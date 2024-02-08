В Новокузнецке поставят памятник Сталину
Мэр Новокузнецка поручил чиновникам найти в городе место под установку памятника Сталину.
В советское время город назывался Сталинск и в нем конечно же был памятник Сталину, тем более, что город в современном своем виде возник во время индустриализации СССР.
Переименовали в Новокузнецк при Хрущеве. Тогда же сняли и памятник.
Действующий мэр придерживается формулы Мао Цзедуна и считает, что Сталин сделал больше хорошего, чем плохого, поэтому можно отметить товарища Сталина памятником.
Как уже не раз писал еще с нулевых, появление новых памятников Сталину в России исторически неизбежно. Процесс идет.