Клим Жуков – Про Ост-Индскую компанию, грабеж и выкачку ресурсов
Комментарий редакции
Ключевые тезисы из беседы:
1. В 1600 году в Англии была основана Ост-Индская компания, которая начала активно проникать в Индию.
2. С 1612 года Ост-Индская компания начала военное противостояние с португальцами в Индии и одержала победу.
3. К середине 18 века Британия благодаря усилиям Ост-Индской компании получила контроль над значительной частью Индии.
4. Британцы увеличили налоги для местного населения Индии, что привело к массовому обнищанию и голоду.
5. Британцы активно занимались вывозом ценностей из Индии, разоряя местных ремесленников и крестьян.
6. Британцы наладили поставки опиума из Индии в Китай.
7. Британские торговые компании получали колоссальные прибыли от торговли опиумом с Китаем.
Вывод:
Беседа показывает, что британская колонизация Индии носила крайне эксплуататорский характер. Ради получения прибыли британские власти и торговые компании разоряли и грабили местное население, а также активно способствовали распространению опиумной зависимости в Китае. Колониальная политика Британии привела к тяжелым последствиям для экономики и населения колонизированных стран.
Ублюдки англичане и их конченные амеры.