаций возникла необходимость создания объединяющей всех новой идеи

В эпоху коммуникаций, когда Интернет, средства связи, масс-медиа сближают людей разных вер, наций, культур, возникла необходимость создания объединяющей всех новой идеи. Различные религии мира, культуры планеты на протяжении многих столетий формировались вдали друг от друга, когда не было особых возможностей для путешествий, контакта с другой культурой. Теперь, когда в командировку и в отпуск люди летают во все точки мира, когда представители разных религий, культур и народов живут в одном доме, необходимо создать универсальную идеологию, которая будет содержать в себе суть всех духовных учений, и находиться так же в гармонии и с современной наукой.

В России тоже все ждут появления новой национальной идеи, которая объединит и возродит наше общество, которая, соответствуя историческому духу России, станет одновременно и Новой Цивилизационной Идеей, способной спасти этот мир, движущийся сейчас полным ходом в сторону экологических катастроф, социальных конфликтов, экономических бедствий.

Я хочу сформулировать суть новой цивилизационной идеи, которая, если принять её к руководству, легко устранит искажения в системе ценностей современного человека, объединит общество и приведёт к процветанию на всех его уровнях. Эта идея проста, гениальна, легко понятна каждому, не вызывает сомнений, формулируется в двух словах, легко принимается всеми. Являясь основой устойчивого развития общества, она ясно передаёт суть всех духовных учений и объективно, на уровне науки, объясняет необходимость смены конкурентной эгоистической парадигмы развития.

Необходимо признать, что все проблемы современного общества являются следствием неверных критериев оценки развития общества. В навязанной современному обществу системе оценки положение дел в государстве оценивается экономическими показателями: количеством инвестиций, экономическим ростом, уровнем ВВП – УРОВНЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ. В то время, как настоящий прогресс человека и общества – это не прогресс потребления, а ПРОГРЕСС ОТНОШЕНИЙ всех уровней.

Прогресс отношений – это и есть общий знаменатель, выражающий суть всех религий. Заповеди всех духовных учений предостерегают нас от того, что ведёт к разрушению отношений: не лги — ложь разрушает отношения между людьми; не укради — воровство разрушает отношения между людьми; не злословь — злые слова ведут к разрушению отношений; не изменяй мужу, жене — измены ведут к разрушению семьи, отношений. Не убий (в том числе и животных, себя) — убийство есть полное прекращение любых отношений…

С точки зрения современной науки, человек отличается от животных высшими нервными функциями, —способностью к осознанному построению и развитию отношений. Развитие отношений, таким образом, – точка соприкосновения науки с религией.

Прогресс отношений как принцип и цель человеческой жизни – это и есть цивилизационная идеология, содержащая в себе надмирную идею социальной справедливости и взаимопомощи. Это – исторически обоснованная «Новая» идея возрождения России и всего общества.

Духовный прогресс – это прогресс взаимоотношений всех уровней: как между людьми, так и между людьми и окружающей их биосферой, Природой, представителями всех форм жизни, которые населяют сейчас нашу планету, поскольку все мы живём в замкнутой биосистеме, что является также частью экологического мышления. Из этого, в том числе, следует, что нужно запретить всё, что разрушает экологию – в этом проявится и наша забота о будущих поколениях, а для тех, кто верит в реинкарнацию (индуизм и буддизм) – забота и о своем будущем так же: мы сами ведь будем жить в этом мире! Прогресс отношений всех уровней, который включает в себя так же заботу о детях и внуках, всех будущих поколениях, сформулирован в определении устойчивого развития общества: «ни одно поколение не имеет права брать больше, чем может возобновить и оставить другим поколениям!»

Принятие этого принципа к действию, в том числе, означает отказ от интенсивного земледелия, варварски истощающего химией почву по принципу «после меня – хоть потоп!» и переход к натуральной аграрной формы хозяйства, выращивающей продукты питания естественным натуральным природосберегающим образом. Сейчас, когда плодородные почвы стремительно уничтожаются химией, и эрозией, а живые продукты и организмы уничтожаются технологией ГМО, возврат к натуральным научным, в том числе и безпахотным технологиям, за 4-6 лет может восстановить почвы, вернуть в них полезные минералы, повысив урожайность в 1,5 – 3 раза, сохраняя почву для будущих поколений. Но для этого нужно отказаться от приоритета сиюминутной наживы, ради которой частные асоциальные корпорации с помощью продвигаемых ими законов уничтожают Природу, экологические частные натуральные виды хозяйства и оставляют человечество в прямом смысле без будущего.

