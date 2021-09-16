Это звание существует с 2020 года. Им отмечается вклад горожан в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, массовый трудовой героизм и самоотверженность.

2 июля 2020 г. звание города трудовой доблести было присвоено 20 российским городам — Боровичам, Екатеринбургу, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю. 20 мая 2021 года звание получили 12 городов — Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары. И вот теперь званием «Город трудовой доблести» отмечены еще 12 населенных пунктов. Об этом 9 сентября объявил президент России. Соответствующий указ был подписан им на следующий день.

«Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России — крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы», — отметил глава государства. По его словам, список городов трудовой доблести будет регулярно пополняться. «В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять», — пояснил российский лидер.

Звание «Город трудовой доблести» сейчас получили Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.

О каждом из этих населенных пунктов можно многое рассказать. Скажем — главное.

«Город Оха на севере Сахалина в 1942 году — люди сделали, казалось бы, невозможное: проложили на материк через Татарский пролив нефтепровод, — подчеркнул Путин.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что обращение к президенту о признании высокого статуса Охи поддержали более 50 тысяч сахалинцев и курильчан. К масштабной акции по сбору подписей присоединились все районы островной области.

Оха — первый на Сахалине город трудовой доблести. Для всех сахалинцев – это большое событие. Это звание давно заслужили несколько поколений жителей Охи, которые неустанно трудились и во время Великой Отечественной войны, и после её окончания.

«Когда вспоминают войну, говорят, что Оха — это 3 млн тонн добытой нефти. Да, это величайший подвиг. Но я хочу вспомнить и о том, что охинцы отправляли на фронт рыбу, продукты сельского хозяйства, одежду, деньги, — заметил почетный житель Охи Александр Геллер, краевед. — На средства, которые собирали охинцы, уже в начале войны было построено целое звено боевых самолетов, которое получило название “Охинский нефтяник”. На деньги охинцев была построена эскадрилья санавиации — так называемые красные кресты. В Охе производили гранаты и 50-миллиметровые минометы, здесь готовились бойцы для армии. Оха была как единый фронтовой лагерь… Оха — город героев!».

«По праву гордиться своими земляками могут и в подмосковном Ступине», — указал президент России.

Ступино в годы войны было прифронтовым городом. Хотя боевых действий на его территории не велось, фронт проходил всего в 12 км западнее. Город подвергался бомбардировкам, но, несмотря на это, в Ступино в 194-1945 гг. было выпущено 27 тысяч авиационных винтов и 7 тысяч тонн алюминиевого листа для строительства боевых самолетов. В годы войны почти вся советская бомбардировочная, транспортная, штурмовая и истребительная авиация оснащалась винтами, выпускаемыми в Ступине. Здесь же изготавливали детали для самолетов…

«Кострома обеспечила флот 120 тральщиками, поставила в войска несчетные километры текстильной продукции», — подчеркнул Владимир Путин.

В течение 1941-1945 годов из Костромского края на фронт ушли почти 260 тыс. человек, что составляло 25% от всего населения области. Четверть из них были призваны из Костромы. С фронта вернулись лишь 115,5 тыс. человек. Таким образом, свои жизни за Победу, по разным оценкам, отдали от 115 до 118 тыс. костромичей, или каждый второй призванный на фронт.

По сравнению с общесоюзным, процент мобилизованных костромичей оказался в 1,5 раза выше. Кроме десятков тысяч унесенных жизней, война искалечила и привела к болезням огромное количество людей. По этим причинам из армии в годы войны демобилизовали более 40 тыс. костромичей, или 15% от всех призванных на фронт.

По данным на 2021 год, в Костромской области ныне проживают 319 участников Великой Отечественной войны, 106 жителей блокадного Ленинграда, 104 (по данным на 2019 год) бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Героизм костромичей отмечен высокими наградами.

70 тыс. из них получили ордена и награды, 220 человек удостоены звания Героев Советского Союза, двое — Маршал Советского Союза Александр Василевский и Главный маршал авиации Александр Новиков — получали высокое звание дважды. А тридцать три жителя региона являются полными кавалерами ордена Славы.

Отмечен и труд тех, кто внёс вклад в Победу в тылу: более 70,6 тыс. костромичей награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 400 из них проживают в Костроме.

