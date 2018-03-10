Аварийность на дорогах: кто виноват, и как её снизить

Дорожная аварийность наносит колоссальный вред нашему Государству, экономике и населению России. Что нужно сделать, чтобы дороги стали безопасными, а число жертв автомобильных аварий резко снизилось? Об этом мы уже говорили в материале «Смерть на дорогах пора остановить».

В своем материале постоянный комментатор ресурса nstarikov.ru, член партии ПВО, Сергей Валентинович Лисовский, продолжает обсуждение этой важнейшей темы и предлагает целый ряд шагов по снижению аварийности на дорогах.

Простые меры для снижения аварийности

В первой части этой статьи мы рассмотрели, кто виноват в высокой дорожной аварийности в России.

Становится очевидным, что государство пустило ситуацию с ДТП на самотёк, доверившись безответственным структурам. Эти структуры должны заниматься снижением аварийности, но они не выполняют свои функции. Они, наоборот, заинтересованы в увеличении аварийности, или как минимум, в сохранении текущей ситуации такой, какая она есть.

Страховые компании, которые превратились в посредников оплачивающих всю дорожную аварийность России деньгами водителей. Они имеют подробнейшую статистику дорожных аварий, но никогда не предлагают мер по их снижению.

Производители автомобилей, которым выгодно, когда машины бьются. Для них это возможность продавать больше автомобилей и запчастей.

ГИБДД, аварийность для которой превратилась в бизнес.

При всём этом, удивляет, как маскируя собственное преступное бездействие, им удаётся перекладывать всю свою ответственность на водителей…

Раз те, кто должен заботиться о безопасности граждан России, не выполняют свои функции и обязанности, попробуем определить, что нужно сделать на дорогах для снижения аварийности. И сделать это быстро, дёшево и эффективно.

Способ анализа самых аварийных участков дорог, с помощью youtube.

На youtube есть сотни видеороликов с подборками различных ДТП. Это хороший материал, для сбора статистических данных. В роликах подбираются самые «зрелищные» и тяжёлые аварии. Просмотрев их определённое количество, можно понять, что самые страшные аварии с человеческими жертвами происходят:

В городе – на перекрёстках. В городе – на пешеходных переходах. На трассах, при выезде машин на встречную полосу (по разным причинам).

Ниже мы разберём эти 3 пункта по отдельности. В каждом найдём основные причины ДТП и посмотрим, что можно предложить, чтобы их минимизировать.

Многое из того, что будет предложено, не является оригинальным. Что-то уже внедрено и где-то уже используется. Задача состоит в том – чтобы собрать всё воедино и предложить быстрые, дешёвые и адекватные инструменты снижения аварийности на дорогах в России.

Аварийность в городе – на перекрёстках.

Обычно, на перекрёстках аварии происходят, когда один водитель думает – ещё успею и проскочу и добавляет газу, а другой – мне уже ехать можно. Далее невнимательность обоих и — ДТП.

Почему при выезде автомобиля через сплошную линию, водитель лишается прав, а при выезде на перекрёсток на красный свет – штраф? Что опаснее? На мой взгляд, выезд на красный свет — намного опаснее. Летящий на большой скорости автомобиль, при таком ДТП, становится опасным для всех, кто находится в зоне перекрёстка. Он таранит другие автомобили, вылетает на тротуары, сбивает пешеходов…

Что должен сделать водитель, подъезжая к перекрёстку? Снизить скорость! Повысить внимание!

Но существующие ПДД водителей на эти действия не мотивируют.

Любой перекрёсток – это аварийно-опасный участок. Почти на каждом перекрёстке происходят аварии! Правила Дорожного Движения должны обязывать водителя притормаживать на перекрёстках.

1. Выезд на красный свет должен наказываться лишением прав. Выезд на жёлтый – штрафом. Пусть не большим, но штрафом, наличие которого чётко обозначит, что данное действие – нарушение.

При этом, должна быть точно определена линяя, пересечение которой считается выездом на перекрёсток.