Наша забота о Природе и внуках (и о себе в том числе, если нам суждено здесь снова родиться) проявляется, в том числе, в том, что мы сдаём в переработку бумагу, металл и стекло, что конечно, чуть более хлопотно, чем их бросить в ведро и затем сжечь на заводе по сжиганию мусора. Но зато мы спасаем Природу от истощения недр, вырубания сотен лесов, которые мы не сажаем.

О приоритете отношений над потреблением говорится во множестве русских пословиц. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей!» Если твоя цель – отношения, если у тебя есть сто друзей, то у тебя будет и сто рублей, и даже больше! Но если твоя цель – это рубли, если ты ради выгоды предаёшь дружбу, то у тебя не будет друзей, а чуть позже – не будет и денег.

В том же ракурсе отношений можно рассмотреть выражение «Не ставь телегу впереди лошади!» Лошадь – живая, она символизирует отношения; а материальный прогресс, мёртвые вещи — телега, которая сама за ней следует. Казалось бы, разница небольшая – что сделать критерием оценки и целью: улучшение отношений или материальный прогресс? Но если поставить телегу впереди лошади, то мы далеко не уедем, телега свалится на первом же повороте в канаву, а лошадь сломает хребет – что мы и видим сейчас: мы уже разрушаем свое близкое будущее, страны балансируют на грани социальных, экономических, политических катастроф именно вследствие разрушения здоровых возвышенных отношений между людьми. Если телега там, где должна быть – можно о ней не заботиться: она едет следом. Приоритет отношений влечет за собой и материальный достаток, устойчивый материальный прогресс.

Благополучие, процветание общества приходят лишь только тогда, когда проводится направленная работа по улучшению взаимоотношений между людьми. Именно это, а не что-то другое должно быть целью системы образования, воспитания в школах и в ВУЗах. Выпускников школ сейчас учат лишь только как зарабатывать деньги, при этом отношения даже друг с другом такие, что с каждым днём учащаются убийства подростками сверстников и членов семьи. Дети не знают, как строить здоровые отношения в обществе, как уважать старших, как выбирать спутника жизни, как строить здоровые отношения в семьях. Их учат другому. Все фильмы, которые они с детства видят, их ориентируют уже только на деньги, а все компьютерные игры сегодня – это разрушалки, зарабатывалки и убивалки. Всё это становится их ценностью жизни.

Людей нужно любить, а вещи — использовать. Сейчас вещи — любят, а людей – просто используют вследствие концептуальной подмены оценки критериев прогресса с отношений на деньги, на экономику. Реальная ценность – не деньги, а отношения. Только они, а не деньги, не нефть делают общество непобедимым и сильным.

Именно благодаря ориентации на отношения мы победили в Войне: наши деды грудью закрывали амбразуры ради других, с мыслью: «пусть я умру, но другие после меня пусть живут лучше!» Именно благодаря ориентации на отношения страна за две пятилетки (за 10 лет!!!) из полной разрухи полностью восстановилась и стала мировой Сверхдержавой. «Человек человеку друг, товарищ и брат!», «Сам пропадай, а товарища выручай!» — эти словесные формулы, закладываемые в сердце с пелёнок, были залогом сплочения народов, выдающихся достижений во всех сферах искусства, труда.

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА КАК ЦЕЛЬ ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА. Актуализация и самоактуализация являются главной и подлинной ценностью жизни. Не деньги. Деньги — это лишь средство, которое, если их делают целью, закрывает прогресс, процветание общества. Творческое самораскрытие, самоактуализация (духовный прогресс) каждого индивидуума, личности — это цель общества, ориентированного на прогресс отношений.

