Анализируя ход боевых действий на Украине, эксперты специализированного американского военного журнала Military Watch, пришли к выводу о низком качестве или вообще непригодной технике США и других западных стран для ведения современной войны. Об этом говорится в его редакционной статье, опубликованной под заголовком «На Украине уничтожены боевые машины Bradley».

После нескольких месяцев сообщений о всё более тяжелых потерях, понесенных подразделениями украинской армии, эксплуатирующими боевые машины Bradley, CNN сообщило, что украинские военные выразили растущее недовольство последствиями применения этой машины против российских сил. Американское издание охарактеризовало эти машины как «наконечник копья во время злополучного украинского контрнаступления», которое началось в начале июня 2023 года».

Сообщается, что украинские экипажи особенно критически относились к ограниченной «способности американской машины выдерживать суровую украинскую зиму», а также к «состоянию некоторых старых образцов, поставляемых из США». Производство Bradley в Америке прекращено с 1995 года, при этом подавляющее большинство их экземпляров, построенных для армии США, десять лет спустя уже было выведено из эксплуатации или помещено на хранение.

По оценкам западных источников, примерно из 200 боевых машин Bradley, доставленных на Украину, более 80 были потеряны в течение пяти месяцев, из которых подтверждено более 50.

Кадры, опубликованные российскими источниками 22 июля, показывают особенно тяжелые потери и «кладбище» новых бронемашин возле поселка Работино в Запорожской области.

Первые изображения бронемашин, уничтоженных вместе с поставленными Германией танками Leopard 2A6, появились в июне прошлого года, после чего Вашингтон пообещал поставить новые партии. Проблемы с боевыми характеристиками Bradley, и особенно с его очень ограниченной броневой защитой для борьбы с крупными вооруженными силами, усугубляются растущей нехваткой боеприпасов, затрагивающей подразделения, их эксплуатирующие. Интервью с личным составом 47-й механизированной бригады были одним из источников, освещающих эту проблему сухопутных подразделений украинской армии, сообщило издание.

Обеспокоили американцев и обнаруженные на броне переданных Украине американских бронемашин нацистские символы. На фоне вопросов относительно их боевых характеристик, пишет MW, Bradley привлек дополнительное внимание средств массовой информации, когда на видео с украинским экипажем, ремонтирующим одну из машин на передовых позициях в районе Донбасса, на броне была замечена нацистская символика – факт, который тут же был широко освещен в России государственными СМИ.

Нацистскую символику часто можно было видеть в Вооруженных силах Украины еще до эскалации боевых действий с российскими войсками в феврале 2022 года, при этом в отчетах правительства США постоянно подчеркивается известность, которую нацистская идеология и отряды ополчения приобрели в стране. Бронетехника, поставляемая немцами, также появилась с нацистскими знаками отличия, как это видно в репортажах немецкого телевидения, а охранники президента Владимира Зеленского были сфотографированы в униформе с черепом и костями – символом нацистской 3-й танковой дивизии СС «Тотенкопф» (Мертвая голова), указывает американское издание.

Однако признав этот вопиющий факт, журнал никак его не комментирует и не осуждает. Как видно, его редакторы считают это вполне нормальным.

В том же номере MW поместило еще одну заметку о технике США, оказавшейся негодной при эксплуатации в боевых условиях. Издание объясняет, почему США отказались поставлять на Украину реактивные штурмовики А-10, признавшись, что их «низкая живучесть против российских ПВО поставила под угрозу репутацию оборонного комплекса».

Хотя этому классу самолетов, который американские военные называют «Бородавочник», на тот момент было 45 лет, пишет MW, и он поступил на вооружение в 1977 году, А-10 оставался лучшим в западном мире самолетом для обеспечения непосредственной авиационной поддержки и был разработан во время холодной войны специально с учетом операций против советских бронетанковых формирований. Эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании А-10 на сегодняшний день являются самыми низкими среди всех американских пилотируемых боевых машин и очень похожи на советские. В отличие от таких истребителей, как F-16, они хорошо оптимизированы для действий вблизи линии фронта с временных аэродромов или с аэродромов с короткой взлетной полосой.

Казалось, что именно он – идеальный самолет для поставок на Украину, но США это сделать отказались. Объяснение причин такого решения было предоставлено лондонской газетой Telegraph. Она подчеркнула, что Вашингтон опасался ущерба, который понесет репутация его оборонного и аэрокосмический сектора, если будет замечено, что А-10 понесут тяжелые потери на Украине. Решение не поставлять штурмовики было основано на «чрезвычайной опасности, с которой они могут столкнуться, а также на тревожной перспективе того, что десятки самолетов американского производства упадут на землю, охваченные огнем, не сделав ничего, чтобы помочь военным усилиям Украины».

Такую перспективу газета объясняет «плотностью российской наземной ПВО по всей линии фронта, что уже привело к огромным потерям украинских авиационных подразделений.

С конца 2022 года западные источники указывали, что угроза украинской авиации значительно возросла из-за развертывания на базах вблизи Украины перехватчиков МиГ-31БМ, вооруженных ракетами класса «воздух-воздух» с самой большой в мире дальностью действия Р-37М.

Выживаемость А-10 на Украине особенно сомнительна, если принять во внимание боевой опыт этого самолета в 1991 году во время войны в Персидском заливе, когда иракские средства ПВО ближнего действия повредили или уничтожили 20 самолетов, что вынудило временно приостановить операции на театре военных действий. И это, несмотря на то, что иракская противовоздушная оборона была далека от совершенства.