2. В зонах любых перекрёстков, в городской черте должно быть введено ограничение скорости в 40 км\час. Подъезжая к перекрёстку, водитель должен: Снизить скорость! Повысить внимание! Это должно быть в правилах ПДД.

Эти два пункта помогут мотивировать водителей быть осторожнее в зонах повышенной аварийности — перекрёстках. Такие сигналы должны давать Правила Дорожного Движения. Два простых пункта, которые могут радикально снизить аварийность в городах и уменьшить последствия от аварий.

Аварийность в городе – на пешеходных переходах

Меры для водителей

Пешеходные переходы находятся, в основном, на перекрёстках. Поэтому, вышеперечисленные меры, защитят и пешеходов! Но есть переходы и вне перекрёстков. Что должен сделать водитель, подъезжая к такому пешеходному переходу? То же, что и перед перекрёстком. Снизить скорость! Повысить внимание! Значит и на это тоже, должны мотивировать ПДД:

3. В зонах любых пешеходных переходов, в городской черте, должно быть введено ограничение скорости в 40 км\час.

Кроме того, нужно учесть возможную невнимательность водителей. Обычно это достигается яркой разметкой – зеброй, яркими предупреждающими знаками, светодиодными сигналами, и различного вида дорожными полицейскими.

Но наиболее эффективным, будет:

4. Располагать пешеходный переход, на искусственном, высоком бугре из асфальта, шириной в пешеходный переход или больше.

Тогда зебра будет заметнее. Пешеход – выше и тоже заметнее. Такой бугор комфортно проехать на небольшой скорости (до 40 км/ч), но очень неприятно на высокой. Пешеходные переходы с буграми, быстро запоминаются водителям. На бугре легче затормозить. Он не повредится снегоочистительной дорожной техникой. Зимой, под снегом, зебры не видно, а бугор будет заметен всегда. Делать такие бугры быстро и просто.

Поднимать на бугры пешеходные переходы можно и на аварийных перекрёстках. Рассчитать оптимальный профиль бугров, могут специалисты.

5. Перед пешеходным переходом, на асфальте, должны рисоваться предупреждающие знаки.

У водителей, при движении на высокой скорости, или в сложных условиях, уменьшается угол обзора. Водители концентрируют своё внимание на дорожном полотне и могут не заметить знаки на обочине. А знак, нарисованный на асфальте, пропустить практически невозможно. Эти знаки должны рисоваться вытянутыми. Длина должна быть раза в 3-4 больше ширины. Иначе, из легковых машин, его изображение разобрать будет сложно, знак будет виден приплюснутым.

6. На дорогах, с движением в более чем 2 полосы, не должно быть нерегулируемых пешеходных переходов.

Пешеходные переходы, на дорогах в 4 полосы и более – самые опасные. Такие переходы нужно делать регулируемыми. Необходимы повышенные внимание и требования по качеству их разметки. Они обязательно должны находиться на буграх из асфальта. Эти бугры нужно делать немедленно.

7. Местные муниципалитеты должны иметь возможность контролировать и поддерживать яркую разметку на пешеходных переходах в своём районе. Работать с этим вопросом по заявкам граждан.

Важно, чтобы на пешеходных переходах, стёртая краска разметки восстанавливалась оперативно.

8. Все пешеходные переходы должны иметь хорошее освещение.

Возможно, стоит сделать так, чтобы переходы вне перекрёстков, освещались особым, выделяющимся стандартным оттенком цвета.

9. За обгон и выезд на встречную полосу в зоне любого пешеходного перехода – лишение прав.

Меры для пешеходов

Как видно из подборок аварий с пешеходами на youtube, большинства аварий можно было бы избежать, если бы пешеходы были внимательными.

Причины их невнимательности следующие:

Отвлекающие наушники и разговоры по телефону.

Закрывающие обзор капюшоны.

Попытки быстро перебежать дорогу.

Уверенность, что он пешеход прав и что машины обязаны перед ним остановиться.

Ситуация с пешеходами резко ухудшилась, после поистине преступных высказываний ГИБДД, когда чиновники этой структуры открыто заявили, что пешеход прав и водитель обязан его пропускать. Забыв при этом сказать об обязанностях пешехода. Сформулировав тем самым у пешеходов иллюзию безнаказанности и безответственное отношение.