По-настоящему актуализироваться, полноценно раскрыть находящиеся в нас таланты, способности можно лишь без привязки к деньгам, в духе хобби, служения людям, в атмосфере, где тебя и все твои способности ценят, где тебе не завидуют, не рассматривают как соперника, конкурента. Саморазвитие, актуализация, полное проявление всех талантов возможно только лишь в русле развития отношений. Любовь — это сосредоточенность на благе других. В отличие от индивидуализма, который развивается из противопоставления себя остальным. Когда человек сосредоточивается на экономических показателях — он становится индивидуалистом, склонным к асоциальным поступкам. Воспитание в ориентации на экономические показатели делает людей социопатами, опасными и для общества, и друг для друга.

Когда люди ориентированы на экономические показатели, они начинают жить неестественной для себя, искусственной жизнью, играя навязанные им «законодателями мод» роли, подавляя порой в себе высокие чувства, действуя порою бесчеловечно, чтобы соответствовать не приносящим им счастья стандартам престижа, достатка и положения в обществе — «быть выше других», «не быть «лузером» и т.д. Все отношения с другими становятся очень корыстны: «что от него я могу получить?», «как его можно использовать?»

Когда мы сосредоточены на деньгах, личной выгоде — мы по-настоящему не живём, потому что сосредоточены на будущем. В то время как совершенствование взаимоотношений – это жизнь в настоящем, жизнь ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Жить отношениями, относясь к каждому как к частице Бога – это и есть духовная жизнь, жизнь в настоящем.

Парадокс заключается в том, что в стремлении к деньгам, к личной выгоде, человек совершает поступки, лишающие его хорошего будущего. Если же мы сосредоточены на развитии отношений — мы сосредоточены на том, что мы можем хорошего сделать людям СЕЙЧАС, наши правильные действия в настоящем обеспечивают нам хорошее будущее. Это «диалектический парадокс», принцип которого нужно не столько понять, сколько прочувствовать, применив в жизни. С детства мой принцип по жизни таков: Если ты полезен для социума — социум о тебе позаботится: думай не о том, как взять у других; думай о том, как быть людям полезным! Тем более, что раскрытие всех наших способностей возможно лишь без привязки к деньгам, в духе служения людям.

Только в стремлении быть людям полезным человек может раскрыться, ощутить себя по-настоящему Личностью Полезной Другим, самоактуализироваться.

Актуализация — это когда нас актуализирует кто-то другой, признавая наш вклад, похвалив. Это важно. Но гораздо важнее самоактуализация, которая не зависит от мнений других — это внутренняя радость, которая приходит к нам изнутри, когда мы ощущаем, что живём мы не зря, когда живём для других. Разница между самоактуализацией и актуализацией такая же, как между достоинством и гордостью.

Гордость основана на сравнении себя с окружающими. Человек гордится, когда превосходит в чем-то других или когда его хвалят. Достоинство же — это внутреннее самоуважение, которое не зависит от сравнения себя с другими, от внешних признаний, похвал. Достоинство — это и есть самоактуализация, внутреннее удовлетворение, самоуважение, которое приходит, когда мы ощущаем ценность и полноту своей жизни, используя и развивая заложенные в нас от рожденья таланты в служении другим. Принести максимальную пользу обществу, актуализироваться и самоактуализироваться полностью может лишь социальная личность, ориентированная на отношения, а не на экономику.

Только в приоритете общения, в русле развития отношений человек может уважать себя сам, завоёвывать уважение и доверие других, жить полноценно и творчески, радостно, свободно, спонтанно живя, проявляя себя в настоящем — в противовес комплексам тех, кто глушит в себе голос совести ради выгоды, искусственных почестей, славы, престижа. Лучшие мастера — те, кто творят не за деньги. Парадокс номер два заключается в том, что больше всего люди готовы платить за шедевры, которые создаются как раз не за деньги, а в потоке спонтанного творческого проявления и раскрытия личности в духе служения людям — чтобы им принести радость! Тот, кто нацелен на то, чтобы приносить другим радость всей своей жизнью не сможет сделать брак или поступить с другими нечестно.

