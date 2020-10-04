В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», речь зашла о последних новостях политики – Нагорный Карабах, конфликт между Арменией и Азербайджаном, что делать России в этой ситуации.

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P.S. Предыдущие выпуски видеблога с проектом «Политраша»:

Источник: https://nstarikov.ru/nagornyj-karabah-chto-delat-rossii-119939