Запрос на социальную справедливость огромен в России и во всём мире. Мы зря не отзываемся на него в госуд. политике, ведь это наша важнейшая традиционная ценность.

Правда и справедливость всегда на Руси были определяющими в жизни народа. Всё мерили этой мерой: если дело по правде – то за него готовы были биться насмерть, если встречали несправедливость – то её пытались исправить, требовали праведного суда.

Капитализм потому не приживается в русском обществе, потому что мы не приемлем попрание справедливости капиталом. Никакие подачки и пособия не могут нас заставить закрыть глаза на то, что прибыль ради прибыли есть зло. И наоборот, мы готовы многое простить советскому строю за то, что тогда человек труда получал справедливые условия жизни, его дети были социально защищены государством.

Социальная справедливость – это не марксизм, и советские люди жили не столько по марксизму-ленинизму, сколько по русской традиции общины-семьи, где важным было справедливое распределение благ.

Сейчас, в момент пика гегемонии капитала и одновременно кризиса либерального империализма, запрос на справедливость становится всё острее. Недовольство зажравшейся компрадорской элитой как части мировой олигархии – это общее настроение миллионов людей от США и Аргентины до России и даже Китая, где несмотря на казни красные миллиардеры не переводятся.

Даже на Украине наряду с националистическим угаром в обществе растёт огромное недовольство зажравшейся элитой, которая наживается на войне и бедах людей. Только агрессивный милитаризм киевской пропаганды не позволяет ему вырваться наружу. Призыв к справедливости будет воспринять украинцами "на ура" и может быть повернуто против западных марионеток. В этом призыве также огромный потенциал для примирения, поскольку это наша общая ценность.

Но тут есть важный нюанс. Требование справедливости должно начинаться с вопроса к себе – справедлив ли я к другим? К сожалению, зачастую мы требуем справедливости от других, но не от себя. Это удобно и приятно, но как раз несправедливо.

К примеру, человек нередко считает, что кто-то рядом незаслуженно много имеет материальных благ. Но надо при этом честно ответить себе, а заслуживаю ли я всё, что имею? Человеку свойственно жаловаться на несправедливость окружающего мира – но надо спросить себя, а все ли я сделал для его улучшения? Это и отличает разумное желание справедливости от разрушительного левачества, которое ведёт человека по пути ненависти и революции. Первое позволяет бороться с причиной, второе – с последствиями.

Тот, кто сформулирует новую фломулу социальной справедливости без марксизма, сможет поднять за собой миллионы. Тот, кто соединит справедливость и патриотизм, станет основателем нового общества. Дай Бог, чтобы это была Россия.

РМ



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Запрос на социальную справедливость очень велик в современном мире, в том числе и в России.

2. Для русских людей правда и справедливость всегда были важнейшими ценностями.

3. Капитализм не приживается в России, так как противоречит чувству справедливости.

4. Советский строй принимался за социальную защиту и справедливое распределение.

5. Сейчас запрос на справедливость особенно силён на фоне кризиса капитализма.

6. Требование справедливости должно начинаться с себя, с вопроса о собственной справедливости.

7. Новая формула справедливости, соединённая с патриотизмом, может сплотить миллионы людей.

Вывод: автор призывает вернуться к традиционным русским ценностям правды и справедливости и на этой основе выстроить новую модель общественного устройства.