Те, кто ориентирован на благо других — как самонаводящиеся ракеты, нацеленные приносить благо всем, каждому в любых ситуациях. Тех же, кто корыстен, нужно всегда поправлять, потому что чем больше человек думает о себе, тем более он агрессивен и меньше чувствителен к нуждам других. В Библии говорится, что чем дальше от Бога — тем больше заповедей. А у ангелов заповедь только одна. Потому что чем меньше любви — тем меньше естественности. И тем больше необходимо «протезов» в виде искусственных правил, направляющих наши действия на благо других.

ПРОГРЕСС ОТНОШЕНИЙ – ЭТО ПРОГРЕСС ОБЩЕСТВА И ОДНОВРЕМЕННО — ДУХОВНЫЙ ПРОГРЕСС

В древних санскритских трактатах есть утверждение, что мы живем в трёх телах, — в трёх связанных друг с другом голографических информационных системах: в теле, которое видим в зеркале, в теле социума и в теле Вселенной, которая является материальным проявлением Вишну (Всевышнего). Каждый из нас играет важную роль клетки (ткани, органа) как в теле социума, так и в гигантском космическом божественном теле. Состояние общественного организма определяется его обменом веществ — качеством взаимоотношений его различных частей. В том числе их взаимоотношений с Природой – космическим телом.

В духовный мир входят те, кто научился действовать в этой образовательной материальной системе – в космическом теле, в теле социума, как здоровая клеточка всех этих тел, то есть, чьи отношения с окружающим миром поднимаются до уровня отношений обитателей духовного мира, — уровня абсолютной гармонии, о которой и говорили святые, философы древности. Святость — здоровое состояние психики — это состояние, когда человек перестает противопоставлять свои интересы интересам окружающих, когда он действует в гармонии с миром и как его (Его) часть — это и есть состояние С-ЧАСТЬ-Я, вернуться в которое человек так стремится.

Смысл жизни всех сотворённых существ — в наслаждении (все тянутся к радостям жизни и избегают боли); смысл ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ жизни – в достижении высшего уровня наслаждения в состоянии С-ЧАСТЬ-Я – единения с миром. В эмоциональном единении с миром, – в любви.

Голографический принцип мироздания признается современной наукой. Это означает, что на всех уровнях Творения заложены одни и те же принципы, и все уровни связаны друг с другом: каждый фрагмент мироздания содержит в себе информацию о всём сущем. Именно поэтому из одной клетки можно вырастить весь организм: клетка содержит в себе информацию обо всём теле. И даже о целой Вселенной. Это – это один из фрагментов многоуровневых связей между микро — и макро-космосом: клеточки в теле и телом, между нами и Космосом. Это подобно тому, как в любой точке мира можно получить информацию всей сети Интернет. Поэтому и говорят, что Всевышний может проявить себя в любой точке пространства…

Согласно ведическим текстам, Душа, чтобы достичь совершенства, должна научиться:

1) Поддерживать своё тело здоровым физически;

2) Поддерживать здоровые отношения с окружающими, не противопоставляя свои интересы другим — жить в интересах общественного организма;

3) Заботиться о всём окружающем мире, относясь к Природе как к Матери, и материальному проявлению Бога.

Я бы назвал этот взгляд эколого-социальным мышлением. Он абсолютно укладывается как в лоно современной науки, так и в лоно всех существующих ныне религий.

Он может и должен стать платформой, объединяющей всех людей на планете. Эта платформа – венец философий, науки, венец здравого смысла и – суть всех духовных учений. С той разницей, что атеисты осознанное развитие взаимоотношений между людьми и со всем окружающим миром могут рассматривать как проявление в человеке эволюционного совершенства; для верующих же развитие отношений друг с другом будет проявлением их любви к Богу –Творцу Всего Сущего.

На этой платформе самоактуализация каждого является манифестом и целью общественного мироустройства: организм здоров, когда каждая клеточка в организме здорова. Весьма любопытно, что в санскрите – древнем пра-языке, прародителе всех языков нашей планеты два ныне разных понятия «призвание» и «религия» определяются одним словом: дхарма. То есть — здоровое, гармоничное общественное мироустройство подразумевает, что религией человека является использование своих заложенных в нём талантов (которые называют призванием) в служении обществу. Это — понятие Дхармы.