Забыли сказать пешеходам и то, что водители могут ездить по городу со скоростью 80 км/час, так как реально штрафовать их начинают только после этой цифры превышения, что дороги бывают скользкими, водители невнимательными (как и сами пешеходы), на дорогах встречаются и откровенные нарушители…

Для пешеходов, в ПДД говорится следующее:

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

То есть, все невнимательные пешеходы, из-за действий которых произошло любое ДТП на не регулируемом пешеходном переходе, сами являются нарушителями ПДД пункта 4.5. Только цена такой аварии, почти всегда — здоровье или жизнь самого пешехода. А пешеходы об этом не знают!!! Они даже не знают, как правильно переходить дорогу! Этого в правилах нет.

А ведь это должен знать каждый:

Подойдя к пешеходному переходу, пешеход обязан повысить внимание: снять капюшон, вынуть наушники, прекратить разговор, остановиться и посмотреть налево.

Пешеход обязан уступить дорогу движущемуся автомобилю!!!

Если слева нет автомобилей или они остановились для пропуска пешехода, надо начать переход и, смотря в левую сторону, дойти до половины дороги, и снова приостановиться.

Приостановившись, посмотреть направо. Если слева и справа нет автомобилей, или они остановились для пропуска пешехода, надо продолжить движение и, смотря в правую сторону, дойти до противоположной стороны дороги.

Что же делать со сложившейся ситуацией? Как изменить ситуацию? Очевидно, что такого размытого пункта 4.5., в ПДД не достаточно.

10. В ПДД должно быть чётко прописано, как пешеходу нужно действовать, переходя улицу в различных дорожных ситуациях.

11. Ввести штрафы за: отвлекающие наушники, разговоры по телефону, надетые капюшоны, попытки перебежать дорогу, и создание аварийных ситуаций из-за нарушений ПДД.

Штрафы нужны не для того, чтобы собрать деньги, а для того, чтобы дать людям ясный сигнал, что является недопустимым нарушением.

Аварийность на автомагистралях

Рассмотрим основные причины аварий на автомобильных магистралях.

Сон за рулём

Огромное число аварий происходит по причине того, что водитель уснул за рулём. Первый сигнал о том, что водитель, начинает бороться со сном – это когда автомобилист замечает, что он моргает. Веки наливаются тяжестью, они легко закрываются, а открываются с трудом. Мозг хочет отдохнуть. Дальнейшая езда опасна! В состоянии борьбы со сном, притупляется чувство опасности, ухудшается реакция и внимание. Водитель может заснуть и с открытыми глазами. Глаза будут открыты – а мозг отключится, человек уснёт и потеряет контроль над дорогой. Так чаще всего и случается. Бороться за рулём со сном – недопустимо. На кону этой борьбы всегда стоит жизнь и не одна.

12. Если в пути водитель почувствовал признаки борьбы со сном, рекомендуется остановиться на 10 – 15 минут и поспать. 10 минут хватит, чтобы мозг получил нужный ему отдых, и водитель снова смог продолжить путь без борьбы со сном. Это — должен знать каждый!

Это надо объяснять и пропагандировать. Даже нужно требовать от водителей вводить короткий дорожный сон в норму. Пассажиры всегда смогут подождать, размять ноги. 10-15 минут ничего не решают, но обеспечат их безопасность в пути. Все мы люди, все могут в дороге устать, даже профессионалы.

Занос автомобиля

Манёвры на большой скорости: резкий поворот, торможение, яма… Особенно, на скользкой дороге. Машину разворачивает, она становится неуправляемой, и её несет или вправо – в кювет, или влево – под встречную машину. По роликам из youtube, видно, что занос — одна из самых распространённых причин самых страшных аварий на трассах, особенно зимой. Минимизировать вероятность такой ситуации можно, уменьшив скоростной режим и избегая резких манёвров и торможений.

