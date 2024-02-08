Поездка в человеческий зоопарк



Иллюстрация к истории мирового бесчестия. Просвещенные французы увозят для показа в цирке только что отловленную в Уругвае семью индейцев чарруа. Точная дата и место, где была сделана эта фотография неизвестны.

Известно только, что «человеческие зоопарки» действовали в Париже недалеко от Елисейских полей, что европейские дикари свозили туда (и еще в Лондон, Брюссель и прочие центры цивилизации, и происходило это вплоть до начала прошлого века, всего за пару десятилетий до создания концлагерей для «неполноценных рас») туземцев со всего мира, где они обычно быстро умирали от тоски, холода и болезней.

Еще известно, что народ чарруа, населявший сегодняшний Уругвай, был полностью уничтожен в позапрошлом веке. А по подсчетам специалистов, от 25 миллионов коренных жителей Америки, всего через век после ее «открытия» европейцами оставалось уже меньше 2 миллионов.

Эта фото – один из первых портретов европейских ценностей и сегодняшнее объяснение того, почему сопротивление этим ценностям на землях обеих Америк и остальных обитаемых континентов продолжается.

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

- В Европе вплоть до начала 20 века действовали "человеческие зоопарки", куда привозили для показа представителей "диких" народов со всего мира.

- Народ чарруа был полностью уничтожен в 19 веке в результате колонизации Южной Америки европейцами.

- За 100 лет после открытия Америки европейцами численность коренного населения сократилась с 25 млн до менее 2 млн человек.

Вывод:

Массовое истребление и порабощение местного населения в захваченных европейцами землях, а также их бесчеловечная эксплуатация, стали основной причиной ненависти и сопротивления по отношению к западным колонизаторам, которые продолжаются до сих пор.