У каждой клеточки – своя функция. В нашем теле есть множество тканей, состоящих из клеточек разного типа: красные кровяные тельца, клетки мозга, клетки костной ткани, клетки печени, мышц и иммунной системы отличаются друг от друга с рожденья. Так же и человек от рождения посылается Богом в наш мир с разными склонностями, реализуя которые в служении обществу (социальному телу) он становится счастлив. Про такого человека, который следует своей дхарме – природе говорят, что он – на своём месте, что он – мастер от Бога, что он – прирождённый хирург, музыкант или строитель.

Когда человек делает то, что ему нравится (для чего создан, как клетка определенного типа) – он достигает высочайшего совершенства. Потому что, когда мы занимаемся делом, к которому склонны, мы вкладываем в это дело себя, свою душу и достигаем в нём высочайшего совершенства, которое недоступно тем, кто делают одно дело, а думают совсем о другом. Мы можем, если нам за это заплатят, научиться ходить на руках, и есть или играть на фортепиано ногами. Очень много людей ради денег сейчас делают то, что для них неестественно. Поскольку ориентация на экономику искажает их психику. Но когда каждый будет занят своим делом, если в обществе его будут ценить не за деньги, а за то, кто он есть – мир оздоровится стремительно. Всё быстро станет на свои места. Нужно лишь только расставить здоровый приоритет в обществе.

Ориентировка на деньги искажает болезненно психику. «Психея» на латыни – «Душа». В тех странах, где ориентировка на деньги, всё больше и больше людей психически очень больны. В Америке – самой психически ненормальной стране половину больничных коек занимают душевнобольные. Они сами признают это в любимой их фразе: «у каждого человека должен быть свой адвокат и свой психотерапевт». И они этим гордятся. Почему адвокат? – потому что в среде, ориентированной только на деньги, каждый стремится других обмануть: взять побольше, а дать в ответ меньше, или не дать вообще – получить просто так, «за моральный ущерб». В этой связи все с друг другом там судятся – люди с людьми, корпорации с корпорациями. И в условиях разрушенных отношений процветают лишь те, кто на разрушении отношений и кормится: «психотерапевты», не знающие ничего о природе души, и падальщики отношений – «правовая» система, вкупе с алко- и нарко-торговцами, секс-индустрия.

От людей сейчас тщательно скрывают тот факт, установленный сексологами ещё в 30-х годах, что самое глубокое сексуальное удовлетворение, после которого у них уже нет одержимости сексом, получают лишь гетеросексуальные пары, которые любят друг друга. Те пары, которые не любят друг друга и однополые (гей-, лесби-) пары глубокой эмоциональной и сексуальной разрядки не получают. Вследствие чего они становятся еще более сексуально активны и склонны к депрессиям и извращением сексуального плана, секс-преступлениям, педо- и зоофилии, насилию. Рост сексуальных насилий – следствие разрушения глубоких возвышенных отношений между людьми вследствие ориентации их на количество, а не качество их отношений. Даже и в этой связи ориентация общества на построение возвышенных отношений принесёт всем огромное, неоценимое благо.

Если проанализировать социальное устройство древних ведических обществ в славянских народах и в Индии, можно понять, что они были монархическим социализмом, поскольку функцией главы государства в них было следить за тем, чтобы в обществе были здоровые социальные связи. Именно поэтому он и назывался наместником Бога: выполняя функцию иммунной системы, он следил за здоровьем социального организма. Советниками царя были на Руси были волхвы (в Индии — это брамины) — люди, которые учили царя, как руководить обществом, чтобы главной ценностью в нём были взаимоотношения между людьми для удовлетворения Всевышнего. Техникой безопасности было то, что волхвы и брамины не получали гос.жалования и жили той милостыней, которую собирали в народе. Представьте на одну только минуту, как ситуация изменилась бы в корне, если бы слуги народа — Госдума жили на подаяние тех, о ком они заботятся? Здесь я не имею в виду олигархов. Интересное уточнение: браманы и волхвы не занимались стяжательством и брали себе столько лишь подаяний, сколько им было нужно на день; если же им подавали вдруг больше – до конца дня они были обязаны раздать излишек тем, кто на их взгляд в этом больше нуждался. Они не занимались накопительством, чтобы не иметь привязанностей в этом мире, и чтобы не зависеть от кого или чего либо, помимо всего общества в целом и Бога.

