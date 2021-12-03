Наконец-то к нам в гости пришел, пожалуй, самый народный блогер-историк российского YouTube – Клим Жуков. Клим Саныч, как всегда, харизматичен, интеллектуально остр и коммунистически душевен. Поговорили про дружбу с Пучковым-Гоблином, блогеров, TikTok и (о пролетарские боги!) Алену Швец. Хотите узнать, почему Юра Дудь – «брехун», что хорошего в современном российском кино, кто на самом деле переписывает историю России и как обстоят дела в левом движении? Тогда смотрите новый выпуск, мы старались!

Ave, Caesar! Если вы понимаете, о чем мы;)

Таймкоды:

0:00 «Историческое Intro»

3:22 История VS математика, 2 х 2 не равно 4 или почему история – это точная наука

5:51 Клим Жуков – шарлатан?

8:44 Живем в мире симулякров: почему люди верят в теории заговоров и куда пропало критическое мышление?

11:10 Билл Гейтс и Илон Маск, чипирование и бесплатный интернет в вакцинах

14:28 Лайфхаки из Советского Союза: как собрать Жигули и изобрести Дружбу Народов?

18:03 Почему СССР развалился в точности как описывал философ Ильин?

20:58 Про хейтеров

22:38 Что смотрит на ютубе Клим Жуков: BadComedian, Гоблин и лекции на трясущийся телефон

26:02 Почему Юрий не будет Дудь и вранье в «Колыме»

28:33 Евангелие от Федора Достоевского: Голливуд уже везде или у нас другая «духоскрепность»?

32:23 Периферийный капитализм в России – это билет в эконом-вагоне, потому что все VIP-места уже давно заняты

37:56 Когда Жуков планирует «отпучковаться» от Пучкова?

43:38 Шлемы с Куликова поля и гоупро у защитников Брестской крепости: российская археология выходит на новый уровень

50:01 Нет у нас новых жанров – все придумали греки, все уже было в Симпсонах

54:00 На какие фильмы советует сходить Клим Саныч?

1:02:02 «Качели» закончатся всемирным торжеством социализма, а потом – коммунизма

1:05:04 А классовой борьбы уже нет? Что такое современный пролетариат?

1:10:53 Фашизм – это капитализм в вооруженной фазе. Как консолидировать массы когда нет врага?

1:14:37 Бетховен, Чайковский, Моргенштерн и The Beatles: музыка для прокачки мозгов или промывки?

1:17:04 «Сунул нос в TikTok и понял, что я безнадежно отстал»

1:22:49 Жуков и РЕН-ТВ…и рептилойды

1:29:57 Мир меняется, а мы остаемся собой, и по традиции: лайк, подписка, колокольчик

