Крайне много вопросов относительно «Вагнера».

Давайте так, тезисно: официально ЧВК «Вагнер» не принимает участия в бд.

Теперь часть «музыкантов» разбрелись по всем возможным подразделениям. «Наследниками» в СВО будут 15, 16 и 17 штурмовые отряды. Об этом уже говорилось ранее, но очень сильно ставили палки в колеса бюрократы.

Пока тянули резину, бойцы 15,16 и 17 построили лагерь, а позже поехали обучать росгвардейцев на полигонах. Все слишком затянулось и часть откликнувшихся разбрелись по другим добровольческим подразделениям.

После принятия закона о добровольческих формированиях, вышеуказанным ШО от руководства Росгвардии было дано разрешение на вербовку бойцов в свои ряды. Срок комплектования до месяца, но реально все будет раньше.

Условия те же: контракт на СВО — 6 месяцев, Африка — 9 месяцев.

Каждый ШО будет включать в себя до 2200 бойцов и сформируют 1-й добровольческий корпус Росгвардии.

По предварительным прогнозам, 17 ШО планируется сделать ударным. 16 ШО будет принимать участие в БД совместно с иными подразделениями Росгвардии, а 15 станет резервным.

Символы и атрибутика 1-го добровольческого корпуса Росгвардии будут изменены и будут немного отличаться от символов ЧВК «Вагнер».

@belarusian_silovik – цинк

Также часть сотрудников "Вагнера" продолжает действовать в Африке, в том числе и в составе "Африканского корпуса".



Комментарий редакции

Через частную военную компанию "Вагнер" прошло много опытных бойцов, получивших боевой опыт в реальных действиях. Этот опыт будет очень полезен для новых подразделений Росгвардии, позволит повысить их боеспособность.

Практика разделения командования ЧВК, преследующими свои собственные интересы, не оправдала себя. Сейчас происходит упорядочивание всех сил в единую структуру Минобороны, управляемую из единого центра. Это позволит более эффективно использовать боевой опыт и возможности таких подразделений в интересах государства.