Игорь Солонько, Алексей Орлов.Наблюдая за людьми, можно отметить, что уже многие годы, десятилетия, взрослый человек ведёт себя, как ребёнок. То есть, безответственно и надеется не на себя, а на того, кто как им кажется, должен решить их проблемы. Это проявление имеет своё определение – инфантилизм.

И это специально поддерживается теми, кто заинтересован в разложении человека. Культ инфантилизма отучает человека от самостоятельного решения своих проблем, слому воли и вседозволенности.

Эта проблема инфантилизма внедрена во все сферы нашей жизни.

Что необходимо изменить, чтобы победить эту болезнь?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Распространение культа инфантилизма в современном обществе – когда взрослые люди ведут себя безответственно, перекладывая вину на других. Это проявляется в кино, образовании, воспитании подрастающего поколения.

2. Причины инфантилизма – разрушение традиционных ценностей, пропаганда всепрощения и безнаказанности с экранов телевизоров.

3. Последствия инфантилизма – конфликт поколений, разрушение преемственности традиций.

4. Необходимо воспитывать в подростках чувство ответственности, учить их думать о последствиях своих действий.

5. Чтобы изменить мир к лучшему, надо начинать с себя – работать над собственным развитием и самосовершенствованием.

6. Патриотизм – это умение думать на перспективу, о будущих поколениях, а не мгновенная агрессия.

7. Мир изначально создан совершенным, и когда человек меняется к лучшему, он начинает видеть это совершенство.

Вывод: инфантильность, безответственность и нежелание работать над собой разрушают общество. Нужно вернуть традиционные ценности воспитания подрастающего поколения, чтобы вновь обрести внутреннюю гармонию.