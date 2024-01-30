Главная » Невероятное в мире, Творчество

Как Африка обогнала Голливуд?

48 0

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы по видео:

1. Нигерия стала третьим по величине производителем фильмов в мире после США и Индии. Ежегодно в Нигерии выпускается более полутора тысяч фильмов.

2. Бурный рост нигерийской киноиндустрии, получившей название "Нолливуд", произошел в 1990-х годах. Этому способствовали дешевизна производства фильмов, доступность видеокамер и наличие большого количества неработающей молодежи, ищущей применения своим талантам.

3. Фильмы Нолливуда популярны во всей Африке, так как отражают местный колорит, традиции и культуру. Кино фактически заменяет для африканцев другие источники информации и развлечений.

4. Несмотря на технические ограничения, нигерийское кино сформировало свой неповторимый визуальный стиль, основанный на театральности и яркости. Фильмы преимущественно снимаются за короткий срок на минимальном бюджете.

5. Нолливуд дал возможность самовыражения миллионам африканцев и в значительной степени определяет современную массовую культуру континента. Эта уникальная киноиндустрия продолжает активно развиваться.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zKP-cCOk4rg
Метки: Африка, бедность, кино, Культура, Нигерия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Китай как «стратегический конкурент» США
Цветные революции как последнее средство политики Запада
Жаркая лень и некомфортные реки. Как европейские мыслители обосновывали превосходство Запада с помощью географии
Подводная кругосветка под носом у США: как советские подлодки поставили Пентагон на место

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru