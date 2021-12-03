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КЛИМ ЖУКОВ о российском кино, дружбе с Гоблином, истории и археологии России, TikTok и вДуде

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Наконец-то к нам в гости пришел, пожалуй, самый народный блогер-историк российского YouTube – Клим Жуков. Клим Саныч, как всегда, харизматичен, интеллектуально остр и коммунистически душевен. Поговорили про дружбу с Пучковым-Гоблином, блогеров, TikTok и (о пролетарские боги!) Алену Швец. Хотите узнать, почему Юра Дудь – «брехун», что хорошего в современном российском кино, кто на самом деле переписывает историю России и как обстоят дела в левом движении? Тогда смотрите новый выпуск, мы старались!

Ave, Caesar! Если вы понимаете, о чем мы;)

Таймкоды:

0:00 «Историческое Intro»
3:22 История VS математика, 2 х 2 не равно 4 или почему история – это точная наука
5:51 Клим Жуков – шарлатан?
8:44 Живем в мире симулякров: почему люди верят в теории заговоров и куда пропало критическое мышление?
11:10 Билл Гейтс и Илон Маск, чипирование и бесплатный интернет в вакцинах
14:28 Лайфхаки из Советского Союза: как собрать Жигули и изобрести Дружбу Народов?
18:03 Почему СССР развалился в точности как описывал философ Ильин?
20:58 Про хейтеров
22:38 Что смотрит на ютубе Клим Жуков: BadComedian, Гоблин и лекции на трясущийся телефон
26:02 Почему Юрий не будет Дудь и вранье в «Колыме»
28:33 Евангелие от Федора Достоевского: Голливуд уже везде или у нас другая «духоскрепность»?
32:23 Периферийный капитализм в России – это билет в эконом-вагоне, потому что все VIP-места уже давно заняты
37:56 Когда Жуков планирует «отпучковаться» от Пучкова?
43:38 Шлемы с Куликова поля и гоупро у защитников Брестской крепости: российская археология выходит на новый уровень
50:01 Нет у нас новых жанров – все придумали греки, все уже было в Симпсонах 
54:00 На какие фильмы советует сходить Клим Саныч?
1:02:02 «Качели» закончатся всемирным торжеством социализма, а потом – коммунизма
1:05:04 А классовой борьбы уже нет? Что такое современный пролетариат?
1:10:53 Фашизм – это капитализм в вооруженной фазе. Как консолидировать массы когда нет врага?
1:14:37 Бетховен, Чайковский, Моргенштерн и The Beatles: музыка для прокачки мозгов или промывки?
1:17:04 «Сунул нос в TikTok и понял, что я безнадежно отстал»
1:22:49 Жуков и РЕН-ТВ…и рептилойды
1:29:57 Мир меняется, а мы остаемся собой, и по традиции: лайк, подписка, колокольчик
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Foph_cObEDQ
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 28372 5382
    Русофил сегодня в 12:59

      КЛИМ ЖУКОВ
      Брахман пoра и прo Вoлoчкoву и Бузoву
      Днище прoбили надo кoпать

      2
      2
      • 19857 16603
        маринаРусофил сегодня в 13:11

          а причем здесь Брахман-бузова и Моргены(ты сам восхищался их способностью делать млн,трудяги мол)-это детище и оружие против русского народа ,оскатинивание его ,чтобы жевало амфитамин ,танчило что-то под серый рэп и не задавалось вопросами ,типа ,а как оказалось так ,что у 80%государствообразующего кроме как пойти работать за мин нет прав и возможностей ,а спустить свои 35000 можно только на концерте Бузовой и на плохую выпивку,на солидные вещи их не хватит ,например концерт Стинга,Сары Брайтман,той же Нетребки.А какая то зассанная от попоек Собчак и грызущая козявки открыла Салон в Москве на днях для возвышенной публики -3млн.билет членства.Так причем здесь Брахман -он зеркало,правда ,чтобы отражать ,ему приписано выполнять Правила Системы.

          • 28372 5382
            Русофилмарина сегодня в 13:15

              Да пoтoму
              Чтo Гoблмн этo для гoблинoв
              И раз Брахман егo пoпуляризирует тo тебя и меня oн считает кретинами
              Чтo справедливo
              А значит и Бузoва зайдёт таким и Аврoра и любoе ……

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