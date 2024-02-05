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Тактическая победа Эббота

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Власти Техаса сообщили, что после начала укрепления границы количество ежедневных фиксируемых переходов границы сократилось с 1000 человек/сутки до 3 человек/сутки.

Разумеется. есть и не фиксируемые переходы (по тем же подземным тоннелям), но катастрофическое падение фиксируемых переходов отлично демонстрирует, что допуск мигрантов в США это не вопрос возможности ограничений. а вопрос сознательной политики администрации Байдена, о чем на днях уже сообщал Илон Маск.

Губернатор Эббот довольный тем, что посмел наплевать на ультиматум Байдена и ему ничего за это не было, продолжает работу над укреплением границы и намерен делать это и далее, позиционируя весь процесс как победу над незаконной миграцией и вашингтонской бюрократией.

В силу этого вопрос ограничения миграции приобретает все большую остроту, особенно в увязке с темой выделения денег Израилю и Украине, как это хочет администрация Байдена. Спикер Палаты Представителей и агент Дональд уже дали понять, что шансов на прохождения подобного пакета через Палату Представителей нет. А на реальные уступки во внутренней политике Байден идти не хочет, что и обуславливает внутриполитический клинч. Поэтому финансирование Украины сейчас и вешают на европейских вассалов США.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

- После укрепления границы в Техасе количество ежедневно фиксируемых нелегальных переходов границы снизилось с 1000 до 3 человек.

- Губернатор Эббот продолжает работы по укреплению границы, несмотря на ультиматум администрации Байдена.

- Вопрос ограничения миграции становится все более острым на фоне планов Байдена выделить средства Израилю и Украине.

- Республиканцы в Конгрессе против выделения этих средств.

- Байден не идет на уступки республиканцам по внутренней политике.

Выводы:

- Укрепление границы демонстрирует, что ограничение миграции – это вопрос политической воли, а не возможностей.

- Между администрацией Байдена и республиканцами в Конгрессе сохраняется острый внутриполитический конфликт по вопросам миграции и финансирования.

- Финансовая помощь Украине может лечь на плечи европейских союзников США из-за этого конфликта.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8942307.html
Метки: байден, война на украине, Мексика, мигранты, США, техас, Трамп
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1763 1687
    Сан Саныч 9 мин. назад

      “…Разумеется. есть и не фиксируемые переходы (по тем же подземным тоннелям)…” – Борис Рожин.

      Борис, я смотрю на карту Техаса и вижу, что от Мексики его отделяет река Рио-Гранде (Рио-Браво-Дель-Норте). Каким образом там можно проложить подземный тоннель?

      А попасть в США из Мексики можно через границу штатов Калифорния, Аризона и Нью-Мексико.

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