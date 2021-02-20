Главная » Мировоззрение, Политика, Экономика

Экономика России: кто виноват и что делать

98 2

В прямом эфире программы «Главное» на «Царьграде» обсудили самые насущные вопросы российской экономики. А вопросы эти всегда одни и те же: что делать и кто виноват?

Скачать аудио

Источник: https://nstarikov.ru/jekonomika-rossii-kto-vinovat-i-chto-delat-124690
Метки: блог, Видео
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кто виноват? Что делать?
Китайский овощевод: скажите спасибо, что мы вас кормим
Нагорный Карабах – что делать России?
Владислав Жуковский: Спад в экономике России - второй антирекорд со времен "гайдаровщины"
Кто обваливает цену на нефть и дает террористам ракеты
Разграбление экономики под вывеской «гражданских инициатив»
Аварийность на дорогах: кто виноват, и как её снизить
Демократы знают, что ТАМ совсем не так хорошо, как они врут
2 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru