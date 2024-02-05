Тактическая победа Эббота
Власти Техаса сообщили, что после начала укрепления границы количество ежедневных фиксируемых переходов границы сократилось с 1000 человек/сутки до 3 человек/сутки.
Разумеется. есть и не фиксируемые переходы (по тем же подземным тоннелям), но катастрофическое падение фиксируемых переходов отлично демонстрирует, что допуск мигрантов в США это не вопрос возможности ограничений. а вопрос сознательной политики администрации Байдена, о чем на днях уже сообщал Илон Маск.
Губернатор Эббот довольный тем, что посмел наплевать на ультиматум Байдена и ему ничего за это не было, продолжает работу над укреплением границы и намерен делать это и далее, позиционируя весь процесс как победу над незаконной миграцией и вашингтонской бюрократией.
В силу этого вопрос ограничения миграции приобретает все большую остроту, особенно в увязке с темой выделения денег Израилю и Украине, как это хочет администрация Байдена. Спикер Палаты Представителей и агент Дональд уже дали понять, что шансов на прохождения подобного пакета через Палату Представителей нет. А на реальные уступки во внутренней политике Байден идти не хочет, что и обуславливает внутриполитический клинч. Поэтому финансирование Украины сейчас и вешают на европейских вассалов США.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
- После укрепления границы в Техасе количество ежедневно фиксируемых нелегальных переходов границы снизилось с 1000 до 3 человек.
- Губернатор Эббот продолжает работы по укреплению границы, несмотря на ультиматум администрации Байдена.
- Вопрос ограничения миграции становится все более острым на фоне планов Байдена выделить средства Израилю и Украине.
- Республиканцы в Конгрессе против выделения этих средств.
- Байден не идет на уступки республиканцам по внутренней политике.
Выводы:
- Укрепление границы демонстрирует, что ограничение миграции – это вопрос политической воли, а не возможностей.
- Между администрацией Байдена и республиканцами в Конгрессе сохраняется острый внутриполитический конфликт по вопросам миграции и финансирования.
- Финансовая помощь Украине может лечь на плечи европейских союзников США из-за этого конфликта.
“…Разумеется. есть и не фиксируемые переходы (по тем же подземным тоннелям)…” – Борис Рожин.
Борис, я смотрю на карту Техаса и вижу, что от Мексики его отделяет река Рио-Гранде (Рио-Браво-Дель-Норте). Каким образом там можно проложить подземный тоннель?
А попасть в США из Мексики можно через границу штатов Калифорния, Аризона и Нью-Мексико.