Да, Костромская область была тыловым регионом. Но после того, как на фронт ушли мужчины, за станками, в колхозах, на лесозаготовках стали трудиться подростки, женщины и старики. Согласно данным Государственного архива новейшей истории Костромской области, в течение первых месяцев с оккупированных немцами территорий в Кострому эвакуировались два крупных предприятия — Смоленский льнокомбинат и Ржевский механический завод. Большинство костромских заводов также переориентировали производство на выпуск изделий для нужд фронта. К концу 1942 года в Костроме было 26 таких производств. Так, завод «Рабочий металлист» и завод полимерного машиностроения имени Красина стали делать спусковые механизмы для пистолетов-пулеметов, снаряды, 120-миллиметровые мины и фотоавиабомбы «ФОТАБ-31». Костромской лесозавод «Смычка» и завод по выпуску оборудования для лёгкой промышленности «Красная маевка» выполнили государственное спецзадание и за 5 месяцев изготовили и отправили на фронт 33 тысячи пар лыж. Судомеханический завод освоил производство аэросаней и катеров-тральщиков, их было построено 120 единиц.

Для нужд фронта трудились и костромские ученые. Так, доцент кафедры химии Костромского текстильного института З. Вейнберг разработала технологический процесс производства взрывчатого вещества — пироксилина из отходов текстильных льняных предприятий. Текстильные предприятия давали фронту брезент, авиа-полотно, парашютные лямки и пулеметные ленты, плащ-палатки, обувную ткань, белье, ветеринарные бинты, крученые нитки, спецверёвку, защитную ткань и многое другое. Костромская металлообрабатывающая промышленность нарастила объёмы выпуска продукции по сравнению с довоенным периодом в 2 раза, деревообрабатывающая — стала выпускать в 1,7 раза больше продукции.

Нельзя не отметить вклад в победу тружеников сельского хозяйства области. Костромичи поддерживали продовольствием районы государства, пострадавшие от оккупации. Например, из Шарьи в помощь Ленинграду отправились машины с 68 цт хлеба, 44 цт гороха, 87 кг масла.

Колхозы Галичского района поставили освобожденным сельскохозяйственникам Белорусской ССР крупный рогатый скот, плуги, бороны, серпы и косы. Колхозники Кологривского района Костромской области в 1942 – 1943 гг. передали лётчикам самолет, построенный на собранные ими средства.

В годы войны на территории Костромской области было развернуто около 50 эвакогоспиталей, 34 из них сформировали в Костроме. В госпиталях самоотверженно работали лучшие врачи. Часть женщин добровольно отдавали солдатам свою кровь и работали медсёстрами.

Кроме Костромы, госпитали располагались в Буе, Галиче, Шарье, Мантурове, Нее, Нерехте. Койки размещались в школах, детских садах, на предприятиях.

Через эвакогоспитали и лазареты Костромской области прошли более 50 тыс. раненых и больных воинов Красной Армии, из них более 70% были возвращены в строй.

Все годы войны на Костромскую землю прибывали эшелоны с эвакуированными ленинградскими детьми. Эвакуация проходила с 1941 по 1943 годы в несколько этапов. Общим числом на территорию Костромской области из Ленинграда было эвакуировано 37 детских домов, 28 детских садов, 13 яслей, 8 школ и 19 других детских учреждений. В регион прибывали и эвакуированные жители из разных городов Ленинградской области. По подсчетам архивистов, не менее 10000 юных ленинградцев обрели в Костромском крае свою вторую родину.

«Из города Лысьва (ныне Пермского края) на фронт отправляли средства индивидуальной защиты бойцов, — приводит слова президента ТАСС. — Только солдатских касок – более 10 млн.». Лысьва – небольшой уральский город с горячим сердцем — Лысьвенским металлургическим заводом. По данным краеведов, 17 236 лысьвенцев ушли на фронт из города и района, более 7 000 не вернулись домой, пав на полях сражений.

Особого мужества требовала работа вблизи линии фронта. На важнейший железнодорожный узел – Бологое противник сбросил более 3 тыс. бомб. Разрушенный город, пути, станцию железнодорожники Тверской области восстанавливали своими силами, делая всё, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение армии.

В годы Великой Отечественной войны это был единственный железнодорожный узел между Москвой и Ленинградом, который не удалось захватить врагу. Бологовцы под постоянными бомбёжками обеспечивали непрерывное железнодорожное сообщение тыла с фронтом.

В столице Забайкалья Чите принимали эвакуированных специалистов, учёных из разных городов страны. И уже в августе 1941 г. здесь возобновил работу институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены. «А год спустя запустили производство важнейших лекарственных препаратов. Всё шло на фронт», — сказал Владимир Путин про краевой центр, озвучивая список удостоенных высокого звания городов.

«Чита и Забайкалье внесли огромный вклад в подготовку мобилизационных мероприятий советский войск, как накануне войны – в столкновении на реке Халхин-Гол, так и на завершающем этапе Великой Отечественной,— сказал на заседании оргкомитета «Победа» президент Российской академии наук Александр Сергеев. – Именно в Чите были проведены беспрецедентные мероприятия по концентрации частей Красной армии, их снабжения, что в конечном счёте и обеспечило быструю победу над Квантунской армией, насчитывающей более миллиона военнослужащих милитаристской Японии».

