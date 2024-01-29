Человек без селезенки, Макар Балдастов, Шиллер Шекспирович Гете, Шампанский, Грач, Некто, Архип Индейкин, Жилец №31, Вспыльчивый человек, Брат моего брата, Антоша Чехонте – под всеми этими (и не только) именами скрывался один человек – Антон Павлович Чехов. В его жизни было две любви – медицина и литература. Он успевал и помогать больным, и писать невероятные истории, которые подарили ему бессмертие.

Кого из любимых женщин Чехов называл «крокодилом»? Какого писателя он считал идеалом? Сколько марок собрал он за всю жизнь? Была ли у него внебрачная дочь? Какой новый стиль драматургии создал Антон Павлович? Ответы на эти и другие вопросы о великом писателе вы узнаете в нашем выпуске из серии «За 22 минуты». Приятного просмотра на канале Лекторий Dостоевский.