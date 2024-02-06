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Такое разное азиатское кино. Как различается китайский, корейский и японский стиль в кинематогрфе

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Культурный поворот на Восток. В студии Игорь Нагаев.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Начался экономический разворот на Восток, который уже не остановить.

2. Восток самобытен и самодостаточен в культурном плане.

3. Китайский, корейский и японский кинематограф имеют свои особенности.

4. В китайском кино хорошая операторская работа, красивые пейзажи, формируется актерская школа.

5. Китайское кино делает упор на спортивные фильмы, фильмы о сильных девушках, исторические фильмы.

6. В китайских фильмах подчеркивается важность следования долгу, справедливости, преданности семье. Цель оправдывает средства.

7. В азиатских фильмах часто несчастливый финал, герои приносят жертвы ради цели.

Вывод: Китайский, корейский и японский кинематограф интересен и самобытен. У каждой страны свой подход, свои особенности в повествовании и эстетике. Несмотря на некоторые отличия в менталитете, стоит посмотреть фильмы этих стран, чтобы лучше понять их культуру.

 
Источник: https://rutube.ru/video/0ad37a6d583fc271562403570a945cee/
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