MW отмечает, что в США внимательно следят, чтобы репутации их оружия не был нанесен ущерб, особенно после того, как немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2 понесли тяжелые потери на Украине. Поэтому американские танки M1 Abrams не только были доставлены намного позже, но и были дислоцированы подальше от линии фронта.

Издание Foreign Office объяснило, что танки M1 Abrams, поставленные Соединенными Штатами, находились вдали от линии фронта, поскольку украинская армия «усиливает их броню, чтобы противостоять атакам со стороны российских дронов со взрывчаткой. Широко распространено мнение, что, отложив поставки до тех пор, пока наступательные действия Украины не сойдут на нет, Вашингтон также стремился гарантировать, что Abrams, не будет использоваться для интенсивных боевых действий, как это было с «Леопардами», чтобы «избежать репутационного ущерба своему оборонному сектору от потери одного из самых знаковых продуктов».

В MW поясняют, почему США так медлят с поставкой на Украину и истребителей F-16. «Ожидание тяжелых потерь также считается основной причиной того, – пишет издание, – почему США гораздо более неохотно, чем их европейские союзники, разрешали экспорт истребителей F-16 на Украину, при этом устаревшие варианты времен холодной войны, как ожидается, также будут развернуты далеко от линии фронта и, возможно, прибудут только после того, как ближе к концу года будет достигнуто соглашение о прекращении огня».

Официальные лица США, признает MW, также последовательно преуменьшают подтвержденные российские удары по системам ПВО Patriot на Украине, которые на сегодняшний день являются наиболее известными и дорогостоящими системами вооружения из тех, что были поставлены в эту страну.<

Не лучшим образом, по мнению экспертов MW, зарекомендовали себя на Украине немецкие танки. Большинство Leopard 2, находящихся на вооружении украинской армии, были выведены из строя в боях с российскими войсками, причем более четверти танков полностью уничтожены, а остальные повреждены, и армия не в состоянии их отремонтировать.

Foreign Relations, журнал самого влиятельного внешнеполитического аналитического центра США – Совета по международным отношениям, который цитирует MW, – отметил, что танки оказались «едва ли неуязвимым супероружием». «Из менее чем 100 Leopard-2, находящихся на вооружении Украины, по меньшей мере, 26 были подбиты; другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и техническим обслуживанием», – указывает издание, подчеркивая, что действия украинских сил дают «мало доказательств того, что более совершенные танки могли бы сыграть решающую роль».

Наряду с Leopard 2 и гораздо большими потерями, затронувшими стареющие подразделения Leopard 1, британский танк Challenger 2 также показал себя не лучшим образом: две из двенадцати поставленных машин были уничтожены российскими войсками во время их очень короткого развертывания вблизи линии фронта в августе, отмечают американские эксперты. Помимо проблем с уровнем бронезащиты и потребностями в обслуживании, танки Leopard также плохо себя показали в зимней грязи Украины – с этой проблемой их предшественники, как известно, столкнулись во Второй мировой войне. Российские танки Т-80 с газотурбинными двигателями (тот же тип двигателя, что и у американского М1 «Абрамс») оказались гораздо более способными действовать на такой местности.

Критикуя западную технику, эксперты MW в то же время признают эффективность передовых средств поражения России. Российская система ПВО, считают они, продолжает устанавливать новые рекорды по дальности поражения.

В начале ноября прошлого года система С-400 впервые подтвердила применение ракеты класса «земля-воздух» 40Н6 – уникального средства, разработанного специально для того, чтобы иметь возможность поражать цели, находящиеся за пределами радиолокационного покрытия наземных систем. Система делает это, используя данные наведения с самолетов, что позволяет ей поражать цели на расстоянии до 400 км даже на очень малых высотах. Примечательно, что самые дальнобойные российские зенитные ракеты, используемые системой С-500, на украинском театре военных действий не применялись, замечают эксперты MW, указывая, что «наземные системы ПВО России получили в несколько раз больше инвестиций и остаются ведущими в мире».

Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул во время проведения специальной военной операции, заявил не так давно президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата. Столкнулись с мощью наших Вооруженных сил, потенциалом промышленности и оборонных производств», – отметил глава государства.

Специально для «Столетия»

Владимир Малышев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

- Американские эксперты признали, что многое из западного оружия оказалось непригодным в боях на Украине.

- Боевые машины Bradley часто выходили из строя из-за плохой адаптации к условиям украинской зимы. Многие машины устарели.

- США отказались поставлять штурмовики A-10 из-за их низкой выживаемости против российских средств ПВО.

- Немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2 понесли большие потери.

- Американские танки Abrams держат подальше от линии фронта, чтобы избежать репутационного ущерба.

- США медлят с поставкой истребителей F-16, опасаясь их потерь.

- Российские системы ПВО показали своё превосходство, установив рекорды дальности.

Вывод:

Статья признает, что многие образцы западного оружия не оправдали ожиданий и понесли значительные потери в ходе боевых действий на Украине. В то же время отмечается высокая эффективность российских систем вооружения. Делается вывод о том, что миф о неуязвимости западной военной техники рухнул.

Несмотря на некоторые успехи на фронте, говорить о полной победе еще рано. Запад обязательно извлечет уроки из своих неудач и внесет коррективы в технику и тактику. Кроме того, у нас есть уязвимые места – отсутствует аналог военного интернета Starlink, а применение беспилотников пока уступает противнику. Чтобы добиться решительного перелома в войне, прежде всего нужно исправлять собственные недостатки, не давая врагу возможности воспользоваться ими. Только комплексное превосходство по всем направлениям принесет окончательную победу. Поэтому, несмотря на локальные успехи, нельзя расслабляться – предстоит еще много работы для достижения полной и безоговорочной победы.