При заносе водитель почти не может повлиять на свою машину. Однако, на автомобили можно устанавливать систему курсовой стабилизации ESP, которая успешно борется с возникающими заносами. Стоит она не дорого – это программное обеспечение с датчиками. При заносе, система притормаживает колёсами так, чтобы вывезти автомобиль из заноса, приглушает двигатель, может помогать подруливать.

Система ESP может по настоящему понадобиться водителю один раз, но за этот один раз, она может спасти не одну жизнь.

13. Нужно обязать автопроизводителей в России, устанавливать ESP на каждый автомобиль произведённый в России.

Узкая ширина дорог и обочин

Большое влияние на безопасность на трассах оказывает инфраструктура дорог. Прежде всего, это разделение потоков, ширина полос и ширина обочин. В последнее время наметились опасные тенденции к уменьшению их размеров.

14. Для обеспечения максимальной безопасности, на новых дорогах, нужно разводить встречные потоки по разным магистралям, расположенным друг от друга за несколько десятков метров. Делать полосы и обочины более широкими. (Такие магистрали можно будет делать более скоростными).

Более широкие полосы движения:

— увеличивают автомобилистам обзорность дороги.

— облегчают обгон.

— позволяют автомобилям, при движении, держаться в стороне от разделительной линии, что дает время на реакцию, в случае выезда со встречной полосы, встречной машины, или другой опасной ситуации. И даёт место разъехаться.

— позволяют объезжать дефекты на дорогах, не разбивая их ещё больше, продлевая тем самым срок службы дорожного полотна.

При движении по узким полосам, колёса автомобилей движутся строго по одной узкой линии, поэтому быстро накатывают и разрушают это место в асфальте. Из-за узкой полосы движения, смещаться в стороны автомобили не могут, и дорога очень быстро приходит в негодность. Накатывается колейность, которая в мокрую и скользкую погоду увеличивает аварийность на дороге.

Расширение полос уменьшит эти проблемы и помоет продлить срок службы всей дороги.

— на более широкой полосе, больше шансов избежать аварии при заносе.

— двигаясь по более широкой полосе, у водителя меньше напряжение, он меньше устаёт.

15. Нужно увеличивать стандарты ширины полос движения и обочин на автомагистралях. Особенно с интенсивным двухсторонним движением. Необходимо расширять полосы и обочины на аварийных участках и поворотах.

Широкая обочина поможет безопасно остановиться, при поломке. Даст больше шансов разъехаться, в случае выезда автомобиля со встречной полосы или справиться с заносом.

16. Ширина обочин должна позволять останавливаться грузовом автомобилям, без выезда колёсами на асфальт.

Отсутствие лежачих полицейских у знаков «STOP».

Есть в Ленинградской области перекрёстки, на которых регулярно случаются страшные аварии. На этих перекрёстках происходит смена главной дороги. Дорога, которая до этого была главной, неожиданно для водителя, становится второстепенной, а пересекающая её дорога – главной. На дорогах стоят предупреждающие знаки, и даже знаки STOP.

Но человеку свойственно ошибаться. Водитель может знак и не заметить… Постоянно, на этих перекрёстках, происходят страшные аварии. А ведь эта проблема решается очень просто — лежачими полицейскими, которые встряхнут любого зазевавшегося водителя. Сколько жизней можно было бы спасти одним дорожным элементом.…

Но выстроенная система ПДД и правила инфраструктуры дорог создают условия, когда маленькая ошибка водителей – «не заметил» – приводит к страшным последствиям, ценой в жизни.

17. Перед знаком STOP, обязательно, заранее, должны устанавливаться лежачие полицейские.

Плохая дорожная разметка.

Яркая дорожная разметка позволяет водителям более чётко видеть полосы дороги. Это снижает напряжение и уменьшает усталость. Позволяет заранее замечать в темноте повороты и другие изменения у дороги, что уменьшает ошибки водителей. Это особенно важно, ночью или при плохих погодных условиях.

Разметка должна наноситься и восстанавливаться так, чтобы она помогала водителям максимальное время в году!

18. Разметка на дорогах должна обновляться 2 раза в год. Первый раз — весной и второй раз – в конце лета — для осени и зимы.