Прорывными открытиями, технологиями, новаторскими подходами прославились предприятия нижегородского Дзержинска. Одно из них сегодня — крупнейшее в российской химической отрасли, — отметил Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета.

«Решение президента о присвоении Дзержинску звания «Город трудовой доблести» важно для всего региона, — отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин. — Город химиков этого, безусловно, заслуживает. Дзержинские предприятия в годы Великой Отечественной войны снабжали нашу армию надежными боеприпасами и взрывчатыми веществами. То поколение дзержинцев не только внесло свой вклад в Победу, но и заложило основы для дальнейшего развития промышленности. Очень важно, что об их подвиге помнят до сих пор. Это подтверждает количество голосов, отданных в поддержку инициативы присвоения городу почетного звания. Жители региона вновь показали свою способность объединиться ради хорошей и важной инициативы. Поддержка ощущалась и из других регионов, что говорит о значении Дзержинска для всей России».



Высокое звание города трудовой доблести заслужила и столица Кузбасса – Кемерово. «Он за годы войны в разы увеличила выпуск важнейшей продукции, и сейчас является одним из индустриальных центров России», — подчеркнул на заседании оргкомитета глава государства.

В Кемерове работал военный завод № 6 Наркомата авиационной промышленности. Но главным для города стал выпуск боеприпасов. Расширение мощностей Кемеровского комбината № 392 (в будущем ПО «Прогресс») велось без остановки действующего производства, плановые задания всегда выполнялись. Завод выдавал для фронта десятую часть всего объема пороха страны. А военный завод № 606 делал гильзы и снаряжал боеприпасы.

Великая Отечественная коренным образом перестроила промышленное производство страны. В Кузбассе перемены в основном коснулись угольной промышленности. Это было вызвано острой необходимостью — в сентябре 41-го начались бои за Донбасс, в октябре он попал в зону немецкой оккупации. Теперь обеспечивать твердым топливом металлургические, энергетические, оборонные и другие предприятия должен был только Кузнецкий угольный бассейн. Требовалось максимально поднять угледобычу, и были приняты все возможные меры, чтобы решить эту задачу.

13 июля 1941 года коллектив прокопьевской шахты «Коксовая-1» (в те годы — шахта им. Сталина) провозгласил инициативу: «Шахтеры, вставайте на стахановскую вахту повышенной угледобычи!» Это означало, что на угольных предприятиях Кузбасса не будет ни одного рабочего, не выполняющего нормы, ни одного участка, смены или шахты в целом, которые не справились бы с плановым заданием.

Здесь родилось Всекузбасское социалистическое соревнование, которое поддерживалось регулярным освещением в прессе и в «боевых листках» на предприятиях — сводки размещались рядом с письмами, полученными от ушедших на фронт горняков. Вскоре движение переросло во Всесоюзное соцсоревнование угольщиков…

Война потребовала и роста сельскохозяйственного производства — продуктами питания нужно было обеспечивать и фронт, и тыл. Но делать это из года в год становилось всё труднее. Техника изнашивалась и выходила из строя, а об обновлении не могло быть и речи, поскольку всё машиностроение работало на нужды армии. При этом посевные площади увеличивались. Вся тяжесть сельского труда легла на плечи женщин и подростков…

20 октября 1941 года газета «Советская Сибирь» написала, что в Новосибирской области (куда в то время входил и Кузбасс) поступило от граждан на нужды обороны денег, облигаций и драгоценностей на сумму свыше 20 млн рублей. В 1942 году работники Кузнецкого металлургического комбината собрали 14 млн рублей на строительство танковой колонны «Кузнецкий металлург». В 1944 году трудящиеся уже Кемеровской области собрали 258 млн. рублей, на которые была изготовлена боевая техника. В фонд обороны «За Родину» кузбассовцы сдали 13 млн рублей. Кузбасский металлург Александр Чалков в 1943 году получил Государственную премию СССР за освоение технологии выплавки стали в большегрузных мартенах. Из этих средств он внес 25 тыс. рублей в Фонд обороны. На них изготовили пистолеты-пулеметы с надписью «Сибиряку от сталевара Чалкова», которые вручили бойцам 22-й Сибирской добровольческой дивизии.

Коллектив треста прокопьевских парикмахерских постановил: каждый месяц до полного разгрома фашистов один день работать на оборону. И тут же внес в фонд обороны более 7 тыс. рублей деньгами и облигациями.

В Новокузнецке в феврале 1942 года на комсомольском воскреснике заработали для нужд фронта 270 тыс. рублей. А общий сбор по городу составил 5 млн. Кемеровчане и прокопчане внесли по 2 млн., а жители Анжеро-Судженска — полтора. На средства Кузнецкой угольно-металлургической базы сооружена группа ширококрылых истребителей «Комсомол Кузбасса». Трудящиеся Кузбасса в течение 1942-43 гг. провели сбор средств на строительство танков: 285 млн. 122 тыс. рублей.

