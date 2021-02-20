Экономика России: кто виноват и что делать
В прямом эфире программы «Главное» на «Царьграде» обсудили самые насущные вопросы российской экономики. А вопросы эти всегда одни и те же: что делать и кто виноват?
В прямом эфире программы «Главное» на «Царьграде» обсудили самые насущные вопросы российской экономики. А вопросы эти всегда одни и те же: что делать и кто виноват?
Если вы попали в опу-зицию, то есть два выхода.
1. Обратно на выход.
2. Пройти весь путь кишечно-желудочного тракта, и вместе с народной блевотиной на выход.
Стариков виноват.
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