Эта система управления обществом успешно использовалась в различных частях нашей планеты на протяжении тысячелетий. Даже современные археологи, исследуя цивилизацию Инд, занимавшую часть современного Ирана, Индии, Пакистана, Афганистана отмечают, что это было процветающее во всех отношениях общество, с совершенной планировкой городов и домов (о которой сейчас можно только мечтать). Но самое главное – в этом обществе не было особо привилегированной знати, и в нём не было необходимости в войске, хотя оно состояло из множества разных народов. Во всей этой огромной империи не было никаких разногласий.

Это — ответ на вопрос, который мне недавно задали: «А есть ли примеры обществ с высоким качеством отношений, состоящих в значительной степени из актуализированных личностей?» Согласно санскритским трактатам, главнейшей (если не единственной) задачей правителей древности была забота о том, чтобы всё общество состояло из актуализированных и самоактуализированных личностей, нацеленных на всеобщее благо.

Некоторые утверждают, что людей к прогрессу науки техники вынуждают лишь внешние суровые условия. Но это не так. Саморазвитие каждой личности было основой процветающей во всех отношениях на протяжении тысяч лет древней Индии. Нужно ли говорить, что в ведической Индии не существовало угроз внешнего плана или же вынуждающих к саморазвитию сложных погодных условий и т.д… Люди учились и развивались самостоятельно, творчески, с радостью, оставив после себя шедевры практически во всех сферах науки, искусства. Об уровне процветания Индии до варварского прихода туда британцев напоминать, наверное, не стоит. 500 лет назад это была богатейшая в мире страна. На улицах городов, в храмах, стояли отлитые из золота скульптуры с глазами из огромных драгоценных камней. Алмаз «Граф Орлов» — крупнейший алмаз в Алмазном Фонде России — как известно, является украденным глазом одной из бесчисленных этих скульптур.

Опуская причины замалчивания в современном обществе фактов существования высокоразвитых древних культур, я хотел лишь заметить, что это были культуры с высочайшим (во многом сейчас для нас запредельным) уровнем знаний, которые были основаны на социализме — ответственности каждого члена общества за благополучие всех остальных.

Проблемы же современного общества, как справедливо отмечают многие политтехнологи, начали появляться тогда, когда англосаксы навязали всему миру демоническое по своей сути Римское Право, созданное патрициями — римским олигархатом для узаконивания своих социальных неравенств. Согласно этому праву, каждый член общества теперь может обладать практически безграничными материальными ресурсами без каких-либо социальных обязательств перед обществом за их использование. До этого во всех культурах человек нес ответственность за то, чтобы использовать то, чем он управляет (владеет), для всеобщего блага.

Обратившись ещё раз к теологии, необходимо отметить, что Бог нас намеренно создал взаимозависимыми, так как духовный мир — это мир безусловной самозабвенной любви, мир бескорыстных возвышенных отношений, которым через многоуровневые связи в этом мире мы учимся.

Поскольку мы по своей сути духовны, забота о благе других естественна для внутренней нашей природы. Искажение этого здорового состояния психики является сутью причин всех социальных (по сути — душевных) болезней, конфликтов.

Предназначение истинных духовных учений — давать людям высший вкус жизни — вкус бескорыстных возвышенных отношений, оздоравливать обмен веществ в общественном организме. Проблема даже не в политическом строе. А в той концепции, которой мы руководствуемся, делая тот или иной выбор. Когда благодаря воспитанию в школах и грамотной чёткой политике СМИ люди сосредоточатся на развитии отношений друг с другом — экономические, социальные и другие все остальные проблемы уйдут, потому что счастливые люди хотят и других тоже сделать счастливыми.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ. Кто-то может сказать, что прогресс отношений, в отличие от экономики, нельзя отразить в цифрах. Но это не так. Наоборот, это экономические показатели не отражают реальной картины, потому что под видом больших инвестиций частные транснациональные корпорации разрушают экономики целых стран и подчиняют своему контролю их деньги и ресурсы, которые формально, по цифрам, относятся к данной стране. Что толку в количестве инвестиций, искусственном увеличении темпов роста Российской экономики, если вся прибыль уйдет за рубеж, если это будет способствовать ещё большему расслоению общества на всё более богатых и всё более одураченных бедных, увеличивая социальные напряжения — болезнь общества?

