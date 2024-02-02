Главная » Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Клим Жуков – Про Ост-Индскую компанию, грабеж и выкачку ресурсов

32 1

Комментарий редакции

Ключевые тезисы из беседы:

1. В 1600 году в Англии была основана Ост-Индская компания, которая начала активно проникать в Индию.

2. С 1612 года Ост-Индская компания начала военное противостояние с португальцами в Индии и одержала победу.

3. К середине 18 века Британия благодаря усилиям Ост-Индской компании получила контроль над значительной частью Индии.

4. Британцы увеличили налоги для местного населения Индии, что привело к массовому обнищанию и голоду.

5. Британцы активно занимались вывозом ценностей из Индии, разоряя местных ремесленников и крестьян.

6. Британцы наладили поставки опиума из Индии в Китай.

7. Британские торговые компании получали колоссальные прибыли от торговли опиумом с Китаем.

Вывод:

Беседа показывает, что британская колонизация Индии носила крайне эксплуататорский характер. Ради получения прибыли британские власти и торговые компании разоряли и грабили местное население, а также активно способствовали распространению опиумной зависимости в Китае. Колониальная политика Британии привела к тяжелым последствиям для экономики и населения колонизированных стран.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fTQHoiLqGUY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как Англия готовилась атаковать СССР
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки.
Токио игнорирует предупреждения Москвы по поводу «Томагавков» на японской земле
Как темные захватили наш мир? Тайны Серых.
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru