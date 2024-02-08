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В Новокузнецке поставят памятник Сталину

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Мэр Новокузнецка поручил чиновникам найти в городе место под установку памятника Сталину.
В советское время город назывался Сталинск и в нем конечно же был памятник Сталину, тем более, что город в современном своем виде возник во время индустриализации СССР.
Переименовали в Новокузнецк при Хрущеве. Тогда же сняли и памятник.
Действующий мэр придерживается формулы Мао Цзедуна и считает, что Сталин сделал больше хорошего, чем плохого, поэтому можно отметить товарища Сталина памятником.

Как уже не раз писал еще с нулевых, появление новых памятников Сталину в России исторически неизбежно. Процесс идет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8947867.html
Метки: памятники, Россия, ссср, сталин
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