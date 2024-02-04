Михаил Пришвин. О жизни и творчестве писателя. Моим молодым друзьям (1984)
Моим молодым друзьям. О жизни и творчестве писателя Михаила Пришвина
О жизни и творчестве писателя Михаила Пришвина в годы Великой Отечественной войны. Рассказы М.Пришвина из цикла "Рассказы о ленинградских детях" ("Прекрасная мама", "Ботик", "Козочка", "Сыроежка", "Роман"), о судьбах детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, читает актер Анатолий Грачев.
#ЛитературныеЧтения
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1984
Автор сценария – Лидия Графова
Режиссер – Владимир Загоруйко (постановщик)
Оператор – Владимир Филатов (постановщик)
Оператор – Константин Войтенко
Художник – Евгений Семенов
Актер – Анатолий Грачев
Актер – Анна Антоненко-Луконина