Экономические показатели не отражают реально существующей социальной картины. Реально её отражают показатели уровня взаимоотношений между людьми: количество официально заключенных семейных союзов, количество абортов, разводов, количество детей, оказавшихся в детских домах, количество бездомных и безработных, уровень преступности, бытового насилия, коррупции, социальных конфликтов, психических заболеваний, самоубийств, стрессов, отношение к природе — что мы оставим другим? Лишь только по этим, а не каким-то другим цифрам можно судить о положении дел в обществе.

Здоровье общественного организма зависит от здоровых взаимоотношений между его всеми частями. Оценка же темпов роста в экономических показателях — «масса тела» не отражает состояния здоровья, поскольку увеличение массы тела может быть связано с ещё большим ожирением разжиревших из-за нарушения здорового обмена веществ отдельных частей общественного организма. Спросите у любого медиков: что является правильным критерием оценки здоровья: увеличение массы тела или улучшение обмена веществ? Даже без медицинского образования каждый способен дать верный ответ. Здоровое, гармоничное увеличение массы тела возможно лишь только в здоровом обмене веществ.

КАК ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ? — Для этого необходимо политическое решение главы государства изменить концепцию оценки развития и состояния общества с экономических критериев на эволюционные. То есть, признать и законодательно утвердить, что только совершенствование взаимоотношений между людьми, и между людьми и их окружающим миром действительно поднимает человека на высочайшую ступень эволюции, делает его Человеком. («Теперь, когда мы научились летать по небу, как птицы и плавать под водою, как рыбы, нам осталось только научиться жить на Земле по-человечески»)

Совершенствование взаимоотношений между людьми является первостепенной задачей как государств, признающих здравый смысл и эволюционную науку, так и государств, провозглашающих, что их граждане верят в Бога. Время для демагогий и пустых слов прошло. Нужно не только лишь «верить», но и доказывать эту свою веру на деле. Ведь вера без дел мертва — не так ли?

Чтобы изменить положение дел, нужно вместо концепции потребления принять концепцию прогресса взаимоотношений и в соответствии с этой концепцией выстраивать идеологию, политику, законодательную базу, образовательную систему,- особенно в СМИ. Прежде всего, необходимо признать, что масс-медиа – это не просто «индустрия развлечений», а образовательная система, формирующая систему жизненных ценностей в массах. В школах и ВУЗах детям дают разрозненные теоретические знания, а телевизор им объясняет, как применять эти знания в жизни, объясняет, в чём смысл, ценности жизни.

Подсознательно или осознанно люди копируют модели поведения, которые тиражируются через фильмы, газеты, журналы, ТВ. Образование – это создание в сознании образа, как нужно действовать в той или иной ситуации. СМИ, масс-медиа оказывают самое больше воздействие на сознание и формирование жизненных ценностей.

В существующей ныне концепции экономического приоритета средства массовой информации руководствуются не благополучием общества, а коммерческой выгодой. Это то же самое, как если бы школы управлялись не интересами государства, а выгодой. Можете не сомневаться, что уроки все за хорошую цену скупила бы наркомафия, и дети бы сдавали экзамены по культуре употребления табака, алкоголя, других наркотиков.

Самые эффективные системы образования – это те, в которых знания, ценности жизни передаются в игровой, увлекательной форме. В прошлом номере журнала Благодарение (№5) рассказывалось о Школе-лицее Академика Щетинина, где дети усваивают курс десятилетки за 2,5 года – потому что уроки проходят там в игровой форме. Так и масс-медиа в игровой форме тиражируют определённые нормы и правила, ценности жизни посредством книг, песен и фильмов, ТВ-передач, звёзд эстрады, видеоклипов, новостных лент. Все они создают определённые образы и стереотипы поведения в обществе, в связи с чем являются главной образовательной программой для современного мира.

