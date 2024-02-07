Кто виноват в Цусиме: морское сражение, которое изменило историю
Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-228
Комментарий редакции
Основные тезисы данной лекции о цусимском сражении:
1. Цусимское сражение стало настоящей катастрофой для Российского императорского флота. Русский флот как организованная боевая сила перестал существовать.
2. Причины поражения были комплексными – от тактических недостатков русских снарядов и пушек до стратегических просчетов в организации всей кампании.
3. Россия недооценила боеспособность японских войск, что привело к неправильному стратегическому планированию войны.
4. Русские корабли были слишком разнородными, многие не проходили испытаний и обкатки перед походом.
5. Личный состав русского флота был измотан тяжелым переходом и не понимал цели похода после падения Порт-Артура.
6. Японский флот имел численное превосходство в легких силах (миноносцы, крейсера) и более высокую выучку экипажей.
7. Решающей стала ошибка адмирала Рожественского в оценке времени подхода японского флота в 20 минут.
Вывод: цусимское сражение было проиграно Россией еще до его начала – из-за ряда стратегических просчетов и недооценки противника. Тактические недостатки лишь усугубили ситуацию. Поражение предопределило исход всей русско-японской войны.