Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы по видео:

1. Нигерия стала третьим по величине производителем фильмов в мире после США и Индии. Ежегодно в Нигерии выпускается более полутора тысяч фильмов.

2. Бурный рост нигерийской киноиндустрии, получившей название "Нолливуд", произошел в 1990-х годах. Этому способствовали дешевизна производства фильмов, доступность видеокамер и наличие большого количества неработающей молодежи, ищущей применения своим талантам.

3. Фильмы Нолливуда популярны во всей Африке, так как отражают местный колорит, традиции и культуру. Кино фактически заменяет для африканцев другие источники информации и развлечений.

4. Несмотря на технические ограничения, нигерийское кино сформировало свой неповторимый визуальный стиль, основанный на театральности и яркости. Фильмы преимущественно снимаются за короткий срок на минимальном бюджете.

5. Нолливуд дал возможность самовыражения миллионам африканцев и в значительной степени определяет современную массовую культуру континента. Эта уникальная киноиндустрия продолжает активно развиваться.