Ещё Станиславский говорил, что призвание театра – поучать, развлекая. То есть, в развлекательной форме помочь подняться человеку в своем мировоззрении, поведении на ступень выше. Сегодня даже по оценкам самих режиссёров, 90% московских спектаклей уже не учат добру, а сеют разврат, пошлость, цинизм – являются ступенькою вниз, а не вверх. В сфере кино и ТВ – ещё хуже. Ориентируемые не на благополучие общества, а на свою личную выгоду — деньги, которые они получат за пропаганду спиртного и негативные рейтинги, выгодные не нашему обществу, руководители многих телеканалов, создатели фильмов ведут общество в пропасть.

Кто-то из них намеренно, а кто-то – за деньги, вследствие своей испорченности, увлекаясь процессом и забывая о цели, они извращают сознание масс, хотя говорят, что показывают жизнь такой, какая она на самом деле без лишних прикрас. Быть может, она воспринимается ими такой извращенной в их извращенном сознании. Но в целом они показывают жизнь на ступень или несколько ниже – приглашая нас сделать туда тоже шаг, «жить как все» — как все герои их передач, фильмов. «Каникулы в Мексике» — ТВ – шоу, в котором всех девочек учат, что за каникулы нужно переспать хотя бы с шестью разными мальчиками – тогда каникулы будут успешны. Это что – среднестатистическая реальность действительности, или та действительность, которую нам формируют? Или «Дом-2»? «Букины», — сериал, в котором подростки и дети учатся «нормальным» семейным отношениям? Это – что норма? Реальная жизнь? Нет, там показана жизнь моральных уродов. Главные герои сейчас в фильмах – киллеры, – люди, для которых ценность жизни других, взаимоотношения с ними равны нулю. Главное для них – это деньги. Подобные фильмы необычайно опасны.

Вместо того, чтобы по многим каналам показывать жизнь дебилов, моральных уродов, шутов «Камеди Клаб» ради рейтингов, денег готовых глумиться над всем, чем угодно, называя это «нормальной, реальной жизнью», — вместо этого нужно показывать то, что побуждает людей сделать шаг вверх, а не шаг вниз. Если руководители СМИ будут руководствоваться благополучием каждого, а не деньгами, которые они зарабатывают на деградации общества, ситуация быстро изменится.

СМИ сосредоточивают внимание людей на информации определённого качества. И их сознание, вся их жизнь становятся такого же качества. Вспомните фильм «Человек с Бульвара Капуцинов», — последний фильм с участием Андрея Миронова,- в котором хорошо и наглядно показано как жизнь социума зависит от качества информационных потоков. Когда сознание людей сосредоточено на позитиве – они становятся проводниками позитивных изменений в обществе. Когда их сознание сосредоточено на негативе – они становятся проводниками деструктивных тенденций. Система образования СМИ учит сегодня быть эгоистом.

В советское время людей учили «человек человеку друг, товарищ и брат». Теперь же на каждом телеканале показывают судебные разбирательства, внушая мысль, что все вокруг только и делают, что пытаются нас обмануть, и что доверять нельзя даже близким членам семьи. Поэтому сейчас люди живут и умирают в глубоком одиночестве, даже если они и законопослушны. Чтобы разрушить общество, необходимо разрушить невидимые связи любви и доверия между людьми. А именно эти связи приносят нам счастье и радость, и делают общество сильным. Когда государство и СМИ будут ориентированы на прогресс отношений, общественный организм быстро станет здоровым. Искусство должно прославлять в фильмах, спектаклях, с телеэкранов не тех, кто любою ценой стал богатым, а честных и благородных людей, делающих жизнь других лучше.

Человечество разрушают сейчас ложные идеи свободы и независимости каждого друг от друга. Как части единого организма мы просто не можем быть независимы, так как благополучие каждого зависит от многих. Точнее – от благополучия всех остальных. Земной шар очень маленький. Мы все тесно связаны каждый друг с другом.

Поэтому вместо асоциальных идей независимости друг от друга новой цивилизационной идеей должна стать Декларация Взаимозависимости, провозглашающая эволюционным прогрессом прогресс взаимоотношений между людьми и их окружающим миром.

С любовью и благодарностью ко всем обитателям этого мира,

Усанин Александр Евгеньевич.