Такой режим поддержки разметки оптимален. Зебру на пешеходных переходах, нужно обновлять так же – дважды в год.

Краска – стоит дёшево! Дорогие — последствия от ДТП.

Во многих маленьких посёлках России, несмотря на дефицит денег, есть чёткая хорошая разметка дорог и пешеходных переходов. А в крупном, богатом городе Санкт-Петербург состояние дорожной разметки удручает. Получается, что это не вопрос денег, а вопрос отношения ответственных лиц к своим обязанностям.

Не любят наносить разметку на дороги и дорожные строители, укладывающие асфальт. Новый асфальт без разметки может лежать месяцами. Новый асфальт – тёмный. Если двигаться по нему ночью — то габариты дороги и габариты полос не видно даже в хорошую погоду, а если ещё и дождь?

19. Нужно нормами и правилами обязать строителей дорог наносить разметку, сразу после укладки или ремонта асфальта. В случае задержки с разметкой, на строителей должны быть наложены штрафы и возмещение ущербов от ДТП, произошедших на дорогах без разметки.

К разметке можно отнести дублирование предупреждающих дорожных знаков рисунком знака на асфальте. Такой знак на порядок заметнее обычного. Водитель не заметить такой знак не может.

20. Предупреждающие и запрещающие знаки на трассах, должны дублироваться рисунком на асфальте. Знаки должны рисоваться вытянутыми. Длина должна быть раза в 3-4 больше ширины.

Кто должен бороться за снижение количества ДТП?

Очень простой вопрос: «Для чего нужна ГИБДД в России?» Ответ на этот вопрос очевиден, он заложен в самой аббревиатуре: Для обеспечения безопасности дорожного движения.

Справляются ли сотрудники ГИБДД с поставленной задачей? Нет! Потому что в системе ГИБДД неправильно выстроены методы и цели работы. Всем давно очевидно, что профилактикой нарушений и аварий эта структура не занимается.

В основном ГИБДД занимается оформлением ДТП, сбором штрафов, учётом и контролем автомобилей и автомобилистов.

Серьёзнейший вопрос – безопасность дорожного движения — остался без должного контроля нашего Государства. Из-за этого мы ежегодно теряем тысячи жизней наших граждан.

Как же восстановить этот контроль?

На мой взгляд, очень просто – создать структуру, ответственную только за снижение ДТП.

— Эта структура должна быть независимой от старых систем и начальников (возможно, в составе Национальной Гвардии).

— Эта структура должна быть отсечена от всевозможных коррупционных соблазнов, она не должна заниматься штрафами и выдачей разрешений.

— Эта структура должна иметь достаточное количество инструментов и условий для своей эффективной работы.

— Работа этой структуры должна оцениваться только количественным снижением ДТП.

Это могут быть, например, участковые инспекторы безопасности дорожного движения.

За ними закрепляются определённые районы, на которых они работают целенаправленно, по самым аварийным местам, разрабатывая и осуществляя контроль мероприятий для снижения аварийности на этих опасных участках.

В их обязанности могут входить: установка светофоров, установка знаков, изменение работы светофоров, ремонт и улучшение разметки, расширение полос, увеличение полос, установка ограждений, установка дорожных полицейских, модернизация пешеходных переходов, улучшение обзорности перекрёстков, реакция на просьбы граждан, и многое другое…

Каждое ДТП с пострадавшими, они должны разбирать, оценивая ситуацию и дорожную инфраструктуру. После чего, предлагать меры по изменению в данном месте инфраструктуры дороги, для повышения безопасности и создания условий для минимизации повторения ситуации в будущем.

Эта структура должна иметь возможность работать, анализируя статистику страховых компаний, изменять ПДД и стандарты инфраструктуры дорог, обкатывать эти изменения в пилотных регионах и предлагать новые эффективные методы обеспечения безопасного дорожного движения, учитывая особенности нашей страны.

Эта структура должна работать, отвечая за результат, и оперативно реагируя на просьбы населения.

Эта работа – реальное спасение жизней людей.

Когда это будет сделано – неизвестно, а пока всё зависит только от самих водителей.

Сергей Валентинович Лисовский