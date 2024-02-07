Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Кто виноват в Цусиме: морское сражение, которое изменило историю

20 0

Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-228

Комментарий редакции

Основные тезисы данной лекции о цусимском сражении:

1. Цусимское сражение стало настоящей катастрофой для Российского императорского флота. Русский флот как организованная боевая сила перестал существовать.

2. Причины поражения были комплексными – от тактических недостатков русских снарядов и пушек до стратегических просчетов в организации всей кампании.

3. Россия недооценила боеспособность японских войск, что привело к неправильному стратегическому планированию войны.

4. Русские корабли были слишком разнородными, многие не проходили испытаний и обкатки перед походом.

5. Личный состав русского флота был измотан тяжелым переходом и не понимал цели похода после падения Порт-Артура.

6. Японский флот имел численное превосходство в легких силах (миноносцы, крейсера) и более высокую выучку экипажей.

7. Решающей стала ошибка адмирала Рожественского в оценке времени подхода японского флота в 20 минут.

Вывод: цусимское сражение было проиграно Россией еще до его начала – из-за ряда стратегических просчетов и недооценки противника. Тактические недостатки лишь усугубили ситуацию. Поражение предопределило исход всей русско-японской войны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S8JHnCVerYg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кто виноват и Что делать?
Аварийность на дорогах: кто виноват, и как её снизить
Мусорные свалки - кто виноват и что делать?
Экономика России: кто виноват и что делать
Кто убивает наших детей

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru