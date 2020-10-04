Нагорный Карабах – что делать России?
14:37. 4 октября 2020 196 просмотров 11 коммент. Опубликовал: feedmatic
В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», речь зашла о последних новостях политики – Нагорный Карабах, конфликт между Арменией и Азербайджаном, что делать России в этой ситуации.
P.S. Предыдущие выпуски видеблога с проектом «Политраша»:
- Новый срок Лукашенко и экономика Белоруссии
- Германия обязана ответить по делу Навального
- Россия и Белоруссия: что делать и кто виноват
- Белоруссия, Лукашенко, как «оппозиция» гробит экономику
- Кому выгодно «отправление» Навального
- Что происходит в Белоруссии на самом деле. Продолжение
- Что происходит в Белоруссии на самом деле
- Почему банят в YouTube и Instagram, что случилось с ЦБ
- Плюсы и минусы Лукашенко, интеграция России и Белоруссии
- Голосование, провокации, флаг ЛГБТ над посольствами
Что делать России? Не вмешиваться.
Наградить Эрдогана!!! Орденом!!!
Писали русские ,что в США ,в Конгресе сильное армянское лобби , , а почему его нету среди ОЛИГАРХОЗНОЙ МЕТАСТАЗЕ И ПАРТОКРАТИОЙ в ГОС.ДУМЕ В Москве,те ,которые саботируют Майские указы президента ШИРОКОЙ ТАКОЙ СТРАНОЙ ?
Ваши Кудринята, Чубайсята и щенята, жидо-мУдрицоФ дай им советы бросать налево и направо КАК НАДО ПРЫГНУТЬ В 22 ВЕКЕ БЕЗ ЩТАНОВ, ,а толку от них -как припарка от зонтика после дождя !
Вы Проспали и не пригласили армяны ,пока Никонов и Дмитрий из Ню-Орка по Первом толкуют ,и ненатолкуются , или ето их ” цивилизационный ” выбор ?
Куды мне ,маленького болг. Могамеда до БоУшой Горой, но как грится ” Упустили домашнего, гони дикого !”
КОГА ИЗПУСНЕШ ОПИТОМЕНОТО – ГОНИ ДИВОТО !” – болг.
Армянский народ и их МАРШАЛЫ И ГЕНЕРАЛЫ в ВОВ 1941-45 больше заслуживают, чем смотреть ,как в КРЕМЛЕ ДРУГИЕ ГУЛЯЮТ , ПАРХАТЫЕ ХАБАДНИКИ С КОЗЛИНЫМИ БОРОДАМИ,ВЫГНАННЫЕ от USA – КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ ЧЕРНЫХ ТАРАКАНОВ ИСРАИЛЬСКИЕ ?
Чтобы тов. Полковника,Повелителя Синевой и Бурятских подводникаФ в морской Бездной пока Увольняет Русских Генералов имел шанс сФоткаться с “ВЫБРАННЫМИ ” ОТ Рогатого ?
Извините , , если вдруг,,,
А Мишустян и Медведян.
Ликвидатор
А соску для товариХча- резанного не найдется ?
До чего же глупости несет Стариков … Но хуже всего другое , что так же возможно думают и люди во власти , а это значит что могут еще – ” наломать дров “… чего возможно от них и ждут те, кто разыгрывает карабахскую карту сегодня .
Любая проблема так или иначе решаема – есть только люди которые в силу своих “способностей” не в состоянии ее решить .
выгнали пророссийское руководство! пусть скачут! щас праздник Руси, если кремль всё не испортит, и не вмешается. Это он может. У него тока русским денег нет. армянам – найдут.
Эрдогану – респект!!!
Россия должна помогать Армении до полного разгрома Азербайджана.
Россия должна помогать Азербайджану до полного разгрома Армении.
ВЫ ,братя русские ,и так весьма одинешенькие , а и нету у вас станок для резанной бумаге ,чтобы покупать “дГузей”,придется напрягаться ,и потом менять менталити тем, кто на вас поклялся!
Хотя бывают и промахи, как с некие болгары , мои сонародники, мне тоже не нравится ,но некие из них думают ,что ” Если очень надо , кто нибудь другой сделает из-за меня1″
Горькая правда не сладкая ,но верная !
Мне самому стыдно ,но большинстве болгаров за 40 лет ,особено в провинциях ,ни разу не открыли на своем РС Русские сайты , прочитать , обсудить , НЕ ВИДЯТ ДАЛЬШЕ СВОЕГО НОСА ,ЖРУТ И КАКАЮТ КАК ИХ ДЕДЫ В 18 ВЕКЕ , вот и зато Михриканцы как у себя дома шастают, и командуют в СОФИИ !
Вам, русским не подходит поведение шакалов КАЛИЛ И ДИМНА !
Вопрос от паразита. России – не отдавать сыновей и мужей погибать за чурок.