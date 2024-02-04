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Михаил Пришвин. О жизни и творчестве писателя. Моим молодым друзьям (1984)

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Моим молодым друзьям. О жизни и творчестве писателя Михаила Пришвина
О жизни и творчестве писателя Михаила Пришвина в годы Великой Отечественной войны. Рассказы М.Пришвина из цикла "Рассказы о ленинградских детях" ("Прекрасная мама", "Ботик", "Козочка", "Сыроежка", "Роман"), о судьбах детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, читает актер Анатолий Грачев.

#ЛитературныеЧтения
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1984

Автор сценария – Лидия Графова
Режиссер – Владимир Загоруйко (постановщик)
Оператор – Владимир Филатов (постановщик)
Оператор – Константин Войтенко
Художник – Евгений Семенов
Актер – Анатолий Грачев
Актер – Анна Антоненко-Луконина

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lTB5SWo2JKE
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