Из города Сызрани Самарской области для бойцов собрали и доставили на фронт 25 тыс. теплых вещей, здесь изготовили 41 млн. снарядов. Город снабжал армию всем необходимым: вооружением, боеприпасами, продовольствием, обмундированием.

В годы Великой Отечественной войны производственный потенциал города вырос в пять раз за счет эвакуированных предприятий. В Сызрань были также эвакуированы многие правительственные учреждения и предприятия, здесь базировалось 11 эвакогоспиталей, которые приняли около 53 тысяч раненых и больных солдат и офицеров.

В 1943 году за отличную подготовку офицеров Сызранское танковое училище было награждено Красным Знаменем и Грамотой Верховного Совета СССР.

В рекордные сроки построили линию Свияжск-Ульяновск-Сызрань- Сталинград. В 1944 году местное отделение Куйбышевской ж/д занимало одно из ведущих мест в стране по количеству проходящих поездов, отправке грузов фронту и народному хозяйству.

Также в рекордные сроки в Сызрани было смонтировано оборудование Людиновского локомобильного завода. Первые оборонные изделия для фронта были выпущены уже в ноябре 1941 г., в разгар битвы за Москву.

22 июля 1942-го были направлены на Сталинградский фронт первые цистерны с бензином, произведенным в Сызрани. Примеры трудового героизма показывали работники завода стандартного домостроения, на котором выпускались узлы и механизмы для штурмовика Ил-2, ремонтно-механического завода, шахты «Кашпирской», швейной фабрики № 14, промысловых артелей и других предприятий. За доблестный труд в Великой Отечественной войне удостоены государственных наград 17 195 сызранцев.

«Одевая наших воинов, буквально отдавали для них последнее и жители заполярного Мончегорска», — подчеркнул В.В. Путин. Было отправлено на фронт почти 55 тыс. единиц верхней одежды, 145 тыс. пар валенок. А работники местного комбината трехкратно увеличили выпуск остро необходимого стране никеля.

Градообразующее предприятие Мончегорска комбинат «Североникель» — пример советского индустриального рывка. Его ввели в эксплуатацию в 38-м, к 41-му помимо никеля наладили производство кобальта.

Менее известно, что во время войны в маленьком городе работали пять госпиталей. В них доставляли раненых с Мурманского и Кандалакшского направлений, были спасены тысячи жизней…

Многократного роста производства в этот период добились жители заполярной Воркуты.

После того как в октябре 1941 года нацистские войска оккупировали Донбасс, страна осталась без 60% угля. Коми тогда стала самым важным центром по добыче и поставке этого топлива. В сложнейших условиях вечной мерзлоты воркутинцы срочно возводили шахты и железную дорогу, чтобы обеспечивать бесперебойную добычу и доставку угля для Москвы, блокадного Ленинграда, Череповца, Мурманска, Вологды, Кирова и многих других городов. За годы войны Воркута дала фронту, промышленности и обычным людям более 10,5 млн тонн угля, было возведено 10 новых шахт…

377 работников комбината «Воркутстрой» награждены за трудовые подвиги орденами и медалями, четырем предприятиям города в годы войны вручили переходящие Красные знамена Государственного Комитета Обороны.

Комсомолка, 1921 года рождения, Ванда Барсукова работала тогда простым учетчиком. Она выступила с призывом: «Девушки Воркуты, спускайтесь в забой!». В свободное от работы время по её примеру многие, кто работал на поверхности и не был знаком с подземным трудом, спускались в забой, чтобы дать больше угля родине. Движение Ванды Барсуковой не стало таким громким, как стахановское, гагановское, но для Воркуты и Коми АССР это было очень значимое имя. Корпус людей, которые последовали её примеру, был огромен. Счет добытого ими угля шел на десятки тонн…

Из железнодорожников, доставлявших эшелоны угля для блокадного Ленинграда, нельзя не вспомнить о Петре Петровиче Дунаеве — он повез из Воркуты первый эшелон с углем, который доставили в осажденный, замерзавший город.

Славен трудом и легендарный якутский город Алдан. «За годы войны в Алдане добыли для страны почти 16 тонн золота (треть общесоюзной добычи), 80% слюды», — заключил своё выступление на оргкомитете «Победа» российский лидер.

Алдан занимает особенное место в истории Республики Саха-Якутия. Это не только один из промышленных центров, но и город, внесший большой вклад в дело Победы. Достаточно сказать, что из 14 тысяч жителей (на 1941 год) на фронт ушли 11740 алданцев, семеро призванных Алданским военкоматом заслужили звания Героев Советского Союза…





