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Мусорные свалки – кто виноват и что делать?

22:05. 5 марта 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

Блогер-эколог Георгий Каваносян анализирует проблему мусорных свалок в России и вообще состояние экологии в нашей стране. Кто виноват, что в наших городах уже нечем дышать? Почему Западные страны перенимают опыт Советского Союза в области переработки вторсырья? Что необходимо сделать в первую очередь для того, чтобы исправить экологическую ситуацию и проблему мусора? Телеканал «Сталинград» в социальных сетях: https://www.facebook.com/TelekanalSta...

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rtbmEnnfiLo

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