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12-ти городам присвоят звания «Город трудовой доблести»

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Использованные источники: ria.ru
12-ти городам присвоят звания «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин одобрил идею присвоить ещё 12-ти городам страны звание «Город трудовой доблести». Об этом он заявил на заседании организационного комитета «Победа».

Глава государства напомнил, что такое звание учреждено «в знак глубочайшего уважения, преклонения перед теми, кто без сна и отдыха, презрев все лишения, а подчас и отдавая свои жизни, работал на заводах и фабриках, в госпиталях и научных лабораториях» в годы в Великой Отечественной войны. Сейчас этого звания удостоены 32 населённых пункта.

«Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почётного звания “Город трудовой доблести”. Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время», – сказал президент.

Путин поздравил с присвоением почётного звания жителей городов: Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Кострома (Костромская область), Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита (Забайкальский край), Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово (Кемеровская область).

Ранее с просьбой о присвоении российским городам данного звания к главе государства обратились члены партии «Единая Россия» (ЕР).

В мае Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.

По материалам сайта Президента РФ, РИА Новости, «Известий»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/12-ti_gorodam_prisvojat_zvanija_gorod_trudovoj_doblesti_962.htm
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