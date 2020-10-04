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Нагорный Карабах – что делать России?

14:37. 4 октября 2020 196 просмотров 11 коммент. Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», речь зашла о последних новостях политики – Нагорный Карабах, конфликт между Арменией и Азербайджаном, что делать России в этой ситуации.

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P.S. Предыдущие выпуски видеблога с проектом «Политраша»:

Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/nagornyj-karabah-chto-delat-rossii-119939

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 9024 8014
    Валерий 4 октября 2020 в 15:05

    Что делать России? Не вмешиваться.

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    5
  • 24458 16301
    Ликвидатор 4 октября 2020 в 15:56

    Наградить Эрдогана!!! Орденом!!!

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    • 2235 1967
      georgi tarabovЛиквидатор 4 октября 2020 в 17:33

      Писали русские ,что в США ,в Конгресе сильное армянское лобби , , а почему его нету среди ОЛИГАРХОЗНОЙ МЕТАСТАЗЕ И ПАРТОКРАТИОЙ в ГОС.ДУМЕ В Москве,те ,которые саботируют Майские указы президента ШИРОКОЙ ТАКОЙ СТРАНОЙ ?
      Ваши Кудринята, Чубайсята и щенята, жидо-мУдрицоФ дай им советы бросать налево и направо КАК НАДО ПРЫГНУТЬ В 22 ВЕКЕ БЕЗ ЩТАНОВ, ,а толку от них -как припарка от зонтика после дождя !

      Вы Проспали и не пригласили армяны ,пока Никонов и Дмитрий из Ню-Орка по Первом толкуют ,и ненатолкуются , или ето их ” цивилизационный ” выбор ?

      Куды мне ,маленького болг. Могамеда до БоУшой Горой, но как грится ” Упустили домашнего, гони дикого !”

      КОГА ИЗПУСНЕШ ОПИТОМЕНОТО – ГОНИ ДИВОТО !” – болг.

      Армянский народ и их МАРШАЛЫ И ГЕНЕРАЛЫ в ВОВ 1941-45 больше заслуживают, чем смотреть ,как в КРЕМЛЕ ДРУГИЕ ГУЛЯЮТ , ПАРХАТЫЕ ХАБАДНИКИ С КОЗЛИНЫМИ БОРОДАМИ,ВЫГНАННЫЕ от USA – КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ ЧЕРНЫХ ТАРАКАНОВ ИСРАИЛЬСКИЕ ?

      Чтобы тов. Полковника,Повелителя Синевой и Бурятских подводникаФ в морской Бездной пока Увольняет Русских Генералов имел шанс сФоткаться с “ВЫБРАННЫМИ ” ОТ Рогатого ?
      Извините , , если вдруг,,,

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    • 2235 1967
      georgi tarabovЛиквидатор 4 октября 2020 в 17:37

      Ликвидатор
      А соску для товариХча- резанного не найдется ?

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  • 3777 3159
    sergej 4 октября 2020 в 15:57

    До чего же глупости несет Стариков … Но хуже всего другое , что так же возможно думают и люди во власти , а это значит что могут еще – ” наломать дров “… чего возможно от них и ждут те, кто разыгрывает карабахскую карту сегодня .
    Любая проблема так или иначе решаема – есть только люди которые в силу своих “способностей” не в состоянии ее решить .

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    1
  • 24458 16301
    Ликвидатор 4 октября 2020 в 15:58

    выгнали пророссийское руководство! пусть скачут! щас праздник Руси, если кремль всё не испортит, и не вмешается. Это он может. У него тока русским денег нет. армянам – найдут.

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    2
  • 24458 16301
    Ликвидатор 4 октября 2020 в 16:00

    Эрдогану – респект!!!

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    -1
  • 13331 8169
    XAPAOH 4 октября 2020 в 16:53

    Россия должна помогать Армении до полного разгрома Азербайджана.
    Россия должна помогать Азербайджану до полного разгрома Армении.

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  • 2235 1967
    georgi tarabov 4 октября 2020 в 17:23

    ВЫ ,братя русские ,и так весьма одинешенькие , а и нету у вас станок для резанной бумаге ,чтобы покупать “дГузей”,придется напрягаться ,и потом менять менталити тем, кто на вас поклялся!

    Хотя бывают и промахи, как с некие болгары , мои сонародники, мне тоже не нравится ,но некие из них думают ,что ” Если очень надо , кто нибудь другой сделает из-за меня1″

    Горькая правда не сладкая ,но верная !

    Мне самому стыдно ,но большинстве болгаров за 40 лет ,особено в провинциях ,ни разу не открыли на своем РС Русские сайты , прочитать , обсудить , НЕ ВИДЯТ ДАЛЬШЕ СВОЕГО НОСА ,ЖРУТ И КАКАЮТ КАК ИХ ДЕДЫ В 18 ВЕКЕ , вот и зато Михриканцы как у себя дома шастают, и командуют в СОФИИ !

    Вам, русским не подходит поведение шакалов КАЛИЛ И ДИМНА !

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    1
  • 16362 15236
    жора шапов 4 октября 2020 в 17:46

    Вопрос от паразита. России – не отдавать сыновей и мужей погибать за чурок.

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